Loạt ô tô Nga rao bán ở Việt Nam: Giá thấp nhất từ 310 triệu đồng

TPO - Theo người bán, đây là những chiếc xe mẫu được thương hiệu Lada nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ quá trình chứng nhận và đăng kiểm.

Loạt xe Lada từng nhận được sự quan tâm của người dùng khi cập cảng nước ta vào giữa năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa chính thức mở bán.

Mới đây nhất, một số xe Lada được rao thanh lý trên một nền tảng giao dịch mua bán trực tuyến. Theo đó, có tổng cộng 8 chiếc xe Lada được đơn vị phân phối rao bán.

Người bán cho biết những chiếc ô tô này đều là xe mẫu, được nhập về để phục vụ quá trình chứng nhận và đăng kiểm tại Việt Nam. Dải sản phẩm được thanh lý khá đa dạng, bao gồm các kiểu dáng sedan, wagon cho đến SUV.

Những chiếc ô tô Nga thương hiệu Lada đầu tiên được rao bán tại Việt Nam.

Mẫu xe có giá thấp nhất là một chiếc sedan Granta màu trắng với mô tả là mới 99,9%, có giá từ 310 triệu đồng. Những chiếc Granta khác có giá 330-350 triệu đồng. Mẫu sedan này sử dụng động cơ 1.6L công suất 90 mã lực, đi cùng hộp số sàn 5 cấp.

Cũng là sedan nhưng ở phân khúc cao hơn, mẫu Vesta được rao bán với giá 475 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 1.6L cho công suất 106 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Đáng chú ý, mẫu xe có giá cao nhất trong danh mục là Vesta SW Cross – phiên bản wagon của dòng Vesta. Xe sử dụng động cơ 1.8L mạnh 122 mã lực, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Vesta SW Cross là mẫu xe duy nhất trong loạt xe Lada tại Việt Nam có hộp số tự động.

Vesta SW Cross là xe duy nhất trong danh sách sử dụng hộp số tự động. Ảnh: Lada

Giá bán của Vesta SW Cross được công bố ở mức 635 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức giá tính lệ phí trước bạ từng được công bố trước đó là 549 triệu đồng.

Ở mảng SUV, danh sách có hai mẫu gồm Niva Legend và Niva Travel. Trước đó, bộ đôi này nhận được sự quan tâm của giới chơi xe nhờ cấu hình off-road cùng mức giá dự kiến 450 triệu đồng.

Mẫu SUV Lada Niva Legend từng xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Vinh Nguyen

Cả hai đều sử dụng động cơ 1.7L, hệ dẫn động 4 bánh 4x4, có khóa vi sai trung tâm và hộp số phụ tích hợp cấp số chậm. Theo thông tin mới nhất, mẫu Niva Legend dáng vuông vức có giá bán 440 triệu đồng. Niva Travel sở hữu kiểu dáng hiện đại hơn và có giá 430 triệu đồng.

Theo giới chuyên gia, dù sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, Lada vẫn phải đối mặt với không ít rào cản khi vào thị trường Việt Nam. Lợi thế về giá bán chưa đủ để tạo sức hút nếu so với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các trang bị tiện nghi và công nghệ.

Quan sát từ lô xe đầu tiên cho thấy phần lớn các mẫu Lada về Việt Nam có thiết kế khá cũ, trang bị tiện nghi chỉ ở mức cơ bản và chủ yếu sử dụng hộp số sàn. Điều này được xem là chưa phù hợp với xu hướng tiêu dùng trong nước hiện nay.