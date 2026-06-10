Người dùng Việt “ưng” VinFast VF 8 vì được lên đời trải nghiệm nhưng chi phí cực tiết kiệm

Thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi và tiện nghi nhưng “nuôi” cực nhàn, VinFast VF 8 được nhóm khách hàng gia đình trẻ cũng như những chủ xe trung niên ưa chuộng để “lên đời” trải nghiệm từ xe xăng.

Bỏ xe xăng, chọn VF 8 vì “đẹp, sang, rộng”

Vừa lên đời một chiếc D-SUV cho gia đình, anh Thành Long (30 tuổi, Hà Nội) cho biết lý do lựa chọn VF 8 Eco là cảm giác cao cấp từ thiết kế. Mẫu xe Việt có khoang nội thất rộng rãi với trục cơ sở gần 3m, khoảng để chân dư dả cho người ngồi sau và khoang hành lý đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của cả gia đình.

Cũng theo anh Long, sự thực dụng của không gian nội thất còn đi đôi với triết lý thiết kế tinh tế ở ngoại thất. Những đường nét khí động học dứt khoát không chỉ tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà còn giúp xe vận hành ổn định ở tốc độ cao.

Không chỉ gây ấn tượng với nhóm khách hàng trẻ như anh Long, VF 8 được cả nhóm người dùng đứng tuổi ưa chuộng. Ông Mặc Lâm (55 tuổi), một người sưu tầm đồ cổ ở Ninh Bình, cho biết đã bỏ chiếc Toyota Vios cũ và chuyển hẳn sang dùng xe điện VF 8 Eco “vì đẹp”.

“Tôi vốn kỹ tính về thẩm mỹ, nhưng cái chất sang trọng của VF 8 rất lạ: tối giản và hiện đại”, ông nhận định.

Vị chủ xe còn bị thuyết phục bởi khối động cơ 201 mã lực (bản Eco), cho khả năng di chuyển linh hoạt từ phố thị đến những cung đường trường.

“Xe đủ mạnh để chở cả gia đình cùng hành lý cho những chuyến đi xa mà vẫn vận hành rất mượt. Người lái thấy nhàn, còn người ngồi sau cũng thoải mái suốt hành trình”, ông Lâm chia sẻ.

Tiết kiệm ngay trăm triệu đồng khi xuống tiền

Ngoài thiết kế, anh Thành Long nhận định, sự khác biệt rất lớn khi chuyển sang xe điện là hàm lượng công nghệ có sẵn trên xe. Dù là bản tiêu chuẩn, chiếc VF 8 Eco của anh được trang bị màn hình 15,6 inch, tích hợp hệ thống trợ lý ảo, vừa phục vụ giải trí, vừa hỗ trợ quản lý xe bằng giọng nói.

“Trước đây muốn chỉnh nhiều chức năng phải bấm khá nhiều nút, còn bây giờ chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói là xe hỗ trợ ngay. Cảm giác sử dụng hiện đại hơn hẳn và cũng an toàn hơn khi đang lái xe”, anh Long giải thích.

Cũng ở khía cạnh công nghệ, ông Lâm đặc biệt đánh giá cao các tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) như camera 360 độ hay cảnh báo điểm mù. Theo ông, những trang bị này giống như một “người đồng hành” đáng tin cậy, giúp việc cầm lái trở nên nhẹ nhàng, tự tin và an tâm hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp lọc bụi mịn Combi 1.0 và ghế lái, ghế phụ chỉnh điện là những chi tiết nhỏ nhưng với ông là “đắt giá”.

Đối với ông Lâm, chuyển đổi sang xe điện đồng nghĩa với việc tận hưởng nhiều công nghệ mà vẫn tối ưu được chi phí vận hành. Ông thừa nhận, nhờ chính sách sạc pin miễn phí áp dụng tới hết 10/2/2029 (đối với khách mua xe từ 10/2/2026) tại trạm công cộng V-Green, gia đình ông gần như không phải bận tâm tới việc “nuôi xe” từ nhiều tháng nay. Cùng đó, dù đã sử dụng xe khá nhiều, ông vẫn chưa phải vào xưởng một lần nào.

“So với chiếc xe xăng trước đây, khác biệt là rất rõ. Cứ khoảng 5.000 km tôi lại phải sắp xếp thời gian vào xưởng, mỗi lần cũng tốn vài triệu đồng. Còn với VF 8, mốc bảo dưỡng đầu tiên là 15.000 km nên việc sử dụng nhàn hơn hẳn”, ông Lâm chia sẻ.

Hội tụ công nghệ hiện đại, trải nghiệm vận hành cao cấp cùng chi phí sử dụng dễ chịu, VF 8 Eco được nhiều khách hàng đánh giá là khoản đầu tư đáng tiền. Tháng 6/2026, mẫu D-SUV này càng trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng Việt nhờ loạt ưu đãi được áp dụng đồng thời.

Chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” mang tới cho người dùng 2 lựa chọn: mức hỗ trợ 10% trên giá xe hoặc gói trả góp với lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm, trả trước chỉ từ 0 đồng. Đi kèm là ưu đãi 2% từ chính sách “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” (người mua cũng có thể chọn voucher Vinpearl), đưa tổng mức hỗ trợ lên tới hơn 122 triệu đồng. Giá lăn bánh của VF 8 Eco bởi thế chỉ còn từ 900 triệu đồng - mức giá ngang các dòng xe C-SUV.

“Tính ra có thể tiết kiệm được một khoản lớn từ lúc mua xe cho tới khi sử dụng. Khoản này có thể dùng để chi tiêu cho các khoản khác, nâng cao chất lượng sống của gia đình. Mua một chiếc xe mà ‘một công đôi việc’”, anh Long khẳng định.