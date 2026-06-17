Thí điểm một số chính sách về xăng E10

TPO - Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Xăng E10RON95-III là mặt hàng tiêu dùng phổ biến

Về thuê dịch vụ thử nghiệm, Nghị quyết quy định thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện pha chế xăng dầu được thuê dịch vụ thử nghiệm từ các tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hợp đồng thuê dịch vụ thử nghiệm với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật có giá trị thay cho tài liệu thuyết minh về năng lực phòng thử nghiệm hiện có tại cơ sở pha chế.

Thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10.

Kể từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028, xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu để thực hiện thí điểm điều hành giá xăng dầu đối với xăng E10RON95-III.

Các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10RON95-III thí điểm gồm: Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Cùng với đó, giá Etanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10RON95-III do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.

Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III…

Tiêu thụ 520 triệu lít trong nửa tháng

Thống kê cho thấy, từ ngày 1/6-15/6, tổng lượng xăng tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít (khoảng 485 triệu lít E10 và 35 triệu lít E5). Trên 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã thực hiện đúng lộ trình, chuyển đổi sang phân phối xăng E10 từ ngày 1/6/2026.

Toàn bộ các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đều khẳng định, các phương tiện ô tô, xe máy sản xuất, phân phối tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10, trừ một số ít phương tiện quá cũ, đã phân phối có thể không còn lưu hành là có thể không tương thích với xăng E10.

Trên toàn quốc chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến việc sử dụng xăng E10, chưa có khiếu nại hay phản ánh chính thức nào tới các Thương nhân đầu mối hiện đang chi phối toàn bộ thị trường xăng E5, E10 về chất lượng xăng hay các hỏng hóc phương tiện do xăng E5, E10 gây ra.

Hệ thống phối trộn, pha chế đã được 13/26 thương nhân đầu mối đầu tư, trong đó 7 doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động, với tổng công suất khoảng 1,1 triệu m3/tháng, cùng với nhà máy lọc dầu Dung Quất thì năng lực phối trộn, pha chế E5, E10 cơ bản đáp ứng nhu cầu trên toàn quốc.

Các Thương nhân đầu mối đều khẳng định, kể từ thời điểm chính thức thực hiện lộ trình phân phối xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026, chưa nhận được phản hồi, kiến nghị chính thức nào về chất lượng xăng E5, E10 hay các hỏng hóc động cơ do xăng E10 gây ra.

Bộ Công Thương cũng đã có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) rà soát toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định thử nghiệm và chứng nhận hiện hành đối với phương tiện sử dụng động cơ xăng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học; đề xuất lộ trình kỹ thuật phục vụ nghiên cứu nâng cao tỷ lệ phối trộn ethanol vào xăng khoáng trong giai đoạn tới.