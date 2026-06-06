Tân binh SUV 7 chỗ chào sân Việt Nam với giá 'đáy' phân khúc

TPO - Phân khúc SUV cỡ D trong nước vừa chào đón một mẫu xe 7 chỗ mới mang tên Geely Okavango cùng mức giá dưới 800 triệu đồng.

Tại Việt Nam, xe 7 chỗ là một trong những dòng ô tô được người tiêu dùng ưa chuộng hàng đầu. Ưu điểm chính của dòng xe này là có 3 hàng ghế, không gian rộng rãi, phù hợp để phục vụ gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ.

Mới đây, thị trường xe 7 chỗ trong nước đã đón chào một ‘tân binh’ đến Trung Quốc mang tên Geely Okavango. Đáng chú ý, mẫu xe này chốt giá 2 phiên bản ở mức lần lượt 739 triệu và 799 triệu đồng.

Geely Okavango hiện có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc SUV cỡ D. Ảnh: Đại lý

Với con số trên, mẫu xe Trung Quốc đang có giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ Nhật và Hàn trong phân khúc SUV cỡ D như Mazda CX-8 (từ 899 triệu đồng) hay Hyundai Santa Fe (từ 1,069 tỷ đồng).

Geely Okavango cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc xe gầm cao cỡ D có giá niêm yết khởi điểm dưới 750 triệu đồng. Đây là mức giá có thể giúp ‘tân binh’ đến từ Trung Quốc cạnh tranh với cả những xe hạng C hoặc MPV cỡ vừa.

Theo hãng xe Trung Quốc, Okavango sở hữu thiết kế của một chiếc SUV đa dụng nhưng lại có không gian rộng rãi, có thể tùy biến linh hoạt như một chiếc MPV.

Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ hai gồm ba ghế độc lập, có thể trượt linh hoạt giúp tối ưu hóa không gian thực tế. Hãng cũng nhấn mạnh vào trang bị và tiện nghi với màn hình trung tâm 14,6 inch, cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3, treo sau đa điểm cùng gói ADAS trên bản cao.

Tuy nhiên khi so với CX-8 và Santa Fe, mẫu xe của Geely lại có phần ‘lép vế’ về mặt động cơ. Dù có kích thước tương đương nhưng Okavango chỉ sử dụng động cơ 1.5L tăng áp kép, dung tích nhỏ hơn đáng kể so với máy xăng 2.5L của hai đối thủ.

Đây sẽ điểm người dùng cần lưu ý, đặc biệt với những người có nhu cầu thường xuyên chở đủ 7 ghế và hành lý đi đường dài. Bên cạnh đó, các mẫu xe Trung Quốc nói chung tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với rào cản lớn nhất là niềm tin của người dùng vào thương hiệu.

Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến trang bị, thông số, mức chi phí bỏ ra để nhận xe mà còn cân nhắc giá trị bán lại, độ bền về lâu dài cũng như các vấn đề hậu mãi.

Dẫu vậy, nhìn chung Geely Okavango vẫn là một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe 7 chỗ dùng cho gia đình với chi phí đầu tư ban đầu tiết kiệm. Với tầm giá dưới 800 triệu đồng cùng thiết kế ưu tiên không gian và tiện nghi, mẫu xe Trung Quốc dường như nhắm tới cạnh tranh với các mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ-vừa nhiều hơn là nhóm SUV cỡ D vốn đang chứng kiến sự áp đảo từ Ford Everest.

Bên cạnh mẫu Okavango, Geely Việt Nam cũng giới thiệu mẫu Coolray bản nâng cấp 2026 chỉ sau 1 năm về Việt Nam. Xe có giá từ 499-599 triệu đồng, cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ B với những đối thủ như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta và Kia Seltos.