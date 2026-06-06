Kỷ lục của VF 8 mới

Chỉ trong 8 ngày mở cọc sớm, VinFast VF 8 thế hệ mới ghi nhận 12.728 đơn đặt hàng, con số kỷ lục đối với một mẫu xe cao cấp cỡ D. Theo nhiều chuyên gia và người dùng, sức hút này đến từ bài toán giá “khó tin” cùng màn “lột xác” rõ rệt về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng.

Kỷ lục hiếm có của một mẫu D-SUV

Thông tin VinFast VF 8 thế hệ mới ghi nhận 12.728 đơn đặt cọc chỉ sau 8 ngày mở bán sớm nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trong các cộng đồng xe điện. Trên nhiều hội nhóm, không ít người dùng gửi lời chúc mừng tới VinFast, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước sức hút của mẫu SUV điện cỡ D trong bối cảnh thị trường ô tô đang cạnh tranh gay gắt.

Anh Trần Minh Khoa, thành viên cộng đồng chủ xe điện miền Nam, cho rằng đây là một dấu mốc rất đáng nể. “Một mẫu D-SUV đạt gần 13.000 đơn cọc trong 8 ngày là con số thực sự gây choáng. Trước đây, chỉ những mẫu xe nhỏ, giá rất dễ tiếp cận mới có thể tạo hiệu ứng đặt hàng lớn như vậy”, anh Khoa nhận xét.

Theo anh, nếu đặt cạnh doanh số các mẫu SUV xăng cùng phân khúc, con số 12.728 đơn cọc càng cho thấy “độ khủng”. Lượng đặt cọc của VF 8 mới trong 8 ngày gần tương đương doanh số cả năm 2025 của Ford Everest, mẫu xe thường xuyên thuộc nhóm SUV bán tốt tại Việt Nam. Con số này thậm chí còn gấp gần 5 lần lượng xe bán ra trong cả năm 2025 của Hyundai Santa Fe (2.622 xe) hay Mazda CX-8 (2.864 xe).

Ở góc nhìn thị trường, đại diện kênh Mê Xe cho rằng sức hút vượt trội của VF 8 mới đến từ hai yếu tố chính.

Đầu tiên là chính sách bán hàng tạo ra ngưỡng tiếp cận rất rộng, đặc biệt là trong giai đoạn đặt cọc sớm. Theo đó, trong 8 ngày vàng, khách hàng được ưu đãi trực tiếp 51 triệu đồng, đồng thời được hỗ trợ thêm 10% giá trị xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đưa tổng ưu đãi trực tiếp lên tới hơn 150 triệu đồng. Nhờ đó, mức giá lăn bánh thực tế của VF 8 thế hệ mới được đưa về khoảng 850 triệu đồng - con số tiệm cận nhiều mẫu SUV cỡ C chạy xăng.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thêm lựa chọn trả góp lãi suất cố định 5% trong 3 năm (thay ưu đãi 10%), với mức tiền trả trước chỉ từ 0 đồng. Đi kèm là chính sách sạc miễn phí dành cho tất cả chủ xe điện VinFast, áp dụng tới 10/2/2029, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng hàng tháng.

Nhiều nâng cấp mang tính “cách mạng”

Yếu tố thứ hai, theo đại diện kênh Mê Xe, là sự lột xác của sản phẩm. “Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dòng chảy công nghệ (Tech Fluid) sang trọng về ngoại thất. Khoang cabin đề cao tính công thái học, tối ưu sự tiện nghi cho người dùng”, kênh này chia sẻ sau khi trải nghiệm phiên bản tiền sản xuất của VF 8.

Đồng quan điểm, reviewer Việt Anh (Tipcar) nhận định VinFast đã thực sự lắng nghe người dùng khi bổ sung màn hình hiển thị phía sau vô-lăng. Anh cũng đánh giá cao không gian hàng ghế sau nhờ tư thế ngồi tự nhiên, độ ngả lưng lớn cùng thiết kế sàn xe hợp lý.

“Tôi thực sự cảm thấy thoải mái ở mức ngả này. Người dùng sẽ có một hành trình nghỉ ngơi thư giãn hoặc ngủ giấc ngắn trên xe”, anh chia sẻ.

Nhận xét về nền tảng kỹ thuật, reviewer Nguyễn Hùng Đăng Khoa, kênh Vlog Xe, cho rằng, việc giảm trọng lượng là một trong những thay đổi quan trọng nhất trên VF 8 phiên bản 2.0. Xe nhẹ hơn đáng kể so với đời trước, từ đó tối ưu đồng thời nhiều yếu tố, từ khả năng vận hành linh hoạt tới hiệu quả sử dụng pin và cảm giác kiểm soát thân xe.

Một điểm đáng giá khác trên VF 8 All New theo anh nằm ở hệ thống treo thích ứng (FSD). “Đây là điểm ăn tiền đúng nghĩa trên chiếc xe này”, anh nhấn mạnh.

Theo phân tích của anh Khoa, công nghệ treo biến thiên cơ học cho phép chiếc xe tự điều chỉnh độ cứng, mềm theo điều kiện vận hành thực tế. Khi vào cua hoặc tăng tốc, hệ thống sẽ giữ thân xe ổn định hơn. Ngược lại, khi đi qua ổ gà hay mặt đường xấu, hệ thống treo sẽ hấp thụ dao động tốt hơn để mang lại sự êm ái cho hành khách.

Nhiều chuyên gia cũng đặt kỳ vọng vào những thay đổi lớn của VF 8 thế hệ mới về công nghệ. Hệ thống điện - điện tử mới được phát triển theo xu hướng điều khiển bằng phần mềm (SDV), với bộ não là máy tính trung tâm (CVC) đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và mượt hơn. Cùng đó, nhờ hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM) do chính những kỹ sư VinFast thiết kế và phát triển, VF 8 thế hệ mới còn được tối ưu về hiệu suất, tuổi thọ pin, động cơ…

Sự kết hợp giữa mức giá hấp dẫn, chính sách bán hàng mạnh tay và hàng loạt nâng cấp đáng giá về sản phẩm đã tạo nên sức hút đặc biệt cho VF 8 thế hệ mới ngay cả khi thời gian mở cọc sớm đã kết thúc. Giới quan sát dự đoán, khi mẫu xe này bắt đầu được bàn giao vào cuối tháng 7/2026, thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến một kỷ lục mới về doanh số dành cho VinFast.