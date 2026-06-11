Phụ huynh chốt VinFast Amio cho con đi học: Gọn, dễ đi, pin LFP yên tâm

Thiết kế gọn nhẹ, dễ làm quen và không yêu cầu bằng lái khiến mẫu xe VinFast Amio càng “hot” hơn trong mùa hè, đặc biệt với nhóm học sinh và những khách hàng có nhu cầu di chuyển cự ly ngắn.

Xe nhỏ gọn, dễ làm quen, phụ huynh yên tâm

Amio tạo ấn tượng với người dùng trước hết ở phần ngoại hình với phong cách tối giản, nhiều đường nét mềm mại và trẻ trung. Theo đánh giá của reviewer Phong Đoàn (kênh Relab xe), Amio có thân xe gọn, sàn để chân phẳng, phù hợp với đối tượng khách hàng là học sinh, người nội trợ. Ngoài dáng xe gọn, Amio còn có cụm đèn trước thiết kế cá tính và phần khung kim loại vững chãi.

“Chúng ta có một mẫu xe với kích thước nhỏ gọn nhưng yên tâm về kết cấu xe. Với nhu cầu đi học, đi chợ hay di chuyển hằng ngày trong đô thị, đây là mẫu xe đáp ứng rất tốt”, anh Phong Đoàn đánh giá.

Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn, Amio cũng sở hữu cấu hình vận hành phù hợp với cự ly di chuyển ngắn như động cơ Inhub công suất tối đa 800 W và tốc độ cao nhất ở mức 30 km/h. Chị Hồng Lan, một phụ huynh ở TP.HCM, cho biết chị chọn Amio làm quà năm học mới cho con vì xe dễ điều khiển, vận hành ổn định và có tốc độ được giới hạn. Trang bị bàn đạp cũng giúp người dùng chủ động hơn trong những tình huống cần đi chậm hoặc muốn tiết kiệm năng lượng.

“Pedal trên xe cũng rất êm giúp con có thể đạp nhẹ nhàng, rất phù hợp trong trường hợp quên sạc xe. Quãng đường di chuyển mỗi lần sạc của xe cũng lên tới 65 km, đủ để cháu đi học chính khóa và đi học thêm cả tuần. Bản thân tôi cũng nhiều lúc lấy xe của con đi loanh quanh trong phố”, chị Lan chia sẻ.

Với phụ huynh, một chiếc xe cho con đi học không chỉ cần dễ lái, tiện dụng mà còn phải đủ bền và an toàn. Chị Lan cho biết trước khi quyết định chọn Amio, chị đã tham khảo khá nhiều mẫu xe đạp điện dành cho học sinh trên thị trường. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm đều sử dụng ắc-quy, thậm chí có những mẫu xe không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, việc Amio được trang bị pin LFP - dòng pin nổi tiếng về độ bền và độ an toàn - là yếu tố khiến chị yên tâm hơn khi lựa chọn cho con sử dụng hàng ngày.

Giá mềm, chi phí nuôi xe “nhẹ như không”

Với mức giá niêm yết 13,9 triệu đồng, Amio được đánh giá là lựa chọn “hết nước chấm” khi đặt cạnh những trang bị và cảm giác lái mẫu xe mang lại.

“Ở tầm tiền này, nhiều lựa chọn phổ thông vẫn dùng ắc-quy và thời gian sử dụng thường chỉ khoảng 2-3 năm. Với Amio, chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin tạo thêm sự yên tâm cho người mua”, reviewer Phong Đoàn nhấn mạnh.

Hiện mẫu xe này được ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” cộng hưởng đồng thời với mức ưu đãi hè 10% dành riêng cho các dòng xe không yêu cầu bằng lái của VinFast. Sau khi cộng dồn các chính sách, giá lăn bánh thực tế của Amio được đưa về mức thấp kỷ lục: chỉ khoảng 11,7 triệu đồng.

“Giá quá hợp lý so với các mẫu xe cùng phân khúc trong khi trang bị tốt hơn. Hơn nữa Amio rất tiết kiệm chi phí vì bảo dưỡng không đáng kể, trong khi nếu cắm sạc tại nhà cũng chỉ tốn vài ngàn đồng tiền điện mỗi lần sạc”, anh Hưng, một phụ huynh vừa chốt mua mẫu xe Amio cho con gái đang học lớp 12 tính toán. Anh cũng cho biết, khi sạc tại các trụ V-Green ở trung tâm thương mại hoặc điểm công cộng, chủ xe được miễn phí sạc đến ngày 31/5/2027.

Gọn nhẹ, dễ điều khiển, không yêu cầu bằng lái và có chi phí sử dụng thấp, VinFast Amio đang trở thành một món quà mùa hè “đỉnh nóc” dành cho các bạn học sinh, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu đi gần của người nội trợ trong đô thị.