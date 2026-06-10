SUV chủ lực của Audi được nâng cấp lớn

TPO - Audi vừa chính thức giới thiệu thế hệ thứ ba của Q7, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được xem là một trong những trụ cột doanh số của hãng xe Đức suốt gần hai thập kỷ qua.

Ra mắt lần đầu tại Mỹ vào năm 2007, Audi Q7 nhanh chóng trở thành mẫu SUV chủ lực của hãng xe Đức. Thế hệ thứ hai được giới thiệu vào năm 2016 với thiết kế hiện đại hơn, hệ truyền động mới và hàng loạt công nghệ tiên tiến, giúp doanh số tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Bước sang thế hệ thứ ba, Audi tiếp tục theo đuổi công thức thành công đó với nhiều cải tiến toàn diện. Đầu xe cao hơn, lưới tản nhiệt cỡ lớn, chắn bùn trước được mở rộng nhẹ và chắn bùn sau làm lớn hơn, tất cả giúp tăng vẻ mạnh mẽ cho diện mạo của chiếc SUV hạng sang.

Điểm nhấn nổi bật trên Audi Q7 2027 nằm ở hệ thống đèn Digital Matrix LED. Hệ thống đèn pha có khả năng tự động điều chỉnh vùng chiếu sáng theo điều kiện giao thông thực tế, giúp cải thiện đáng kể tầm nhìn ban đêm. Ở phía sau, cụm đèn hậu có thể tùy biến với 8 hiệu ứng ánh sáng khác nhau.

Đáng chú ý, đèn báo rẽ còn có khả năng chiếu tín hiệu xuống mặt đường nhằm tăng khả năng nhận diện hướng di chuyển của xe.

Audi Q7 2027 được phát triển trên nền tảng trục cơ sở dài khoảng 3 mét, mang đến không gian nội thất rộng rãi cho 6 hoặc 7 hành khách.

Hàng ghế thứ hai có tùy chọn ghế băng hoặc hai ghế thương gia độc lập giống như Audi Q9. Với tùy chọn ghế thương gia, hàng ghế thứ hai mang lại mức độ tiện nghi tương đương hàng ghế trước nhờ thiết kế ôm người nhưng vẫn êm ái.

Khoang cabin cũng được Audi làm mới theo hướng cao cấp hơn với các bề mặt ốp gỗ vân mở và nhiều vật liệu trang trí. Các trang bị nổi bật gồm màn hình OLED cong lớn tích hợp chức năng hiển thị thông tin và giải trí, màn hình riêng cho hành khách, cụm sạc không dây kép tích hợp công nghệ MagSafe, có làm mát chủ động.

Audi Q7 sở hữu trần kính toàn cảnh tích hợp hệ thống đèn trang trí cá nhân hóa. Trang bị này có thể điều chỉnh độ trong suốt và làm mờ, có ghi nhớ sở thích của chủ xe. Cốp xe tiêu chuẩn 722 lít và có thể mở rộng tới 2.000 lít khi gập hàng ghế sau.

Audi Q7 2027 được trang bị động cơ V6 tăng áp kép dung tích 2.9L, từng xuất hiện trên thế hệ trước của Audi RS5. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 429 mã lực và mô-men xoắn cực đại 599 Nm.

Phiên bản SQ7 hiệu suất cao hơn sử dụng động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L, cho công suất 591 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Xe có khả năng kéo tải tối đa khoảng 3,5 tấn khi trang bị gói chuyên dụng của Audi.

Cả Audi Q7 và SQ7 đều sử dụng hộp số tự động Tiptronic 8 cấp kết hợp hệ dẫn động bốn bánh quattro. Bản SQ7 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng.

Hệ thống phanh cũng được nâng cấp đáng kể với đĩa phanh trước gần 15 inch trên Q7 và gần 16 inch trên SQ7. Audi cung cấp bộ mâm kích thước từ 20-22 inch cho Q7, trong khi với SQ7 là 22-23 inch.

Audi cho biết cả dòng Q7 thế hệ mới tiếp tục được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Slovakia. Mẫu SUV này dự kiến có mặt tại các đại lý từ quý IV/2026, giá bán sẽ được công bố sau.

Đối thủ chính của Audi Q7 thế hệ mới sẽ tiếp tục là BMW X5 - mẫu xe dự kiến sắp có phiên bản nền tảng Neue Klasse mới. Bên cạnh Q7, việc bổ sung mẫu SUV đầu bảng Q9 trong danh mục sản phẩm cũng giúp Audi hoàn thiện dải xe gầm cao hạng sang để cạnh tranh với BMW X5/X7 và Mercedes-Benz GLE/GLS.