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Xe

Săn Honda Vision và iPad cùng Celano & Merino hè 2026

P.V

Từ ngày 15/06 đến 15/09/2026, Celano và Merino chính thức khởi động chương trình khuyến mãi lớn nhất năm mang tên “Chill kem ngon – Săn quà đỉnh”, với hàng triệu cơ hội trúng thưởng đang chờ người tiêu dùng trên toàn quốc.

Kho quà năm nay chắc chắn sẽ khiến nhiều người “đứng ngồi không yên” với 25 xe Honda Vision Thể thao; 75 iPad A16 5G 256GB và hàng triệu giải thưởng hấp dẫn khác.

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Những phần quà cực khủng đang chờ chủ nhân trong chương trình “Chill kem ngon – Săn quà đỉnh”

Điều thú vị là cơ hội săn quà lại đến từ những sản phẩm vô cùng quen thuộc. Hơn 50 sản phẩm Celano và Merino thuộc nhiều phân khúc khác nhau đều tham gia chương trình, từ những cây kem que tuổi thơ, kem ốc quế cho đến bánh cá.

Khách hàng không cần phải tìm mua một sản phẩm đặc biệt nào cả, chỉ cần chọn đúng vị kem mình yêu thích là đã có cơ hội tham gia chương trình.

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21 sản phẩm Celano góp mặt trong chương trình năm nay, mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng
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Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào trong danh mục 33 sản phẩm Merino đều có cơ hội tham gia chương trình và săn quà

Cách tham gia cũng vô cùng đơn giản. Khi mua một sản phẩm nằm trong danh mục khuyến mãi của Celano hoặc Merino tại bất kỳ cửa hàng nào trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay que kem trúng thưởng hoặc nhận mã QR để tham gia vòng quay may mắn, săn những giải thưởng giá trị như Honda Vision hay iPad.

Một cây kem giúp giải nhiệt ngày hè, giờ đây còn mang đến cơ hội săn những phần quà hấp dẫn. Khách hàng vừa thưởng thức những cây kem mát lạnh, vừa có cơ hội sở hữu xe Vision cực đỉnh và iPad cực cool.

Còn chần chờ gì nữa, nhanh ghé cửa hàng gần nhất để mua kem Celano & Merino và bắt đầu hành trình “Chill kem ngon – Săn quà đỉnh” ngay thôi!

P.V
#Honda Vision #iPad #Merino #Celano #khuyến mãi

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