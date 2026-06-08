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Xe

Mẫu SUV bán chạy nhất của Volvo sắp có nâng cấp lớn

Trường Vũ

TPO - Theo Motor1, Volvo đang chuẩn bị một bản nâng cấp đáng chú ý dành cho XC60 – mẫu xe bán chạy nhất của hãng.

Thế hệ thứ hai của Volvo XC60 đã được sản xuất từ năm 2017 và chỉ vừa nhận một số tinh chỉnh nhẹ cho phiên bản 2026. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Automotive News, Volvo sắp có nâng cấp lớn để tăng sức hút cho mẫu XC60.

Cụ thể, hãng xe Thụy Điển đang phát triển một bản nâng cấp toàn diện hơn, tập trung vào hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Volvo được cho là sẽ trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn cho phiên bản XC60 T8 Recharge, đồng thời thực hiện một số thay đổi về thiết kế ngoại thất.

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Đáng chú ý, nâng cấp này hứa hẹn sẽ giúp tăng phạm vi vận hành thuần điện của XC60 lên gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba so với mức hiện, vốn chỉ khoảng 56 km.

Nếu điều này được hiện thực hóa, XC60 PHEV mới có thể đạt quãng đường chạy điện gần 160 km/lần sạc, vượt xa đối thủ Mercedes-Benz GLC 350e hiện có phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 87 km.

Phiên bản XC60 hiện hành sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 18,8 kWh. Volvo chưa tiết lộ liệu hãng có thay đổi các cấu hình truyền động khác hay không.

Mẫu XC60 T8 hiện được trang bị động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh kết hợp tăng áp và siêu nạp, đi cùng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 709 Nm.

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Việc nâng cấp pin và làm mới thiết kế nhiều khả năng sẽ kéo theo mức giá bán cao hơn. Volvo XC60 PHEV phiên bản 2026 hiện có giá khởi điểm từ 62.545 USD (khoảng 1,65 tỷ đồng) tại Mỹ. Trong khi đó ở Việt Nam, mẫu SUV hybrid này có giá 2,75 tỷ đồng.

Về thiết kế, bản nâng cấp dự kiến được tinh chỉnh đèn pha cùng lưới tản nhiệt nhằm mang đến diện mạo hiện đại hơn. Theo kế hoạch, mẫu xe có thể ra mắt vào đầu năm tới.

Theo Motor1, dù vừa được làm mới cho năm 2026, XC60 vẫn là một trong những mẫu xe có tuổi đời cao nhất phân khúc. Vì vậy, việc trang bị pin lớn hơn cho quãng đường chạy điện lớn được xem là nâng cấp quan trọng, giúp mẫu SUV hạng sang của Volvo duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả nhiên liệu và khả năng vận hành điện hóa.

Trường Vũ
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