Mẫu xe cỡ nhỏ của Hyundai chạy được xăng E30

TPO - Hyundai vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của i20 tại Brazil, mang tới ngôn ngữ thiết kế mới cùng loạt công nghệ nâng cấp.

Thế hệ tiếp theo của dòng hatchback cỡ nhỏ i20 có kiểu dáng đậm chất crossover. Thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ mẫu xe điện Ioniq 3 nhưng được tiết chế để phù hợp với định vị phổ thông hơn.

Xe sở hữu phần cản trước và vòm bánh xe ốp nhựa đen, kết hợp trụ sơn tối màu và đường mái phẳng, tạo dáng vẻ tương tự một mẫu SUV cỡ nhỏ. Tổng thể gợi liên tưởng đến Hyundai Creta nhưng được thu gọn kích thước.

Một số điểm nhấn ngoại thất gồm lưới tản nhiệt cỡ lớn, dải đèn LED định vị kéo dài ở đầu xe. Thân xe tạo khối rõ nét, viền thân xe dốc lên và bộ mâm hợp kim 17 inch phay kim cương ở phiên bản cao cấp.

Phiên bản dành cho Brazil có chiều dài cơ sở 2.580 mm, tương đương i20 thế hệ thứ ba tại châu Âu. Tuy nhiên, kích thước tổng thể đã tăng lên với chiều dài 4.130 mm và chiều cao 1.505 mm.

Khoang nội thất chuyển sang phong cách hiện đại hơn với cụm màn hình nổi gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch.

Hyundai vẫn duy trì nhiều phím bấm vật lý và núm xoay trên vô-lăng cũng như bên dưới màn hình để dễ thao tác. Khu vực điều hòa sử dụng bảng điều khiển riêng biệt.

Đáng chú ý, hãng xe Hàn Quốc khẳng định không gian hàng ghế sau của i20 thuộc nhóm tối ưu nhất phân khúc. Dung tích cốp tiêu chuẩn 346 lít và có thể mở rộng lên tới 1.152 lít khi gập hàng ghế sau.

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Về vận hành, Hyundai i20 thế hệ thứ tư tại Brazil sử dụng hai tùy chọn động cơ nhiên liệu linh hoạt 1.0L. Bản hút khí tự nhiên cho công suất 79 mã lực, trong khi bản tăng áp đạt 113 mã lực. Cả hai đều truyền động đến bánh trước thông qua hộp số sàn hoặc tự động.

Theo Hyundai, công suất của bản hút khí tự nhiên sẽ đạt mức tối ưu khi sử dụng nhiên liệu ethanol. Còn với bản tăng áp, công suất tối đa 113 mã lực có thể đạt được bất kể sử dụng xăng E30 hay ethanol.

Tại Brazil, Hyundai i20 có giá từ 19.800 USD (khoảng 520 triệu đồng) cho bản số sàn tiêu chuẩn và lên tới 27.700 USD (khoảng 725 triệu đồng) cho bản tăng áp số tự động cao cấp nhất. Đối thủ của mẫu xe này gồm Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Toyota Yaris và Fiat Argo.