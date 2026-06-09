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Xe

Phát kiến của Toyota cho cảm giác lái xe điện 'chân thực' hơn

Trường Vũ

TPO - Trong nhiều năm qua, các kỹ sư ô tô đã không ngừng nỗ lực để giúp việc lái xe trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Toyota và Lexus dường như lại đang tìm cách tạo nên trải nghiệm lái thú vị hơn, đặc biệt là trên xe điện.

Một bằng sáng chế mới được phát hiện cho thấy hãng xe Nhật Bản vẫn đang phát triển hệ thống hộp số sàn mô phỏng dành cho xe điện, đi kèm bàn đạp côn và cần số giống xe số sàn truyền thống.

Dù không có động cơ đốt trong hay hộp số cơ khí để chịu tải, hệ thống của Toyota được thiết kế để tái tạo trải nghiệm lái xe số sàn một cách chân thực.

Theo đó, nếu người lái chọn sai cấp số, thao tác côn không chính xác, hệ thống có thể cắt mô-men xoắn của mô-tơ điện và khiến xe dừng lại như khi động cơ bị chết máy. Điều này tương tự như những gì xảy ra khi người lái thao tác sai trên xe ô tô động cơ đốt trong dùng hộp số sàn.

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Toyota muốn mang trải nghiệm lái xe thuần túy với hộp số sàn lên ô tô điện.

Không chỉ tái hiện cảm giác lái xe số sàn, hệ thống còn có khả năng đánh giá trình độ của người điều khiển và tự động kích hoạt các tính năng hỗ trợ phù hợp.

Giới chuyên gia nhận định đây có thể là bước phát triển tiếp theo của công nghệ giả lập chuyển số trên Hyundai Ioniq 5 N, mẫu xe có khả năng mô phỏng vòng tua máy chạm giới hạn khi vận hành ở chế độ số tay.

Toyota thực tế đã nghiên cứu ý tưởng này từ năm 2022. Khi đó, hãng từng giới thiệu nguyên mẫu Lexus UX300e trang bị bàn đạp côn, cần số và hệ thống âm thanh giả lập tiếng động cơ nhằm mang lại cảm giác lái gần giống xe thể thao truyền thống.

Bằng sáng chế mới cho thấy Toyota vẫn chưa từ bỏ dự án này, thậm chí còn nâng cấp mức độ chân thực. Theo mô tả, phần mềm sẽ liên tục tính toán vòng tua động cơ ảo và xác định xem cấp số mà người lái lựa chọn có phù hợp với tình huống vận hành hay không.

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Mẫu xe điện Lexus LFA Concept. Ảnh: Evo

Ngoài ra, Toyota cũng có thể cho hệ thống đánh giá kỹ năng của người lái. Công nghệ này có thể nhận biết người điều khiển có kinh nghiệm sử dụng xe số sàn hay không để điều chỉnh mức độ hỗ trợ.

Người mới có thể được kích hoạt tự động tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bằng sáng chế cũng đề cập đến chức năng Launch Control, cho phép người lái "nhả côn" để thực hiện những pha tăng tốc mạnh mẽ.

Hiện chưa rõ Toyota có thương mại hóa công nghệ đặc biệt này hay không. Tuy nhiên, trong khi nhiều hãng xe đang nỗ lực khiến xe điện trở nên hiện đại và khác biệt, Toyota lại theo đuổi hướng đi ngược lại: mang cảm giác lái truyền thống lên kỷ nguyên xe điện.

Trường Vũ
#toyota #xe điện #hộp số sàn #giả lập hộp số #bằng sáng chế

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