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Xe

Hé lộ giá Mazda CX-5 ở Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vừa chính thức ra mắt công chúng Malaysia tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, gần một năm sau khi mẫu SUV này trình làng toàn cầu vào tháng 7/2025.

Theo thông tin từ nhà phân phối Bermaz Motor, khách hàng tại Malaysia có thể bắt đầu đặt cọc Mazda CX-5 mới từ ngày 12/6. Tuy nhiên, nhà phân phối hiện chưa công bố thời điểm bán ra chính thức.

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Mazda CX-5 đời mới ra mắt tại Malaysia. Ảnh: Paultan

Giá bán tạm tính của mẫu xe Nhật tại Malaysia được đơn vị phân phối hé lộ ở khoảng 170.000 ringgit. Con số này quy đổi tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng.

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Bermaz Motor cũng xác nhận CX-5 thế hệ mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối tại Malaysia trong giai đoạn đầu. Sau đó khoảng 12-16 tháng, đơn vị này sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước.

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Đáng chú ý, Mazda CX-5 thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba sẽ tiếp tục được bán song song tại thị trường Malaysia. Điều này đồng nghĩa phiên bản cũ có thể chỉ còn tùy chọn động cơ 2.0L.

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Ở thế hệ mới, CX-5 sử dụng động cơ e-Skyactiv G 2.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V, cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 238 Nm.

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Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive. Bên cạnh đó, CX-5 mới còn được trang bị hệ thống phanh điện tử cùng nhiều tinh chỉnh ở hệ thống khung gầm và treo nhằm cải thiện khả năng vận hành cũng như độ êm ái.

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Chiếc xe trưng bày tại KLIMS được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, dù Bermaz Motor cho biết cấu hình có thể thay đổi khi chính thức mở bán.

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Về kích thước, Mazda CX-5 sở hữu chiều dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.695 mm, tăng lần lượt 115 mm, 15 mm và 15 mm so với thế hệ trước.

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Chiều dài cơ sở cũng được kéo dài thêm 115 mm, đạt 2.815 mm, hứa hẹn mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho hành khách.

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Ngoại hình của xe vẫn tuân theo ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của Mazda. Điểm nhấn ngoại thất nằm ở lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng 7 điểm, kết nối với cụm đèn pha thanh mảnh tích hợp dải đèn định vị LED xếp tầng.

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Các hốc bánh xe được thiết kế vuông vức hơn, trong khi phần mái xe có độ dốc nhẹ. Ở phía sau, cụm đèn hậu dạng chữ L gợi liên tưởng đến các mẫu SUV cao cấp của hãng như CX-60 và CX-80.

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Mazda cũng loại bỏ logo truyền thống ở cửa hậu, thay bằng dòng chữ tên thương hiệu, kết hợp cặp ống xả lộ thiên tạo điểm nhấn thể thao cho tổng thể thiết kế.

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Tại Việt Nam, mẫu Mazda CX-5 hiện đang bán bản cũ. Phiên bản thế hệ mới từng được đưa về trưng bày và dự kiến sẽ mở bán từ tháng 11. Hiện chưa có thông tin về giá bán nhưng con số dự kiến sẽ tăng so với mức 699-979 triệu đồng của đời cũ.

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Lê Tuấn
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