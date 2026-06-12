Thị trường ô tô trước ngưỡng cửa mới: Doanh số biến động, xe hybrid là điểm sáng

Sự biến chuyển của thị trường

Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 chính thức được sử dụng trên toàn quốc thay thế cho xăng khoáng RON95. Thực tế, ngay từ giai đoạn cuối tháng 5, nhiều trạm xăng tại Hà Nội đã bắt đầu chuyển đổi sang bán xăng E10. Việc chuyển đổi nhiên liệu này khiến không ít người đang dùng xe và chuẩn bị mua xe băn khoăn về việc xăng E10 có gây ảnh hưởng đến động cơ, vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu hay mức độ an toàn của xe. Trước tình hình đó, nhiều hãng xe đã lên tiếng trấn an người dùng và khẳng định các mẫu xe hãng phân phối hoàn toàn tương thích với xăng E10.

Dự án nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học trên xe Toyota được thực hiện từ năm 2023.

Toyota là đơn vị đã phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học E5, E10 cho phương tiện giao thông tại Việt Nam từ năm 2023 đã khẳng định, tất cả các mẫu xe Toyota sản xuất sau năm 1997, bao gồm cả xe thuần xăng và xe hybrid đều tương thích với xăng E10. Xăng E10 không ảnh hưởng đến hiệu suất và độ an toàn của xe. Việc các hãng lên tiếng trước cuộc chuyển đổi nhiên liệu cũng phần nào mang đến sự an tâm cho người dùng.

Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất thị trường xe xăng dầu, lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 5.

Tháng 5, thị trường ô tô ghi nhận sự sụt giảm. Theo VAMA, Hyundai Thành Công và Vinfast, doanh số toàn thị trường đạt hơn 53.000 xe, giảm khoảng 12% so với tháng trước. Ở mảng xe xăng, dầu, Toyota vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với 5.653 chiếc giao đến tay khách hàng (không bao gồm Lexus), giảm nhẹ khoảng 11,4% so với tháng 4. Tích lũy 5 tháng đầu năm 2026, 28.916 xe Toyota được bán ra, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Top 10 xe bán chạy nhất thị trường vẫn là những cái tên quen thuộc gồm các mẫu xe thuần điện nội địa, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 và Ford Ranger. Nếu tính riêng mảng xe xăng, dầu, Toyota Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất với doanh số 1.430 chiếc.

Xe hybrid tiếp tục là điểm sáng

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe hybrid tháng 5 của các hãng xe thành viên đạt 1.670 chiếc, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Toyota tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 999 chiếc bán ra, chiếm gần 60% thị phần. Top 5 xe hybrid bán chạy nhất là Corolla Cross Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Innova Cross Hybrid và Honda HR-V Hybrid với doanh số lần lượt 577 xe, 426 xe, 216 xe, 155 xe và 127 xe.

Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường tháng 5.

Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải CO2, hướng tới đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050, xe hybrid và nhiên liệu sinh học được xem là hai giải pháp quan trọng. Trước đó, nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học trên xe xăng và xe hybrid năm 2023 đã chỉ ra rằng, xe hybrid sử dụng xăng E10 giúp tiết kiệm nhiên liệu đến 7,8% và giảm phát thải đến 11%.

Toyota cũng khẳng định, khách hàng có thể sử dụng xăng E10 tương tự như các loại nhiên liệu đã sử dụng trước đây mà không cần thay thế linh kiện, vệ sinh hệ thống hay bổ sung bất kỳ phụ gia nhiên liệu nào. Hãng khuyến nghị thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn của Toyota sau mỗi 5.000km hoặc 6 tháng, tùy điều kiện nào đến trước.

Xe hybrid thu hút khách hàng tham quan, tìm hiểu.

Bước qua giai đoạn đầu ứng dụng nhiên liệu sinh học E10 trên toàn quốc, doanh số thị trường xe và đặc biệt là mảng xe hybrid được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại. Các hãng cũng tích cực đẩy mạnh các chính sách kích cầu. Riêng Toyota, từ nay đến hết 30/6, khách hàng mua Vios và Yaris Cross được hưởng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, mức 100% lệ phí trước bạ được áp dụng cho Veloz Cross và Avanza Premio. Công ty Tài chính Toyota Việt Nam cũng hỗ trợ khách hàng mua trả góp xe MPV cỡ nhỏ lãi suất 0%/năm cố định trong 12 tháng đầu. Mức lãi suất chỉ từ 7,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu được áp dụng cho Vios, Hilux, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross và các mẫu xe hybrid của hãng. Ưu đãi triển khai trên toàn quốc giúp việc tiếp cận mẫu xe phù hợp trở nên thuận lợi hơn với đông đảo người dùng Việt.