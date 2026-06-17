Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Mẫu xe cỡ nhỏ của Hyundai chạy được xăng E30

Lê Tuấn

TPO - Hyundai vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của i20 tại Brazil, mang tới ngôn ngữ thiết kế mới cùng loạt công nghệ nâng cấp.

Thế hệ tiếp theo của dòng hatchback cỡ nhỏ i20 có kiểu dáng đậm chất crossover. Thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ mẫu xe điện Ioniq 3 nhưng được tiết chế để phù hợp với định vị phổ thông hơn.

new-gen-hyundai-i20-5e4b9e1c4c.jpg

Xe sở hữu phần cản trước và vòm bánh xe ốp nhựa đen, kết hợp trụ sơn tối màu và đường mái phẳng, tạo dáng vẻ tương tự một mẫu SUV cỡ nhỏ. Tổng thể gợi liên tưởng đến Hyundai Creta nhưng được thu gọn kích thước.

Một số điểm nhấn ngoại thất gồm lưới tản nhiệt cỡ lớn, dải đèn LED định vị kéo dài ở đầu xe. Thân xe tạo khối rõ nét, viền thân xe dốc lên và bộ mâm hợp kim 17 inch phay kim cương ở phiên bản cao cấp.

154595425.jpg

Phiên bản dành cho Brazil có chiều dài cơ sở 2.580 mm, tương đương i20 thế hệ thứ ba tại châu Âu. Tuy nhiên, kích thước tổng thể đã tăng lên với chiều dài 4.130 mm và chiều cao 1.505 mm.

Khoang nội thất chuyển sang phong cách hiện đại hơn với cụm màn hình nổi gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch.

hyundai-i20-brazil-17-2048x1366.jpg

Hyundai vẫn duy trì nhiều phím bấm vật lý và núm xoay trên vô-lăng cũng như bên dưới màn hình để dễ thao tác. Khu vực điều hòa sử dụng bảng điều khiển riêng biệt.

Đáng chú ý, hãng xe Hàn Quốc khẳng định không gian hàng ghế sau của i20 thuộc nhóm tối ưu nhất phân khúc. Dung tích cốp tiêu chuẩn 346 lít và có thể mở rộng lên tới 1.152 lít khi gập hàng ghế sau.

﻿hyundai-i20-brazil-11-2048x1152.jpg
hyundai-i20-brazil-14-2048x1152.jpg

Về vận hành, Hyundai i20 thế hệ thứ tư tại Brazil sử dụng hai tùy chọn động cơ nhiên liệu linh hoạt 1.0L. Bản hút khí tự nhiên cho công suất 79 mã lực, trong khi bản tăng áp đạt 113 mã lực. Cả hai đều truyền động đến bánh trước thông qua hộp số sàn hoặc tự động.

Theo Hyundai, công suất của bản hút khí tự nhiên sẽ đạt mức tối ưu khi sử dụng nhiên liệu ethanol. Còn với bản tăng áp, công suất tối đa 113 mã lực có thể đạt được bất kể sử dụng xăng E30 hay ethanol.

hyundai-i20-brazil-8-2048x1152.jpg

Tại Brazil, Hyundai i20 có giá từ 19.800 USD (khoảng 520 triệu đồng) cho bản số sàn tiêu chuẩn và lên tới 27.700 USD (khoảng 725 triệu đồng) cho bản tăng áp số tự động cao cấp nhất. Đối thủ của mẫu xe này gồm Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Toyota Yaris và Fiat Argo.

Lê Tuấn
#hyundai #i20 #xe cỡ nhỏ #hatchback #xăng sinh học #e30 #xe hàn

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe