Xem trước thiết kế xe điện 7 chỗ của Skoda

TPO - Mẫu xe điện đầu bảng của Skoda mang tên Peaq sẽ ra mắt vào cuối tháng 6 này, hướng tới cạnh tranh với các đối thủ như Kia EV9 và Hyundai Ioniq 9.

Hãng xe CH Séc vừa công bố những bản phác thảo đầu tiên, hé lộ thiết kế của mẫu xe mới Peaq. Chiếc SUV điện ba hàng ghế này sẽ ra mắt toàn cầu tại Pháp vào ngày 23/6 tới.

Trước đó, kiểu dáng tổng thể của mẫu xe đã xuất hiện thông qua các nguyên mẫu chạy thử ngụy trang. Tuy nhiên, loạt hình phác thảo mới đã làm rõ nhiều chi tiết thiết kế.

Phiên bản thương mại của Peaq được phát triển từ mẫu concept Vision 7S ra mắt năm 2022 và được định vị như lựa chọn thuần điện song song với Kodiaq.

Phần đầu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Tech-Deck đặc trưng của Skoda – tương tự mẫu Epiq cỡ nhỏ nhưng được bổ sung nhiều chi tiết chiếu sáng tích hợp vào mặt ca-lăng.

Cụm đèn hậu chữ T cũng tiếp tục được duy trì với đồ họa LED riêng biệt. Cản trước không còn phong cách địa hình đậm nét như bản concept mà chuyển sang tạo hình mềm mại hơn.

Các chi tiết ốp nhựa quanh cản xe và hốc bánh sử dụng bề mặt có kết cấu đặc biệt, có thể sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Thân xe tối giản với các bề mặt phẳng, tay nắm cửa ẩn cùng những đường dập nổi phía trên vòm bánh trước và sau.

Skoda chưa công bố hình ảnh nội thất nhưng trước đó đã xác nhận nhiều trang bị đáng chú ý. Khoang lái sẽ có màn hình giải trí trung tâm 13,6 inch, màn hình hiển thị kính lái thực tế tăng cường (AR-HUD), cửa sổ trời toàn cảnh tự động điều chỉnh độ sáng, ghế massage tích hợp đỡ chân, hệ thống âm thanh cao cấp và vật liệu tái chế.

Xe có chiều dài 4.874 mm cùng trục cơ sở 2.965 mm, hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi. Peaq sẽ có hai cấu hình gồm bản 5 chỗ với dung tích khoang hành lý 1.010 lít và bản 7 chỗ còn 299 lít khi dựng đủ ghế. Cả hai bản đều có cốp trước dung tích 37 lít.

Về vận hành, Skoda Peaq sử dụng nền tảng xe điện MEB của Tập đoàn Volkswagen với hai tùy chọn pin và ba cấu hình truyền động. Phiên bản dẫn động cầu sau có công suất 204 mã lực hoặc 286 mã lực, trong khi biến thể dẫn động bốn bánh dùng hai mô-tơ điện đạt công suất tối đa 300 mã lực.

Nguyên mẫu chạy thử của Skoda Peaq. Ảnh: Carsoops

Hai gói pin dung lượng 63 kWh và 91 kWh cho phép xe đạt phạm vi hoạt động tối đa lên tới 600 km theo chuẩn WLTP.

Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy của hãng tại CH Séc. Sau màn ra mắt ngày 23/6, Skoda dự kiến sẽ sớm mở bán Peaq. Mẫu SUV điện này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 và Peugeot E-5008.

Tại Việt Nam, thương hiệu Skoda thông qua liên doanh với TC Group có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện ở nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh) từ năm 2026. Mẫu đầu tiên ra mắt dự kiến sẽ là Enyaq, còn Elroq có thể được trình làng sau.