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Xe

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Nhiều mẫu ô tô giảm giá mạnh cả trăm triệu đồng trong tháng 6

Lê Tuấn

TPO - Thị trường ô tô dịp hè chứng kiến cuộc đua ưu đãi đến từ các hãng, trong đó có nhiều xe SUV ghi nhận mức giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bước giai đoạn giữa năm, bên cạnh việc tăng tốc ra mắt sản phẩm mới, các hãng cũng tiếp tục đẩy mạnh các chương trình giảm giá để tăng sức hút với khách hàng. Trong đó, có nhiều mẫu mã đang được ưu đãi đến cả trăm triệu đồng trong tháng 6.

Với Audi, hãng xe Đức đang triển khai chương trình ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe chủ lực, đặc biệt tập trung vào dòng xe gầm cao Q series. Mức giảm cụ thể cho từng dòng xe như sau (đơn vị: triệu đồng):

Dòng xe Audi
Giá
Ưu đãi
A5
2.429
200
A7 Sportback
3.099
100
A8L
5.559
100
Q2
1.590
200
Q3
1.890
200
Q3 Sportback
2.060
200
Q7
3.799
200
Q8
4.399
200
Q6 e-tron
3.199
200

Các dòng xe A5, A7 Sportback và A8L được áp dụng ưu đãi đến hết tháng 6. Trong khi đó, ưu đãi dành cho các dòng A2, Q3, Q3 Sportback, Q7, Q8 và Q6 e-tron kéo dài đến 12/8.

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Mẫu SUV điện Audi Q6 e-tron đang được ưu đãi 200 triệu đồng. Ảnh: Lê Tuấn

Cũng ở nhóm xe sang Đức, một số tư vấn bán hàng đại lý BMW đang chào bán mẫu 530i M Sport thế hệ trước với mức giá chỉ hơn 1,9 tỷ đồng. Con số này thấp hơn khoảng 1,3 tỷ so với mức niêm yết gần 3,3 tỷ đồng ở thời điểm ra mắt.

Đổi lại, người mua phải chấp nhận xe thuộc đời cũ, phom dáng cũ và có năm sản xuất (VIN) 2022. Dẫu vậy, giới tư vấn bán hàng cho biết đây vẫn là xe mới 100%, chưa qua sử dụng và hưởng đầy đủ chính sách bảo hành chính hãng từ nhà phân phối.

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BMW 5 Series thế hệ cũ còn tồn ở đại lý đang được bán xả kho. Ảnh: Đại lý

Ở nhóm xe phổ thông, Hyundai Santa Fe tiếp tục là một trong những mẫu xe được giảm giá nhiều nhất trong tháng 6. Theo chương trình từ hãng, mẫu SUV Hàn Quốc này đang có mức giảm cao nhất lên đến 220 triệu đồng.

Mức giảm thực tế tại đại lý có thể thay đổi tùy theo cấu hình xe, số VIN cũng như khu vực bán hàng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Exclusive có thể được giảm xuống còn khoảng 900 triệu đồng, tức ngang một số xe hạng C.

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Giá thực tế của Hyundai Santa Fe có thể giảm xuống ngang mức SUV hạng C. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh Santa Fe, mẫu MPV Stargazer cũng nằm trong nhóm xe có mức ưu đãi đáng chú ý khi được hỗ trợ tối đa 107 triệu đồng. Giá xe sau ưu đãi có thể được đưa xuống còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và hơn 500 triệu đồng cho bản cao cấp nhất.

Một trong những mẫu xe được giảm giá mạnh nhất thị trường trong thời gian qua là Subaru Forester. Cụ thể, phiên bản Forester VIN 2024 nhập Thái đang được khuyến mại tiền mặt hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, bản iL-EyeSight giá 839 triệu đồng, giảm 260 triệu đồng so với mức đề xuất. Bản iS-EyeSight giá 889 triệu đồng, giảm 310 triệu đồng. Đơn vị phân phối cho biết, các xe Forester đời cũ này số lượng còn không nhiều tại đại lý.

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Số lượng xe Forester nhập khẩu Thái Lan còn khá ít. Ảnh: Đại lý

Tương tự Forester, mẫu Suzuki Jimny cũng đang xả kho xe cũ đời 2024 với mức giảm 120 triệu đồng. Khuyến mãi này bao gồm 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe 6,5 năm có thể quy đổi sang tiền mặt.

Vào tháng trước, mẫu xe Nhật này còn được giảm cao nhất 180 triệu đồng tại đại lý. Theo đó, giá sau ưu đãi của Jimny chỉ còn khoảng 609 triệu đồng, tương đương giá bản thấp của các mẫu SUV cỡ B.

Ngoài những mẫu xe giảm giá hàng trăm triệu kể trên, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6 cũng còn rất nhiều xe được ưu đãi 70-80 triệu đồng. Nổi bật có thể kể đến Mitsubishi Xpander, Hyundai Accent, Tucson, Toyota Veloz Cross/Avanza Premio…

Cuộc đua ưu đãi giữa các hãng trở nên nóng hơn trong bối cảnh doanh số của thị trường ghi nhận dấu hiệu chững lại trong tháng 5 vừa qua, theo VAMA.

Dù đã có nhiều tín hiệu tích cực từ đầu năm nhưng sức mua thực tế vẫn chưa đạt mức bứt phá như mong đợi, buộc nhiều doanh nghiệp phải đẩy mạnh các chương trình khuyến mại và hỗ trợ tài chính để kích cầu.

Ngoài ra, tháng 6 được xem là giai đoạn then chốt trước khi thị trường bước vào chu kỳ trầm lắng theo mùa. Sau cao điểm du lịch hè, nhu cầu mua sắm ô tô thường có xu hướng giảm từ tháng 7 dương lịch và sẽ còn chịu thêm áp lực từ tâm lý ‘kiêng mua’ tháng Ngâu.

Lê Tuấn
#ô tô giảm giá #xe giảm giá #SUV #audi #bmw #hyundai #santa fe #stargazer #subaru forester #suzuki jimny #thị trường ô tô #xe sang

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