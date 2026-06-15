Một mẫu xe Toyota ngừng bán tại Việt Nam

TPO - Trong bối cảnh xe gầm thấp ngày càng thoái trào, mẫu sedan Toyota Corolla Altis vừa được xác nhận đã ngừng bán tại thị trường Việt Nam.

Phía Toyota Việt Nam xác nhận mẫu xe Corolla Altis đã ngừng bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 6/2026, đồng thời chưa có kế hoạch phân phối trở lại.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quyết định "khai tử" này là do doanh số của Corolla Altis đã và đang ở mức rất thấp. Thực tế, lượng tiêu thụ của dòng sedan này liên tục đi xuống trong những năm gần đây, từ 1.430 xe vào năm 2023 giảm còn 436 xe vào năm 2024.

Trong cả năm 2025, Corolla Altis chỉ bán được 285 xe, tức trung bình khoảng 24 chiếc/tháng và thường xuyên lọt nhóm xe bán chậm nhất thị trường. Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng lượng xe Toyota Corolla Altis bán ra thị trường cũng chỉ đạt 16 chiếc.

Theo các đại lý, nhu cầu của người dùng dành cho Corolla Altis giảm đáng kể, một phần lớn ảnh hưởng bởi xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao và đa dụng SUV/crossover và MPV.

Trong bối cảnh đó, Toyota Việt Nam muốn tập trung nguồn lực kinh doanh cho các dòng xe có doanh số tốt hơn như Yaris Cross, Corolla Cross hay Veloz Cross.

Như vậy, dải sản phẩm xe gầm thấp của Toyota tại nước ta hiện chỉ còn các mẫu gồm hatchback Wigo, sedan Vios và Camry. Danh sách này trong quá khứ còn có mẫu Yaris nhưng cũng đã ngừng bán từ giữa 2024 vì lý do tương tự Corolla Altis.

Corolla Altis là mẫu xe đầu tiên của Toyota lắp ráp trong nước, xuất xưởng vào tháng 10/1997. Phiên bản hiện hành thuộc thế hệ thứ 12, ra mắt năm 2022. Đây cũng là lần đầu dòng sedan này chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Dù gặp khó tại Việt Nam, Corolla Altis vẫn là một trong những dòng xe quan trọng nhất của Toyota trên phạm vi toàn cầu. Ra đời từ năm 1966, đây hiện là mẫu ô tô bán chạy nhất lịch sử hãng xe Nhật với doanh số cộng dồn vượt mốc 50 triệu chiếc.

Khi Corolla Altis rút khỏi thị trường, phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam sẽ chỉ còn một số đại diện như Hyundai Elantra, Kia K3, Mazda3 và Honda Civic.

Dẫu vậy, ngoài Mazda3 thì các mẫu xe còn lại đều ghi nhận doanh số khá thấp, phản ánh xu hướng thu hẹp chung của nhóm sedan trước sự bùng nổ của SUV và MPV.