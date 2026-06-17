Sắp có thêm xe điện hạng sang cập bến Việt Nam

TPO - Sau một thời gian được đồn đoán, mẫu Mercedes CLA mới được xác nhận sẽ về Việt Nam với mức giá dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm xe điện của hãng.

Giai đoạn giữa năm 2026 trở đi chứng kiến các hãng xe bắt đầu tung nhiều sản phẩm mới hâm nóng thị trường. Trong đó, các thương hiệu xe sang đẩy mạnh các dòng ô tô điện hóa.

Sau Audi S6 Sportback e-tron hay loạt xe Lotus, nhóm xe điện hạng sang tại Việt Nam chuẩn bị đón chào một “tân binh” đến từ thương hiệu Mercedes-Benz.

Theo đó, nhà phân phối thương hiệu xe Đức tại Việt Nam xác nhận sẽ đưa về nước mẫu CLA 200 Electric hoàn toàn mới. Mẫu sedan điện này dự kiến được ra mắt vào cuối năm nay.

Xe hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc với giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Theo Mercedes-Benz Việt Nam, những chiếc CLA 200 Electric đầu tiên sẽ được bàn giao trong quý I/2027.

Ra mắt vào tháng 3/2025, CLA thế hệ mới là mẫu Mercedes đầu tiên sở hữu kiến trúc điện áp 800V. Hệ thống này hỗ trợ sạc nhanh DC công suất cao, cho phép bổ sung khoảng 300 km phạm vi hoạt động sau 10 phút sạc ở điều kiện tối ưu.

Phiên bản CLA 200 Electric sắp bán tại Việt Nam sử dụng pin 58 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 459-542 km/lần sạc theo chuẩn WLTP châu. Xe được trang bị một mô-tơ điện ở cầu sau, cho công suất cực đại 224 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm.

Về thiết kế, CLA thế hệ mới định hướng theo phong cách trẻ trung, hiện đại với gói ngoại thất AMG Line. Xe sử dụng lưới tản nhiệt 142 ngôi sao phát sáng, đèn Multibeam, mâm 5 chấu kép 19 inch.

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Khoang lái nhấn mạnh tính công nghệ với cụm ba màn hình MBUX Superscreen tích hợp hệ điều hành mới, HUD, cùng loạt tiện nghi hiện đại như trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng độc lập, đèn viền nội thất 64 màu và ghế chỉnh điện nhớ vị trí.

Khi về nước, Mercedes-Benz CLA Electric sẽ là mẫu sedan thuần điện thứ hai được hãng mở bán tại Việt Nam, sau mẫu EQS có giá từ 4,789 tỷ đồng.

Với giá bán dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, CLA cũng trở thành sản phẩm thuần điện dễ tiếp cận nhất của thương hiệu xe Đức ở Việt Nam. Hiện tại, mẫu xe điện Mercedes có giá khởi điểm thấp nhất tại nước ta là EQB, được niêm yết ở mức 2,309 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang có dải sản phẩm xe điện phong phú hàng đầu với các mẫu như như EQB, EQE SUV, EQS SUV, EQS Sedan, Maybach EQS SUV hay G 580 EQ.

Từ giờ cho đến cuối năm, thị trường Việt sẽ còn đón thêm một số mẫu xe điện hạng sang khác như Porsche Cayenne EV hay Lexus ES thế hệ mới. Sự xuất hiện của những “tân binh” này góp phần làm phong phú hơn các lựa chọn cho người dùng, đồng thời hâm nóng thêm thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam.