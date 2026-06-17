Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sắp có thêm xe điện hạng sang cập bến Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Sau một thời gian được đồn đoán, mẫu Mercedes CLA mới được xác nhận sẽ về Việt Nam với mức giá dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm xe điện của hãng.

Giai đoạn giữa năm 2026 trở đi chứng kiến các hãng xe bắt đầu tung nhiều sản phẩm mới hâm nóng thị trường. Trong đó, các thương hiệu xe sang đẩy mạnh các dòng ô tô điện hóa.

Sau Audi S6 Sportback e-tron hay loạt xe Lotus, nhóm xe điện hạng sang tại Việt Nam chuẩn bị đón chào một “tân binh” đến từ thương hiệu Mercedes-Benz.

Theo đó, nhà phân phối thương hiệu xe Đức tại Việt Nam xác nhận sẽ đưa về nước mẫu CLA 200 Electric hoàn toàn mới. Mẫu sedan điện này dự kiến được ra mắt vào cuối năm nay.

cla-200-electric.jpg

Xe hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc với giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Theo Mercedes-Benz Việt Nam, những chiếc CLA 200 Electric đầu tiên sẽ được bàn giao trong quý I/2027.

Ra mắt vào tháng 3/2025, CLA thế hệ mới là mẫu Mercedes đầu tiên sở hữu kiến trúc điện áp 800V. Hệ thống này hỗ trợ sạc nhanh DC công suất cao, cho phép bổ sung khoảng 300 km phạm vi hoạt động sau 10 phút sạc ở điều kiện tối ưu.

mercedes-cla-2025 (2).jpg

Phiên bản CLA 200 Electric sắp bán tại Việt Nam sử dụng pin 58 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 459-542 km/lần sạc theo chuẩn WLTP châu. Xe được trang bị một mô-tơ điện ở cầu sau, cho công suất cực đại 224 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm.

Về thiết kế, CLA thế hệ mới định hướng theo phong cách trẻ trung, hiện đại với gói ngoại thất AMG Line. Xe sử dụng lưới tản nhiệt 142 ngôi sao phát sáng, đèn Multibeam, mâm 5 chấu kép 19 inch.

﻿mercedes-cla-2025 (10).jpg

Khoang lái nhấn mạnh tính công nghệ với cụm ba màn hình MBUX Superscreen tích hợp hệ điều hành mới, HUD, cùng loạt tiện nghi hiện đại như trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng độc lập, đèn viền nội thất 64 màu và ghế chỉnh điện nhớ vị trí.

mercedes-cla-2025 (8).jpg

Khi về nước, Mercedes-Benz CLA Electric sẽ là mẫu sedan thuần điện thứ hai được hãng mở bán tại Việt Nam, sau mẫu EQS có giá từ 4,789 tỷ đồng.

Với giá bán dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, CLA cũng trở thành sản phẩm thuần điện dễ tiếp cận nhất của thương hiệu xe Đức ở Việt Nam. Hiện tại, mẫu xe điện Mercedes có giá khởi điểm thấp nhất tại nước ta là EQB, được niêm yết ở mức 2,309 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang có dải sản phẩm xe điện phong phú hàng đầu với các mẫu như như EQB, EQE SUV, EQS SUV, EQS Sedan, Maybach EQS SUV hay G 580 EQ.

Từ giờ cho đến cuối năm, thị trường Việt sẽ còn đón thêm một số mẫu xe điện hạng sang khác như Porsche Cayenne EV hay Lexus ES thế hệ mới. Sự xuất hiện của những “tân binh” này góp phần làm phong phú hơn các lựa chọn cho người dùng, đồng thời hâm nóng thêm thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam.

Lê Tuấn
#xe điện hạng sang #Mercedes CLA #mercedes-benz #cla điện #cla electric #xe điện

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe