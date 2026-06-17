Lý do thương hiệu cam Vinh xuống dốc

TPO - Từng là đặc sản nổi tiếng của Nghệ An, cam Vinh đang suy giảm mạnh về diện tích và thương hiệu. Đâu là nguyên nhân, giải pháp nhằm phục hồi vùng cam đặc sản này?

Chiều 16/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với nông dân năm 2026. Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND tỉnh với nông dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của bà con nông dân; cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn và bàn giải pháp phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới bền vững trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - nhấn mạnh, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt hơn 70 tỷ USD. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức về liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp Hội Nông dân Nghệ An tiếp tục đổi mới hoạt động, hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, liên kết sản xuất và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tiếp nhận gần 700 câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên, nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và các cơ quan chuyên môn gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải. Các ý kiến tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, tiếp cận chính sách, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Viết Lượng (ở xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp) bày tỏ lo ngại về sự xuống dốc của thương hiệu cam Vinh khi diện tích, chất lượng sản phẩm và uy tín trên thị trường đều suy giảm trong những năm gần đây.

Đại diện hội nông dân các xã, phường đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An - cho biết, phản ánh của người dân là hoàn toàn xác đáng. Nếu năm 2018 diện tích cam Vinh đạt hơn 6.100 ha thì hiện nay chỉ còn khoảng 1.970 ha.

Theo ông Việt, nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh, đặc biệt là bệnh vàng lá gân xanh (Greening), nấm đất; đất đai bị thoái hóa sau nhiều năm canh tác. Bên cạnh đó, nguồn giống chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhiều hộ dân tự nhân giống hoặc mua giống trôi nổi khiến cây mang sẵn mầm bệnh. Việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng làm giảm chất lượng quả, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Để khôi phục và phát triển bền vững cam Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết tỉnh sẽ tập trung xử lý các vườn cam bị bệnh nặng, hướng dẫn luân canh cây trồng để cải tạo đất trước khi tái canh; đẩy mạnh sản xuất giống sạch bệnh bằng công nghệ vi ghép trong nhà lưới; mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; tăng cường truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và xúc tiến thương mại.

Đặc biệt, theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND, người dân trồng mới hoặc tái canh cam sẽ được hỗ trợ 80% kinh phí mua giống và 5 triệu đồng/ha chi phí làm đất.

Diện tích cam Vinh sụt giảm mạnh.

Kết luận hội nghị, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã sau đối thoại cần xây dựng cơ chế tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc và giải quyết kịp thời, công khai, hiệu quả các kiến nghị của nông dân. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; thường xuyên thông tin kết quả giải quyết để hội viên, nông dân theo dõi và giám sát.