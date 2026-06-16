Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam: Dạy bằng chữ Tâm – Thi bằng chữ Tín

Tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nơi từng là vùng đất hoang hóa với điều kiện địa chất phức tạp, hôm nay đã hiện diện một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe khang trang, hiện đại, bài bản: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam.

Không chỉ là nơi học viên đến để học lái xe, nơi đây đang dần trở thành địa chỉ gửi gắm niềm tin của người dân Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ trên hành trình làm chủ tay lái, làm chủ phương tiện và quan trọng hơn cả: làm chủ sự an toàn của chính mình.

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam được đầu tư đồng bộ trên diện tích gần 6 ha tại xã Hưng Nguyên, Nghệ An.

Từ vùng đất khó đến trung tâm đào tạo lái xe hiện đại

Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm liên tục mở rộng, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và sử dụng phương tiện cá nhân tăng nhanh từng ngày.

Trong bối cảnh đó, việc đào tạo những người lái xe có kỹ năng, có ý thức và có trách nhiệm với cộng đồng không còn là nhu cầu thông thường, mà đã trở thành một yêu cầu thực tiễn.

Lễ sát hạch lái xe ô tô hạng B, C1 khóa 1-2 năm 2026.

Nắm bắt xu thế ấy, Công ty TNHH Phú Nguyên Hải đã quyết tâm đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam tại xã Hưng Nguyên - vị trí thuận lợi, gần Khu công nghiệp VSIP Nghệ An và các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh.

Ít ai biết rằng, để có được diện mạo như hôm nay, khu đất xây dựng trung tâm đã trải qua một quá trình cải tạo, san lấp và đầu tư bài bản. Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, nơi đây đã trở thành một trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe quy mô gần 6 ha, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Đó không chỉ là câu chuyện về xây dựng cơ sở vật chất. Đó còn là câu chuyện về một niềm tin: muốn có những người lái xe tốt, trước hết phải có một môi trường đào tạo tốt.

Cơ sở vật chất đồng bộ, không gian học tập xanh – sạch – đẹp

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam được đầu tư đồng bộ hệ thống sân tập, sân sát hạch riêng biệt, phòng học lý thuyết, khu thực hành và các hạng mục phụ trợ phục vụ học viên với trang thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất hiện nay.

Phương tiện đào tạo được đầu tư mới, đáp ứng yêu cầu học tập và sát hạch.

Các phương tiện phục vụ đào tạo các hạng A, A1, B và C1 được đầu tư mới, giúp học viên có điều kiện thực hành thuận lợi, làm quen tốt hơn với thao tác điều khiển xe và xử lý tình huống thực tế.

Không gian tại trung tâm cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Thay vì cảm giác khô cứng thường thấy ở các sân tập lái, Sông Lam hướng đến môi trường học tập xanh, sạch, thoáng đãng và thân thiện. Cảnh quan được quy hoạch khang trang, tạo cảm giác thoải mái cho học viên trong suốt quá trình học tập, luyện tập và sát hạch.

Dạy bằng chữ Tâm – Thi bằng chữ Tín

Với lưu lượng đào tạo đáp ứng tới 2.000 học viên, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu học lái xe ngày càng tăng tại Nghệ An và khu vực lân cận.

Tuy nhiên, điều trung tâm theo đuổi không phải là con số. Điều trung tâm đặt lên hàng đầu là chất lượng đào tạo thực chất.

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam hướng tới mục tiêu đào tạo những người lái xe có kỹ năng, ý thức và trách nhiệm với cộng đồng.

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam chú trọng vào đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng và tận tâm với nghề. Trong từng buổi học, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, mà còn giúp học viên hiểu rằng: sau tay lái không chỉ là một chiếc xe, mà còn là sự an toàn của bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Đồng hành cùng sự phát triển của Nghệ An trong thời kỳ mới

Khi kinh tế phát triển, giao thông mở rộng, logistics tăng trưởng và nhu cầu di chuyển ngày càng lớn, đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản giữ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, chất lượng đào tạo lái xe cũng là một phần trong nền tảng phát triển văn minh giao thông của địa phương.

Hệ thống sân tập và sân sát hạch hiện đại giúp học viên rèn luyện kỹ năng lái xe trong môi trường thực tế.

Nhận thức rõ trách nhiệm đó, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam luôn thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời không ngừng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định thương hiệu bằng uy tín thực chất.

Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hướng tới mục tiêu đào tạo những người lái xe có kiến thức, có kỹ năng, có văn hóa và có trách nhiệm.

Không gian xanh, sạch, thoáng đãng tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong quá trình học tập và luyện tập.

Từ một vùng đất hoang hóa, Sông Lam đã dựng lên một trung tâm hiện đại. Từ những buổi học đầu tiên, nơi đây đang góp phần tạo nên những tay lái vững vàng cho hôm nay và những hành trình an toàn cho ngày mai.