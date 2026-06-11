Một thiếu niên độ chế xe đạp điện chạy gần 100km/h

TPO - Một thiếu niên 15 tuổi ở Đắk Lắk đã tự tìm hiểu trên mạng, mua linh kiện về độ chế xe đạp điện từ tốc độ khoảng 40km/h lên gần 100km/h.

Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc một thiếu niên tự ý độ chế xe đạp điện có thể vận hành với tốc độ gần 100km/h.

Chiếc xe được độ chế, có thể chạy gần 100km/h.

Trước đó, sáng 9/6, trong quá trình triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên dịp hè năm 2026, Công an phường Tân Lập phối hợp với tổ công tác của Phòng CSGT tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ông T. trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai xe đạp điện đã được độ chế hoàn chỉnh cùng nhiều phụ tùng, linh kiện dùng để thay đổi kết cấu phương tiện.

Theo ghi nhận, các phương tiện này đã bị thay đổi gần như toàn bộ thiết kế ban đầu. Trong đó, xe được lắp thêm 8 bình ắc-quy, thay hệ thống giảm xóc, phanh đĩa, lốp xe và nhiều chi tiết khác nhằm tăng tốc độ vận hành.

Bước đầu, cơ quan công an xác định cháu D. (15 tuổi, con trai ông T.) là người trực tiếp thực hiện việc độ chế các phương tiện nói trên.

Chiếc xe được độ chế tới 8 cục pin.

Làm việc với cơ quan chức năng, cháu D. cho biết đã mua một chiếc xe điện cũ với giá khoảng 500.000 đồng. Sau đó, em tự tìm hiểu các video hướng dẫn trên mạng xã hội rồi đặt mua linh kiện qua các sàn thương mại điện tử để lắp ráp.

Theo lời khai của D., chiếc xe nguyên bản chỉ đạt tốc độ khoảng 40km/h, nhưng sau khi độ chế có thể chạy gần 100km/h. Không chỉ tự độ xe cho mình, D. còn hỗ trợ một số bạn bè thực hiện việc cải tạo phương tiện tương tự.