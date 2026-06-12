Mẫu xe nào xuất hiện tại World Cup 2026?

TPO - Với tư cách đối tác của World Cup 2026, Kia và Hyundai là hai hãng xe sẽ phủ sóng tại sự kiện bóng đá được quan tâm nhất thế giới.

FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay có số lượng đội tuyển tham gia đông nhất từ trước tới nay, lên tới 48 đội.

Là đối tác chính thức của FIFA từ năm 2007, hãng xe Kia sẽ tiếp tục đồng hành cùng World Cup 2026 với vai trò đối tác di chuyển chính thức của giải đấu. Theo đó, hãng xe Hàn Quốc sẽ cung cấp phương tiện di chuyển, công nghệ lái xe tự động và các dịch vụ di động tại các sự kiện và giải đấu.

Loạt xe Kia phục vụ World Cup 2026. Ảnh: Kia

Theo ChosunBiz, Kia đã bàn giao 660 chiếc xe để phục vụ World Cup 2026. Đội xe được huy động cho công tác vận hành giải đấu gồm nhiều mẫu xe chủ lực của Kia như Carnival, Telluride mới, Sorento, Sportage, K4, Niro và Sonet.

Trong những cái tên trên, các mẫu gồm Carnival, Sorento, Sportage và Sonet đang được bán Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nhiều mẫu xe của Kia cũng được gắn logo giải đấu. Ví dụ như mẫu bán tải Kia Tasman mới được trưng bày ở Việt Nam gần đây.

Mẫu bán tải Hàn Quốc Kia Tasman được trưng bày tại Việt Nam mang logo FIFA World Cup 2026. Ảnh: XC

Hãng xe Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp di chuyển sáng tạo cho các giải đấu và sự kiện toàn cầu của FIFA đến hết năm 2030.

Đáng chú ý, FIFA World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên được đồng tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Kia cho biết hãng sẽ tận dụng cơ hội này để giới thiệu các giải pháp di chuyển hướng tới tương lai thông qua danh mục sản phẩm đa dạng và giàu tính đổi mới.

Bên cạnh Kia, hãng xe “anh em” cùng tập đoàn là Hyundai cũng là đối tác chính thức của FIFA World Cup 2026.

Nhưng không giống Kia sẽ đưa xe đến giải đấu, Hyundai chỉ cho ra mắt bộ chủ đề hiển thị độc quyền trong khoang lái mang phong cách World Cup.

Giao diện World Cup 2026 miễn phí dành cho một số xe Hyundai. Ảnh: Hyundai Motor

Giao diện đặc biệt này có thể tải xuống trực tuyến, nhưng chỉ có sẵn cho một số mẫu xe nhất định, bao gồm Nexo, Ioniq 9, Palisade, Tucson, Santa Fe, Ioniq 5 và cả một số xe Kia. Hyundai cũng cho biết chương trình triển khai tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada và châu Âu.

Ngoài ra, hãng xe Hàn Quốc còn mới mở rộng chiến dịch đồng hành với World Cup 2026 thông qua hợp tác cùng hãng trò chơi Epic Games để phát triển các nội dung chủ đề World Cup trong hai tựa game nổi tiếng là Rocket League và Fortnite.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể tham gia các thử thách trong game để mở khóa mẫu xe điện Hyundai Ioniq 6 N Line cùng bộ tem trang trí mang chủ đề FIFA World Cup 2026.

Mẫu xe điện Hyundai Ioniq 6 N Line xuất hiện trong sự kiện game theo chủ đề World Cup 2026. Ảnh: Hyundai Motor

Thông qua sự hợp tác này, Hyundai kỳ vọng sẽ kết nối người hâm mộ bóng đá và game thủ toàn cầu thông qua các sự kiện theo chủ đề FIFA World Cup 2026 trong các trò chơi của Epic Games.