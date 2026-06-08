Đi Limo Green, tài xế dịch vụ 'bỏ túi' hơn 210 triệu đồng mỗi năm

Dễ dàng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, gia tăng nguồn thu và tạo ra hiệu quả tiết kiệm vượt trội so với xe xăng truyền thống, Limo Green là lựa chọn “vừa đúng, vừa trúng” nhu cầu của giới tài xế dịch vụ.

Tiết kiệm 210 triệu đồng/năm so với xe xăng

Khi giá xăng dầu biến động khó lường và chính sách với các loại nhiên liệu mới có sự thay đổi, anh Nguyễn Lân – một tài xế dịch vụ tại Hà Nội – đã nhanh chóng đưa ra quyết định “lên đời” phương tiện, chuyển từ xe xăng 4 chỗ sang Limo Green.

“Trước đó tôi cũng cân nhắc một vài mẫu xe xăng 7 chỗ. Nhưng khi nhìn lại bài toán chi phí với Limo Green, tôi quyết định chuyển hướng sang xe điện của VinFast. Xe đang có nhiều ưu đãi, trang bị tốt, tính ra kinh tế hơn nhiều”, anh Lân cho biết.

Limo Green hiện có giá niêm yết 749 triệu đồng. Ở thời điểm này, khách hàng được hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Song song đó, chương trình “Mùa hè rực rỡ - VINFASCINATION” áp dụng đến hết ngày 31/8/2026 còn bổ sung thêm voucher nghỉ dưỡng Vinpearl, có thể quy đổi tương đương 3% giá trị xe, cùng 2 năm bảo hiểm tương đương 15 triệu đồng tiền mặt.

Không chỉ dừng ở ưu đãi giá, VinFast còn đưa ra chính sách “Mua xe 0 đồng”, giúp khách hàng tiếp cận Limo Green mà không cần vốn ban đầu. Người mua cũng có thể linh hoạt lựa chọn giữa nhận ưu đãi trực tiếp 6% hoặc áp dụng gói vay với lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu.

Với mức chi phí lăn bánh thực tế chỉ khoảng 666 triệu đồng, anh Lân cho rằng Limo Green mang lại lợi thế tài chính ngay từ thời điểm xuống tiền. Ngoài ra, bài toán vận hành với Limo Green cũng rất nhẹ gánh khi VinFast áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng với khách hàng cá nhân và không giới hạn với khách hàng dịch vụ chạy trên nền tảng Green SM).

“Mỗi tháng tôi chạy khoảng 10.000 km. Nếu dùng xe xăng, mức tiêu hao trung bình 8 lít/100 km và giá xăng hiện nay, riêng tiền nhiên liệu đã là gần 18 triệu đồng/tháng, tức hơn 210 triệu đồng/năm. Còn với Limo Green, tôi hoàn toàn không mất khoản chi phí này”, anh Lân nói.

Rộng cho khách, khỏe cho tài xế, yên tâm khai thác dài hạn

Không chỉ tạo lợi thế ở bài toán chi phí, Limo Green còn cho thấy năng lực vận hành vượt trội so với các mẫu MPV chạy xăng cùng phân khúc.

Điểm được các tài xế dịch vụ đánh giá cao ngay từ những lần trải nghiệm đầu tiên là khoang cabin 7 chỗ, đặc biệt ở hàng ghế thứ ba - vị trí vốn thường bị xem là “ngồi tạm” trên nhiều dòng xe xăng.

“Khoang nội thất rộng rãi, ngay cả những hành khách cao trên 1m8–1m9 vẫn ngồi thoải mái, không bị gò bó. Sau khoảng 3 tháng sử dụng, khách đi xe cùng tôi thường xuyên dành lời khen cho Limo Green”, anh Chu Công Hợi – tài xế chạy Green SM bằng Limo Green – chia sẻ.

Sức mạnh vận hành cũng là điểm đáng chú ý. Limo Green có công suất và mô-men xoắn gần gấp đôi so với nhiều đối thủ chạy xăng như Xpander. Nhờ đó, ngay cả khi chở đủ tải, xe vẫn duy trì được khả năng tăng tốc và vận hành mượt mà, đồng thời mang lại sự chủ động và an toàn hơn cho tài xế trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, chính sách hậu mãi cũng là yếu tố giúp các tài xế dịch vụ yên tâm gắn bó với Limo Green. Xe được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km; pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đáng chú ý, hệ sinh thái của VinFast với mạng lưới trạm sạc và xưởng dịch vụ phủ rộng trên toàn quốc cũng giúp tài xế yên tâm hơn khi khai thác xe dài hạn. Với hơn 150.000 cổng sạc và hơn 400 xưởng dịch vụ, người dùng Limo Green có thể yên tâm trên mọi hành trình.

Với chi phí sở hữu, vận hành siêu tiết kiệm, thiết kế rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng chính sách hậu mãi 5 sao, Limo Green là một người bạn đường, “trợ thủ kiếm cơm” đắc lực và đáng tin cậy của các tài xế dịch vụ.