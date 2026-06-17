Nhiên liệu sinh học: Đại sứ Brazil nói điều quan trọng nhất ở Việt Nam

TPO - Ông Marco Farani - Đại sứ Brazil tại Việt Nam - cho biết, tại Brazil, việc sử dụng nhiên liệu sinh học xăng bằng pha trộn ethanol đã thành công, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường. Với Việt Nam, điều quan trọng nhất là tính tương thích của phương tiện và tính tiện lợi cho người tiêu dùng.

Sáng 17/6, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn "Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của Đảng đến hành động Quốc gia".

Giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương - cho biết, phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có nhiên liệu sinh học đang là xu hướng phát triển xanh, bền vững không chỉ của Việt Nam mà của toàn nhân loại.

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương - phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: PV.



“Trong bối cảnh biến đổi ngày càng diễn biến phức tạp, nguồn cung nhiên liệu khoáng ngày càng cạn kiệt và luôn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy nguồn cung do các xung đột địa chính trị và chiến tranh, năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học ngày càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa không chỉ bởi cho môi trường mà còn vì vấn đề an ninh năng lượng của quốc gia”, ông Đào Duy Anh nói.

Theo ông Đào Duy Anh, vấn đề phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Tinh thần chủ đạo là sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng xanh, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại COP266.

Để đạt được mục tiêu đó, theo ông Đào Duy Anh, cả hệ thống chính trị đã hành động thực chất bằng các giải pháp như sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng thông qua nâng cao hiệu suất và hiệu quả, giảm mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất, vận tải, thương mại và công nghiệp; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo hướng phát triển đồng bộ các nguồn năng lượng, chuyển đổi cơ cấu theo hướng giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, đẩy mạnh khai thác hiệu quả và tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo.

“Chúng ta phải hành động quyết liệt ngay từ bây giờ để phát triển các nguồn năng lượng xanh, sử dụng các loại nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có khả năng tái tạo để phát triển bền vững. Nhiên liệu sinh học là nhiên liệu có khả năng tái tạo, đáp ứng tiêu chí xanh hơn, sạch hơn, phát triển bền vững và nâng cao khả năng tự chủ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”, ông Đào Duy Anh nói.

​Kinh nghiệm từ thành công của Brazil



Tại diễn đàn, ông Marco Farani – Đại sứ Brazil tại Việt Nam - đã trao đổi về kinh nghiệm phát triển ethanol sinh học của Brazil và bài học cho Việt Nam.

Theo ông Marco Farani, tại Brazil, việc sử dụng nhiên liệu sinh học xăng bằng pha trộn ethanol đã “thành công”, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường.

Đại sứ Brazil cho biết, ở Việt Nam hiện đang triển khai xăng sinh học E10, tức là tỷ lệ pha trộn là 10%, nhưng ở Brazil, hiện đang dùng xăng E30, tức tỷ lệ pha trộn 30% và sắp tới, có thể nâng lên thành 32%.

Ông Marco Farani – Đại sứ Brazil tại Việt Nam trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: PV.



“Tại Brazil, chúng tôi đã có năm thập kỷ để xây dựng một chuỗi giá trị hoàn chỉnh sử dụng nhiên liệu sinh học. Nhiên liệu sinh học đến từ mía đường, đến từ ngô và có kết nối với ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp, ngành phân phối nhiên liệu và cũng như các công nghệ liên quan đến phương tiện giao thông vận tải và chính sách công”, đại sứ Brazil tại Việt Nam nói.

Ông Marco Farani tư vấn, tại Việt Nam, ngành nhiên liệu sinh học không thể hình thành nếu chỉ dựa vào những chính sách ngắn hạn. Cần phải có những tín hiệu chính sách ổn định trong nhiều năm được hậu thuẫn bởi các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, khuôn khổ đầu tư vững chắc và sự hợp tác đồng bộ giữa các bộ ngành.

Ông Marco Farani cũng thông tin, hiện nay tại Brazil khoảng 85% xe hạng nhẹ (tương đương 33,7 triệu chiếc) có thể chạy bằng ethanol nguyên chất hoặc xăng có pha trộn ethanol. Nhiên liệu sinh học trở thành một phần không thể thiếu cho các hoạt động giao thông thường nhật.

Với Việt Nam, điều quan trọng nhất là tính tương thích của phương tiện và tính tiện lợi cho người tiêu dùng. “Cần phải có một chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học bền vững kết hợp đồng bộ cả chính sách về nhiên liệu, chính sách về phát triển ngành công nghiệp ô tô. Chúng ta phải có được sự ủng hộ và đồng thuận của thị trường, của người dân cũng như có chính sách đồng bộ giữa ngành tư nhân với các cơ quan chính phủ Việt Nam”, đại sứ Brazil tại Việt Nam nêu.