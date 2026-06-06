VinFast VF 3 phiên bản xe cảnh sát xuất hiện tại Indonesia

TPO - Theo trang Otomotif, mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 3 được cải tạo đặc biệt để phục vụ hỗ trợ các hoạt động tuần tra của Cảnh sát giao thông Indonesia.

Theo trang Otomotif, Lực lượng Cảnh sát giao thông quốc gia Indonesia (Korlantas) vừa giới thiệu hệ thống "Máy bay không người lái tuần tra chính xác ETLE" (ETLE), như một giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm giao thông trên nền tảng số.

Đáng chú ý, phương tiện được lựa chọn làm xe chuyên dụng mang theo thiết bị drone giám sát là VinFast VF 3 - mẫu ô tô điện cỡ nhỏ đang ngày càng phổ biến ở Indonesia.

Cảnh sát giao thông quốc gia Indonesia giới thiệu máy bay không người lái ETLE, một trong số đó được trang bị trên xe điện VinFast VF 3. Ảnh: Otomotif

Xe đã được cải tạo và trang bị riêng để phục vụ nhiệm vụ tuần tra, giám sát giao thông từ trên không.

Với vai trò là xe cảnh sát, ngoại thất của chiếc xe điện lắp ráp tại Việt Nam này được trang trí theo tông màu trắng - xanh đậm đặc trưng của Cảnh sát Giao thông Indonesia, bên cạnh các đường sọc chéo trên thân xe và nắp ca-pô.

Dòng chữ “ETLE Drone Patrol Presisi” xuất hiện ở khu vực hông sau, trong khi khẩu hiệu “Bảo vệ, Đồng hành và Phục vụ” được đặt phía trên cửa xe. Trên nóc còn được bổ sung đèn ưu tiên dạng thanh mảnh.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở phía sau xe. Phần đuôi của xe, tính từ cột B trở về sau đã được lược bỏ. Theo đó, khoang hành lý đã được cải tạo để nhường chỗ cho hộp chứa chuyên dụng màu trắng cỡ lớn để lưu trữ và vận hành drone ETLE.

Khi nhìn ngang, xe trông khá giống với mẫu VF 3 bản độ bán tải từng xuất hiện tại Việt Nam. Hộp chứa phía sau được gắn logo Korlantas cùng thiết bị đo tốc độ gió, phục vụ quá trình triển khai drone trong thực tế.

Phía sau chiếc VF 3 phiên bản xe cảnh sát tại Indonesia. Ảnh: kainamasgarage

Theo đánh giá của Otomotif, kích thước xe nhỏ gọn sẽ là một lợi thế cho các sĩ quan làm nhiệm vụ ngoài hiện trường. Bởi chiếc xe có thể di di chuyển linh hoạt tại các khu vực hẹp, cũng như dễ dàng tấp vào lề để điều khiển drone giám sát vi phạm giao thông.

Bên cạnh đó, mẫu xe điện đến từ Việt Nam được trang bị pin LFP dung lượng 18,64 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 215 km/lần sạc. Khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% pin trong khoảng 36 phút.

Theo đánh giá của Otomotif, phạm vi hoạt động và khả năng sạc của VF 3 là đủ để hỗ trợ khả năng di chuyển tuần tra hàng ngày của lực lượng CSGT Indonesia trong việc giám sát các vi phạm giao thông bằng drone.

Tại Việt Nam, VinFast VF 3 cũng là một trong những mẫu ô tô phổ biến nhất thị trường nhờ mức giá dễ tiếp cận, chỉ khoảng 300 triệu đồng. Tính hết tháng 4/2026, mẫu xe điện mini này đã bàn giao 15.461 chiếc tới tay người dùng trong nước.

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