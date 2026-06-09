Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Toyota Corolla Cross sắp có đối thủ mới tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón một mẫu SUV đô thị mới mang tên GAC GS3, được định vị ở phân khúc B+ cạnh tranh với Toyota Corolla Cross hay Mazda CX-30.

Mới đây, nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu GAC GS3, còn được biết đến với tên gọi GS3 Emzoom tại một số thị trường. Theo thông tin từ giới tư vấn bán hàng, mẫu SUV đô thị này dự kiến ra mắt khách hàng Việt trong tháng 6 với một phiên bản cao cấp duy nhất.

gac-gs3.jpg
GAC GS3 đã được một số đại lý tại Việt Nam nhận đặt cọc sớm. Ảnh: Đại lý

Trước đó, truyền thông Malaysia đưa tin đơn vị lắp ráp và phân phối ô tô thương hiệu GAC tại nước này đã xuất khẩu lô xe GS3 Emzoom đầu tiên sang Việt Nam.

Về GAC GS3, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.410 x 1.850 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. Với thông số này, GAC GS3 được xếp vào nhóm SUV cỡ B+, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Subaru Crosstrek, Haval Jolion hay Omoda C5/C5 SHS.

Thiết kế ngoại thất của GAC GS3 mang phong cách hiện đại với cản trước/sau thể thao, lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc sảo và bộ mâm hợp kim 18 inch.

gac-gs3-1.jpg

Bên trong cabin, mẫu xe Trung Quốc được trang bị cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch.

Danh sách tiện nghi đáng chú ý gồm ghế thể thao, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động, 6 túi khí, camera 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

gac-gs3-noi-that.jpg

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Tại Malaysia, GAC GS3 Emzoom vừa được nâng cấp và hiện có giá bán từ 116.800-126.800 Ringgit, tương đương khoảng 755-820 triệu đồng.

﻿gac-gs3-3.jpg
gac-gs3-4.jpg

Với xu hướng chốt giá dễ tiếp cận của xe Trung Quốc tại Việt Nam hiện nay, có thể kỳ vọng GAC GS3 khi về nước sẽ có mức giá cạnh tranh. Hiện các mẫu SUV cỡ B+ trên thị trường đang có giá trung bình khoảng 700-800 triệu đồng.

GAC gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2024 với ba sản phẩm gồm GS8, M8 và M6 Pro. Kể từ đó đến nay, hãng xe Trung Quốc chưa bổ sung thêm sản phẩm mới nào.

Lê Tuấn
#Toyota Corolla Cross #gac gs3 #suv cỡ b #xe trung quốc

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe