Không còn cảnh chờ đổ xăng giữa nắng nóng, chủ xe VinFast Viper nói dùng xe điện 'quá sướng, quá tiện'

Không chỉ sở hữu loạt trang bị "full option", VinFast Viper còn ghi điểm tuyệt đối với người dùng Việt nhờ công nghệ đổi pin siêu nhanh cùng chi phí tối giản.

Đổi pin nhanh, càng đi càng tiết kiệm

Với cơ chế đổi pin, VinFast Viper giúp người dùng rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng. Chủ xe chỉ cần đưa pin cũ vào tủ đổi pin VinFast và nhận pin mới để tiếp tục hành trình. Lợi thế này phát huy rõ nhất với những người phải di chuyển liên tục mỗi ngày như anh Hùng Cường (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Anh Cường đánh giá, cơ chế đổi pin của Viper giúp anh rút ngắn đáng kể thời gian dừng xe chờ đợi.

“Trước đây, đi làm về đúng giờ cao điểm, xe hết xăng, tôi phải xếp hàng chờ đợi rất mất thời gian. Giờ đổi pin chưa đến 1 phút, phí thuê pin chỉ 175.000 đồng/tháng, bằng 1/3 tiền xăng trước đây”, anh Hùng Cường cho biết.

Theo anh Hùng Cường, việc sử dụng xe máy điện ngày càng thuận tiện khi hệ thống tủ đổi pin VinFast đã xuất hiện rộng khắp và vẫn đang liên tục mở rộng tại nhiều khu vực.

“Giờ cứ ra ngoài đường hoặc đi dọc các tuyến phố chính là nhìn thấy các tủ đổi pin của VinFast. Việc tìm kiếm qua ứng dụng cũng rất dễ dàng nên dùng xe máy điện bây giờ quá tiện lợi”, anh Cường nói thêm.

Không chỉ phù hợp với nhân viên công sở, Viper còn hấp dẫn nhóm tài xế dịch vụ nhờ chi phí vận hành tiết kiệm. Hiện người dùng cá nhân được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến ngày 30/6/2028. Với nhóm tài xế dịch vụ vận doanh trên nền tảng Green Bike Platform của GSM, lợi ích kinh tế còn rõ ràng hơn. Anh Phi Hùng (Hà Nội) cho biết anh được miễn phí đổi pin và miễn phí thuê pin trong 3 năm kể từ ngày mua xe, nhờ đó giảm mạnh áp lực chi phí trong giai đoạn đầu khai thác.

“Chạy xe không lo tiền năng lượng trong khi xe điện ít phải bảo dưỡng hơn, tính ra, với tần suất chạy 170 km/ngày hiện tại, chỉ trong vòng 1 năm tôi có thể lời ra một chiếc xe mới so với khi chạy xe xăng”, anh Phi Hùng phân tích.

Chi phí “hạt dẻ”, trang bị vẫn “đủ món”

Với giá niêm yết từ 39,9 triệu đồng, Viper mang lại nhiều trang bị đáng tiền cho nhu cầu đi lại hằng ngày. Về vận hành, Viper sở hữu động cơ công suất danh định 1.800 W, cho tốc độ tối đa 70 km/h. Đây là cấu hình đáp ứng tốt nhu cầu đi phố, đồng thời vẫn tạo cảm giác lái thể thao cho người dùng trẻ. Theo anh Phi Hùng, khả năng tăng tốc mượt, độ vọt tốt và phản hồi ga nhanh giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Đặc biệt, hệ thống giảm xóc có bình dầu phụ ở phía sau, kết hợp phanh đĩa trước giúp xe vận hành ổn định hơn trên nhiều cung đường. Trong khi đó, bộ lốp không săm kích thước lớn góp phần tăng độ bám đường và tạo cảm giác chắc chắn khi chạy tốc độ cao.

“Khung sườn cứng cáp, xe chạy mượt, tăng tốc nhanh và có độ đầm khi vận hành”, anh Hùng nhận xét.

Ngoài ra, Viper còn có loạt tiện ích đáng tiền như màn hình TFT, chìa khóa thông minh Smart Key và các hộc để đồ tiện lợi, giúp tạo độ tiện nghi tối đa cho người dùng. Reviewer của kênh Xe Hay đánh giá, đây là những trang bị hiếm có trong tầm giá.

“Màn hình xe rất sắc nét, nhiều màu sắc như màn hình ô tô. Đặc biệt, xe có các hộc để đồ thuận tiện, có cổng sạc nhanh cho điện thoại. Đây là những tiện ích tưởng nhỏ nhưng cực kỳ giá trị”, đại diện kênh Xe Hay nhận định.

Hiện VinFast Viper có giá niêm yết từ 39,9 triệu đồng. Tuy nhiên, các dòng xe máy điện VinFast đang được hỗ trợ 6% trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, cùng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe. Trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 5, khách hàng mang xe xăng đổi lấy xe điện còn được hỗ trợ thêm 5% giá trị xe. Sau khi cộng gộp các chính sách, giá lăn bánh của VinFast Viper hiện chỉ khoảng 34,7 triệu đồng.

Đổi pin nhanh, tiết kiệm, trang bị “đủ đầy” và giá sau hỗ trợ dễ tiếp cận, VinFast Viper đang ngày càng khẳng định sức hút và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.