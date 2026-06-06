3 hãng xe được yêu cầu xác minh khả năng tương thích xăng E10

TPO - Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về danh sách các mẫu xe được cho là không tương thích với xăng sinh học E10, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) khẳng định đây chưa phải là thông tin chính thức.

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng liệt kê các mẫu ô tô, xe máy được cho là không sử dụng được xăng E10. Điều này có thể khiến không ít người tiêu dùng băn khoăn, lo ngại trong bối cảnh loại nhiên liệu này vừa mới được triển khai rộng rãi trên thị trường.

Theo các thông tin đang được phản ánh, một số mẫu xe của Suzuki Việt Nam, Mitsubishi Việt Nam và Mercedes-Benz Việt Nam được xếp vào nhóm chưa xác định khả năng tương thích hoặc không tương thích với xăng E10.

Cụ thể, phía Suzuki có các mẫu xe như Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, GZ150, UA125 và GD110, được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2016.

Đối với Mitsubishi, các mẫu xe được nhắc đến gồm L300, Pajero V31, sử dụng động cơ chế hòa khí và Proton Wira trang bị động cơ phun xăng, sản xuất từ năm 1995 đến 2003.

Mitsubishi Jolie là mẫu MPV 7 chỗ khá phổ biến tại Việt Nam vào đầu những năm 2000.

Về phần Mercedes-Benz Việt Nam, hãng này có một số dòng xe thuộc thế hệ động cơ phun xăng trực tiếp đầu tiên như C 200 CGI (W203), CLK 200 CGI (C209) sản xuất giai đoạn 2001-2005 cùng các mẫu xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, thường được sản xuất trước năm 1990.

Tuy nhiên, qua rà soát, Cục Công nghiệp cho biết nhiều nội dung đang được chia sẻ thực chất được trích dẫn từ các tài liệu kỹ thuật, thông tin đăng tải trên website doanh nghiệp hoặc bản tin kỹ thuật gửi hệ thống đại lý từ năm 2025.

Đây không phải là kết quả rà soát, đánh giá và công bố chính thức về mức độ tương thích của phương tiện đối với xăng E10 theo yêu cầu tại Văn bản số 1314/CN-CNCT ngày 30/5/2026 của Cục Công nghiệp.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối xe không chỉ phải rà soát khả năng tương thích với xăng E10 mà còn phải đưa ra khuyến cáo sử dụng, hướng dẫn kỹ thuật cũng như phương án xử lý các vấn đề có thể phát sinh đối với người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Công nghiệp mới nhận được báo cáo chính thức từ Công ty TNHH Daehan Motors. Doanh nghiệp này cho biết toàn bộ các mẫu xe do công ty sản xuất, lắp ráp đều tương thích với xăng E10.

Trong khi đó, Mitsubishi Việt Nam, Suzuki Việt Nam và Mercedes-Benz Việt Nam vẫn chưa gửi báo cáo chính thức theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tối 3/6, Cục Công nghiệp đã làm việc trực tiếp với đại diện ba doanh nghiệp trên, đề nghị làm rõ khả năng tương thích của các mẫu xe đang được đề cập, đồng thời xác định khả năng sử dụng xăng E5 trong trường hợp không tương thích với E10.

Theo Mercedes-Benz Việt Nam, căn cứ các bản tin kỹ thuật đã gửi hệ thống phân phối, những xe không tương thích với xăng E10 vẫn có thể sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol không vượt quá 5%.

Trong khi đó, Mitsubishi Việt Nam cho biết đã trao đổi với Mitsubishi Motors Nhật Bản và nhận được phản hồi rằng hiện chưa thể xác định mức độ tương thích của một số mẫu xe đời cũ với xăng E5 hoặc E10, do tại thời điểm phát triển các dòng xe này, các loại nhiên liệu sinh học trên chưa xuất hiện.

Cục Công nghiệp đã tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương gửi báo cáo chính thức theo yêu cầu tại Văn bản số 1314/CN-CNCT ngày 30/5/2026 để có cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương. Theo văn bản của Bộ, các hãng xe phải công bố danh mục xe tương thích với xăng E10 trước 5/6.

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