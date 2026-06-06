Vén màn siêu xe hybrid mới kế nhiệm Audi R8

TPO - Hơn hai năm sau khi khai tử siêu xe R8, Audi giới thiệu một cái tên hoàn toàn là Nuvolari với vai trò là phiên bản giới hạn kế nhiệm cho huyền thoại của hãng xe Đức.

Nuvolari được đặt theo tên của tay đua huyền thoại người Ý Tazio Nuvolari, người từng giành nhiều chiến thắng cho Auto Union – tiền thân của Audi ngày nay – vào cuối những năm 1930. Mẫu xe đồng thời mở ra ngôn ngữ thiết kế mới của hãng, từng được hé lộ qua concept Concept C năm ngoái.

Đáng chú ý, Nuvolari không chỉ dừng ở dạng ý tưởng mà sẽ được đưa vào sản xuất thương mại và ra mắt thị trường trước cả mẫu xe thể thao điện mui trần mà Audi đang phát triển.

Trái tim của Audi Nuvolari là hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ V8 4.0L tăng áp kép với ba mô-tơ điện. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 987 mã lực, tương đương mức sức mạnh mà Bugatti Veyron từng sở hữu khi ra mắt năm 2005.

Động cơ V8 này được cho là giống với siêu xe Lamborghini Temerario. Tuy nhiên, nhờ hệ thống điện hóa được tinh chỉnh riêng, công suất tổng của Nuvolari cao hơn tới 80 mã lực so với Temerario.

Với thông số này, Nuvolari trở thành mẫu Audi mạnh nhất từng được sản xuất, vượt qua cả RS e-tron GT Performance. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,6 giây.

Khả năng tăng tốc từ 0-200 km/h chỉ mất 6,8 giây, trong khi tốc độ tối đa vượt ngưỡng 350 km/h. Thông số này giúp Nuvolari trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất của Audi. Với bộ pin dung lượng 7,3 kWh, Nuvolari có thể vận hành thuần điện trong quãng ngắn.

Đáng chú ý, Audi nhấn mạnh rằng Nuvolari là mẫu xe mang đậm dấu ấn công nghệ từ đường đua F1. Xe sử dụng kết cấu Audi Space Frame bằng nhôm kết hợp thân vỏ chế tạo chủ yếu từ vật liệu composite sợi carbon (CFRP), giúp tối ưu trọng lượng và độ cứng thân xe.

Nuvolari cũng là mẫu Audi đầu tiên được trang bị bộ mâm có khóa tâm trung tâm. Hệ thống phanh gốm carbon Audi Ceramic Pro mới, được thiết kế đặc biệt cho đường đua.

Hệ thống khí động học chủ động nổi bật với cánh gió sau có ba chế độ, tự động thay đổi tùy điều kiện vận hành hoặc được người lái điều chỉnh trực tiếp từ vô-lăng. Đặc biệt, xe còn sở hữu hệ thống DRS tương tự trên xe đua F1.

Khoang cabin được thiết kế tối giản nhưng đậm chất công nghệ. Xe được trang bị ghế thể thao, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí cỡ lớn đặt dọc. Hệ thống điều khiển được tinh giản tối đa với công tắc khởi động, cụm chuyển số dạng nút bấm cùng các phím chức năng được thiết kế gọn gàng.

Vô lăng đáy phẳng được bọc Alcantara, tích hợp lẫy chuyển số cùng nhiều núm xoay và nút bấm chức năng. Một số chi tiết màu sắc bên trong được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Auto Union Type C nổi tiếng của thập niên 1930.

Nuvolari sẽ mở đường cho triết lý thiết kế nội thất mới của Audi với chất lượng vật liệu cao cấp, dự kiến được áp dụng rộng rãi trên các dòng A-Series và Q-Series trong tương lai.

Theo hãng xe Đức, Audi Nuvolari sẽ được sản xuất giới hạn 499 chiếc trên toàn cầu. Giá khởi điểm tại Đức là 600.000 Euro (khoảng 18,4 tỷ đồng). Những chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao cho khách hàng trong nửa đầu năm 2027.