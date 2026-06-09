Toyota Corolla Cross sắp có đối thủ mới tại Việt Nam

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón một mẫu SUV đô thị mới mang tên GAC GS3, được định vị ở phân khúc B+ cạnh tranh với Toyota Corolla Cross hay Mazda CX-30.

Mới đây, nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu GAC GS3, còn được biết đến với tên gọi GS3 Emzoom tại một số thị trường. Theo thông tin từ giới tư vấn bán hàng, mẫu SUV đô thị này dự kiến ra mắt khách hàng Việt trong tháng 6 với một phiên bản cao cấp duy nhất.

GAC GS3 đã được một số đại lý tại Việt Nam nhận đặt cọc sớm. Ảnh: Đại lý

Trước đó, truyền thông Malaysia đưa tin đơn vị lắp ráp và phân phối ô tô thương hiệu GAC tại nước này đã xuất khẩu lô xe GS3 Emzoom đầu tiên sang Việt Nam.

Về GAC GS3, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.410 x 1.850 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. Với thông số này, GAC GS3 được xếp vào nhóm SUV cỡ B+, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Subaru Crosstrek, Haval Jolion hay Omoda C5/C5 SHS.

Thiết kế ngoại thất của GAC GS3 mang phong cách hiện đại với cản trước/sau thể thao, lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc sảo và bộ mâm hợp kim 18 inch.

Bên trong cabin, mẫu xe Trung Quốc được trang bị cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch.

Danh sách tiện nghi đáng chú ý gồm ghế thể thao, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động, 6 túi khí, camera 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Tại Malaysia, GAC GS3 Emzoom vừa được nâng cấp và hiện có giá bán từ 116.800-126.800 Ringgit, tương đương khoảng 755-820 triệu đồng.

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Với xu hướng chốt giá dễ tiếp cận của xe Trung Quốc tại Việt Nam hiện nay, có thể kỳ vọng GAC GS3 khi về nước sẽ có mức giá cạnh tranh. Hiện các mẫu SUV cỡ B+ trên thị trường đang có giá trung bình khoảng 700-800 triệu đồng.

GAC gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2024 với ba sản phẩm gồm GS8, M8 và M6 Pro. Kể từ đó đến nay, hãng xe Trung Quốc chưa bổ sung thêm sản phẩm mới nào.

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