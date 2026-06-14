Tư vấn lái xe Mở cửa ô tô bất cẩn, gây tai nạn bị xử phạt thế nào?

TPO - Thông qua một clip tình huống giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ tai nạn từ hành vi mở cửa ô tô thiếu quan sát.

Phân tích clip giao thông, Cục CSGT khẳng định nguyên nhân dẫn tới vụ việc xuất phát từ sự bất cẩn của người điều khiển ô tô khi mở cửa xe. Sau khi dừng phương tiện, tài xế đã không quan sát phía sau bên cửa mở của xe.

Chỉ đến khi mở cửa xe bước ra, tài xế mới nhìn thấy xe mô tô đang đi tới và không kịp đóng cửa lại dẫn đến xảy ra va chạm với nam thanh niên điều khiển xe mô tô. May mắn, sự cố không gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tình huống tài xế mở cửa ô tô không quan sát, dẫn đến va chạm với xe máy trên đường. Video: Cục CSGT.

Từ tình huống trên, Cục CSGT tiếp tục khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ quy định về mở cửa xe nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện xung quanh.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe chỉ được mở cửa khi phương tiện đã dừng hoặc đỗ đúng quy định. Trước khi mở cửa, phải quan sát phía trước, phía sau và khu vực bên phía mở cửa. Người lái chỉ thực hiện thao tác mở khi bảo đảm an toàn và không để cửa xe mở nếu có nguy cơ gây cản trở hoặc tai nạn cho người tham gia giao thông.

Trong khi đó, các chuyên gia giao thông khuyến cáo tài xế nên mở cửa bên lái bằng tay phải, xoay người 90 độ, mặt hướng về phía cửa. Việc này giúp lái xe dễ dàng quan sát phía sau, tránh tối đa trường hợp phương tiện đang đi tới trong lúc mở cửa gây nguy hiểm.

Tài xế nên mở hé cửa khoảng nhỏ để quan sát trước. Khi chắc chắn không có phương tiện khác đang đến gần mới mở rộng ra một khoảng vừa đủ để xuống xe.

Điều này cũng giúp hạn chế cửa xe bị mở rộng hơn mức cần thiết, gây cản trở cho phương tiện đang đi tới. Việc mở cửa quá mạnh có thể còn va đập vào xe khác đỗ bên cạnh trong trường hợp ở những bãi đỗ xe chật hẹp, gây xước xát.

Theo Nghị định 168, trong trường hợp người lái ô tô thực hiện hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt hành chính từ 4-6 triệu đồng.

Với trường hợp người lái xe thực hiện hành vi mở cửa ô tô không đảm bảo an toàn dẫn tới tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 20-22 triệu đồng.

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