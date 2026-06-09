Xe máy điện Nhật tiếp tục giảm giá mạnh ở Việt Nam

TPO - Không chỉ Honda, Yamaha cũng vừa có động thái điều chỉnh giá đáng chú ý với mẫu xe máy điện Neo's đang phân phối tại Việt Nam.

Năm 2026 chứng kiến sự tăng tốc của các hãng xe máy điện như VinFast, Yadea, Dat Bike với nhiều chương trình ra mắt sản phẩm và khuyến mãi rầm rộ để kích cầu.

Trong bối cảnh đó, các hãng vốn mạnh về xe động cơ đốt trong như Honda và Yamaha cũng không đứng ngoài cuộc. Mới đây, Yamaha giới thiệu Neo's phiên bản 2026 cho thị trường Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản mới nằm ở giá bán. Cụ thể, Yamaha Neo's 2026 có giá niêm yết ở mức 36,9 triệu đồng. Con số này thấp hơn gần 13 triệu đồng so với bản cũ ra mắt lần đầu năm 2022, được niêm yết ở mức giá 50 triệu đồng.

Yamaha Neo's phiên bản 2026 tăng từ 3 lên 5 tùy chọn màu sắc. Ảnh: Yamaha

Với mức giảm trên, Neo's trở thành mẫu xe hạ giá sâu nhất của Yamaha trong phân khúc xe 2 bánh phổ thông. Đây cũng là mẫu xe điện duy nhất của thương hiệu Nhật tại thị trường Việt Nam tính đến nay.

So với bản cũ, Neo’s 2026 chỉ bổ sung tùy chọn màu sắc. Dẫu vậy, mức giá dễ tiếp cận hơn sẽ là yếu tố quan trọng để tăng sức cạnh tranh cho mẫu xe Nhật ở phân khúc xe máy điện phổ thông ngày càng đông đúc.

Trước đó, Neo’s bản cũ từng được áp dụng giảm giá 15 triệu đồng trong nhiều tháng. Chương trình này giúp đưa giá xe xuống còn khoảng 34 triệu đồng, thấp hơn so với giá bản mới 2026.

Về phía Honda, hãng này mới đây vừa mở bán mẫu xe máy điện UC3 mới với giá đề xuất 80-81,4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian đầu mở bán, UC3 được áp dụng giá ưu đãi là 58-59,4 triệu đồng.

Xe máy điện Honda UC3 dự kiến bán ra từ tháng 7. Ảnh: HVN

Honda cho biết chương trình này giúp người dùng có thêm cơ hội tiếp cận và sở hữu các sản phẩm xe máy điện của hãng. Mức giá kích cầu được áp dụng cho tới khi hãng có thông báo mới.

Bên cạnh đó, mẫu ICON e: gần đây cũng liên tục được giảm giá. Cụ thể, sau đợt điều chỉnh giá bán lẻ vào đầu tháng 4 về mức 20,5-20,9 triệu đồng (VAT 8%), ICON e: đang được hãng khuyến mãi 5 triệu đồng đến hết tháng 7.

Như vậy, giá sau khuyến mãi của Honda ICON e: (thuê pin) hiện ở mức 15,5-15,9 triệu đồng. Đáng chú ý, mới đây trên một sàn thương mại điện tử, mẫu xe này còn được đại lý rao bán với giá hơn 13 triệu đồng, số lượng giới hạn.

Mức giá đáy 13 triệu đồng chỉ bằng phân nửa so với giá ở thời điểm mới mở bán của ICON e: (26,9-27,3 triệu đồng). Tuy nhiên, giá này chưa bao gồm pin. Bộ pin của ICON e: bán kèm theo xe có giá khoảng 8,8 triệu đồng, bán lẻ giá 12,2 triệu đồng cùng chi phí thuê pin hơn 245.000 đồng/tháng.

Số ít xe Honda ICON e: được rao bán trực tiếp với giá khoảng 13 triệu đồng hôm 6/6.

ICON e: hiện là mẫu xe máy điện có giá dễ tiếp cận nhất của Honda Việt Nam. Hãng cho biết muốn đẩy mạnh kinh doanh xe máy điện tại nước ta từ 2026.

Từ đầu 2027, Honda có kế hoạch ra hai mẫu xe máy điện mới dành riêng cho thị trường Việt Nam. Những sản phẩm này thuộc phân khúc phổ thông, hứa hẹn có giá dễ tiếp cận hơn cả ICON e:.

Những động thái kể trên thể hiện sự tập trung tăng tốc của các hãng Nhật với mảng xe máy điện tại Việt Nam. Sản phẩm mới cùng chiến lược giá hợp lý được xem là yếu tố then chốt Honda và Yamaha gia tăng ảnh hưởng ở phân khúc xe máy điện phổ thông - nơi đang chứng kiến sự đi lên của các thương hiệu như VinFast, Dat Bike hay Yadea.