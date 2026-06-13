SUV cỡ B đồng loạt giảm giá dịp hè

TPO - Từ Honda, Toyota đến các hãng xe Trung Quốc đều gia nhập cuộc đua giảm giá ô tô phân khúc SUV cỡ B tháng 6 nhằm thúc đẩy doanh số trong bối cảnh xe điện đang có nhiều ưu thế.

Trong tháng 6, nhóm xe SUV hạng B tiếp tục là điểm “nóng” của cuộc đua ưu đãi. Theo đó, hàng loạt mẫu xe chủ lực của các hãng được áp dụng các chương trình giảm giá mạnh nhằm kích cầu tiêu dùng.

Một trong những mẫu xe được giảm giá nhiều nhất là Honda HR-V bản G. Cụ thể, Honda Việt Nam mới đây đã tăng mức hỗ trợ từ 50% lên thành 100% lệ phí trước bạ cho mẫu SUV cỡ B này.

Honda HR-V được tăng mức ưu đãi, áp dụng hết tháng 6. Ảnh: Đại lý

Theo đó, mức giảm dành cho Honda HR-V bản G sẽ tương ứng 70 triệu đồng, qua đó đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 629 triệu đồng. Bên cạnh đó, bản L cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 37,5 triệu đồng.

Tương tự, mẫu Toyota Yaris Cross đang được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ưu đãi tương đương với mức giảm 33-37 triệu đồng, đưa giá bán hạ còn 617-691 triệu đồng.

Đối thủ của Yaris Cross là Mitsubishi Xforce vừa ra bản mới 2026 vào tháng trước, nay được giảm giá 45-55 triệu đồng. Tùy phiên bản, giá bán thực tế của mẫu xe Nhật này được hạ xuống còn 560-665 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce bản 2026 có nâng cấp nhẹ và tiếp tục được giảm giá. Ảnh: Mitsubishi

Trong khi đó, mẫu Subaru Crosstrek đang có ưu đãi chính hãng trị giá 218-258 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe được đưa xuống còn 899 triệu và 1,02 tỷ đồng cho phiên bản xăng và hybrid.

Ở nhóm xe Hàn, mẫu Hyundai Creta (giá 599-715 triệu đồng) đang có mức giảm sâu lên đến 65 triệu đồng. Dòng Kia Seltos được hãng ưu đãi 10-31 triệu đồng tùy phiên bản.

Một số thương hiệu xe Trung Quốc cũng không đứng ngoài cuộc đua khuyến mãi. Trong tháng 6, Omoda & Jaecoo giảm giá cho mẫu C5 bằng hình thức hỗ trợ chi phí xăng trong 3-8 năm kèm quà tặng tùy mẫu.

Tại đại lý, khách hàng có thể thương lượng để trừ vào giá xe. Sau khi trừ ưu đãi, giá bán thực tế của Omoda C5 được hạ xuống còn khoảng 469 triệu đồng, thấp hơn gần 70 triệu đồng so với giá niêm yết.

Với phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H, giá khởi điểm thực tế còn từ 619 triệu đồng. Con số này thấp hơn khoảng 50 triệu đồng so với mức giá niêm yết ban đầu.

Một mẫu xe Trung Quốc khác là Haval Jolion Pro sản xuất 2025 giảm đến 80 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 589 triệu đồng. Bản cao cấp Jolion Ultra giảm từ 719 triệu xuống còn 665 triệu đồng.

Đối với xe điện, mẫu VinFast VF 6 được giảm trực tiếp 6% vào giá xe, mua trực tuyến (O2O) giảm thêm 2% bên cạnh việc được miễn phí trước bạ đến 2030. Nhờ đó, giá thực tế khách hàng phải bỏ ra để mua chiếc ô tô điện này rơi vào khoảng 620-670 triệu đồng.

Về doanh số, VinFast VF 6 hiện đang vững vàng ở ngôi đầu phân khúc SUV cỡ B với 11.057 xe bán ra từ đầu năm. Nếu tính riêng xe xăng, Toyota Yaris Cross đang dẫn đầu với doanh số tích lũy 6.940 chiếc, xếp sau là Mitsubishi Xforce với 5.204 xe.

​

​