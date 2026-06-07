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Xe

Toyota Corolla Cross phiên bản bán tải lần đầu lộ diện

Lê Tuấn

TPO - Mẫu xe bán tải dựa trên nền tảng Corolla Cross của Toyota vừa xuất hiện trên đường thử ở Brazil. Xe được đồn đoán sẽ ra mắt trong hơn một năm tới.

Phân khúc xe bán tải khung liền khối đang tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, và Toyota dường như cũng không muốn đứng ngoài cuộc.

Theo Carscoops, một nguyên mẫu bán tải cỡ nhỏ của Toyota vừa được bắt gặp chạy thử tại Brazil. Hình ảnh hiện trường từ BlogAuto cho thấy chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang kín nhưng vẫn để lộ nhiều chi tiết quen thuộc của Corolla Cross.

Phần đầu xe gần như giữ nguyên thiết kế của mẫu SUV Nhật Bản. Trong khi đó, phía sau xe được bổ sung thùng hàng có bậc lên xuống, tạo nên dáng bán tải cabin kép.

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Nguyên mẫu xe bán tải dựa trên Toyota Corolla Cross chạy thử tại Brazil. Ảnh: BlogAuto

Các nguồn tin địa phương cho biết Toyota có thể đã kéo dài thân xe để tạo không gian cho thùng hàng phía sau. Phần chiều dài tăng thêm chủ yếu nằm ở đuôi xe thay vì mở rộng khoảng cách trục cơ sở.

Ngoài ra, xe có hốc bánh vuông vức, đường gân vai kéo cao dần về phía sau cùng bộ giá nóc được vuốt thuôn, kết thúc bằng các cánh hướng gió nhỏ tích hợp ở đuôi xe. Cụm đèn hậu được cho là có thiết kế trải dài hết chiều rộng, tương tự phong cách của mẫu Crown Signia.

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Việc nguyên mẫu đã xuất hiện trên đường công cộng cho thấy dự án đang bước vào giai đoạn phát triển tương đối hoàn thiện. Mẫu bán tải mới được cho là sử dụng nền tảng TNGA, tương tự Corolla Cross, nhưng được gia cố để đáp ứng nhu cầu chở hàng.

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Khi ra mắt, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với loạt bán tải khung liền phổ biến tại Nam Mỹ như Fiat Toro, Ram Rampage và Chevrolet Montana. Trong tương lai, phân khúc này còn đón thêm các đối thủ mới như Volkswagen Tukan và Renault Niagara.

Về hệ truyền động, xe nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0L cùng tùy chọn hybrid tự sạc 1.8L, tương tự Corolla Cross.

Đáng chú ý, truyền thông Brazil tiết lộ Toyota đang phát triển thêm một phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) sử dụng nhiên liệu linh hoạt, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh E-Four tiêu chuẩn.

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Mẫu SUV đô thị Toyota Corolla Cross hybrid.

Theo kế hoạch, Toyota sẽ chính thức giới thiệu mẫu bán tải dựa trên Corolla Cross vào quý I/2027. Xe dự kiến được sản xuất cùng dây chuyền với Corolla Cross tại Brazil. Dự án nằm trong gói đầu tư trị giá khoảng 2,2 tỷ USD mà Toyota cam kết dành cho hoạt động tại Brazil đến hết 2030.

Trong khi đó, tại Bắc Mỹ, Toyota cũng đang nghiên cứu khả năng tham gia phân khúc bán tải cỡ nhỏ. Tuy nhiên, lãnh đạo Toyota khu vực Bắc Mỹ cho biết xe có thể dùng nền tảng của RAV4 thay vì Corolla Cross.

Hiện vẫn chưa rõ Toyota sẽ phát triển hai dòng bán tải riêng biệt cho từng khu vực hay hợp nhất thành một chiến lược toàn cầu trong tương lai.

Lê Tuấn
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