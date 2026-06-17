Lương sắp tăng, giá xăng dầu hạ nhiệt, chi phí tiêu dùng ra sao?

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa, chính sách tăng lương sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng với đó, giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm, song khảo sát thị trường cho thấy bức tranh giá cả các mặt hàng đang diễn biến không đồng đều.

Rau xanh, gas giảm giá, thực phẩm vẫn neo cao

Những ngày giữa tháng 6, không khí mua bán tại các chợ dân sinh ở Hà Nội đã bớt áp lực hơn so với thời điểm cuối tháng 5.

Tại chợ Thành Công (Ba Đình), chị Nguyễn Thị Hòa - tiểu thương kinh doanh rau củ - cho biết giá nhiều loại rau đã giảm khá mạnh nhờ thời tiết thuận lợi và nguồn cung dồi dào hơn.

"Cuối tháng trước rau muống có lúc lên 15.000-18.000 đồng/mớ, giờ chỉ còn khoảng 8.000-12.000 đồng/mớ. Mồng tơi, cải xanh cũng giảm đáng kể nên người dân mua dễ chịu hơn", chị Hòa nói.

Khảo sát tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội cho thấy rau muống hiện phổ biến ở mức 8.000-12.000 đồng/mớ, mồng tơi 10.000-15.000 đồng/mớ, cải xanh khoảng 15.000-20.000 đồng/kg, giảm khoảng hơn 10% so với cuối tháng 5.

Giá rau xanh có xu hướng giảm nhẹ.

Không chỉ rau xanh, thị trường gas sinh hoạt cũng ghi nhận tín hiệu tích cực hơn. Theo khảo sát ngày 17/6, Saigon Petro đã điều chỉnh giảm 12.000 đồng đối với bình gas 12kg và giảm 45.000 đồng đối với bình 45kg so với kỳ trước. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ bình gas 12kg còn khoảng 627.500 đồng, trong khi bình 45kg còn khoảng 2,3 triệu đồng.

Đây là một trong những đợt giảm giá đáng chú ý của thị trường gas dân dụng trong thời gian gần đây, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của giá năng lượng đầu vào. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn chưa đủ lớn để tạo ra thay đổi đáng kể trong tổng chi tiêu sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.

Giá thịt lợn vẫn là "gánh nặng"

Trái ngược với rau xanh và gas, giá thịt lợn vẫn duy trì ở mức cao cả tại chợ truyền thống lẫn hệ thống bán lẻ hiện đại.

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, thịt ba chỉ phổ biến từ 150.000-180.000 đồng/kg, nạc vai từ 130.000-160.000 đồng/kg, trong khi sườn non dao động 190.000-230.000 đồng/kg.

Khảo sát ngày 17/6 tại hệ thống MEATDeli cho thấy nhiều mặt hàng thịt lợn vẫn có giá khá cao dù đang được áp dụng chương trình khuyến mại. Thịt ba rọi loại 450g được bán với giá 96.000 đồng, tương đương khoảng 213.000 đồng/kg. Nạc dăm có giá 90.000 đồng/450g, tương đương khoảng 200.000 đồng/kg. Thịt lợn xay được bán với giá 65.000 đồng/450g, tương đương khoảng 144.000 đồng/kg. Thịt cốt lết heo 440g được bán với giá 67.000 đồng, tương đương khoảng 152.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn vẫn neo ở mức cao.

Đáng chú ý, sản phẩm ba rọi rút sườn dòng Signature được niêm yết ở mức 180.000 đồng cho khay 450g, tương đương khoảng 400.000 đồng/kg.

Nhiều sản phẩm đang được giảm giá từ 7-20% so với giá niêm yết ban đầu, cho thấy các nhà bán lẻ đang tăng cường khuyến mại để kích cầu. Tuy nhiên, ngay cả sau khi giảm giá, mặt bằng giá thịt lợn vẫn ở mức cao và tiếp tục là khoản chi lớn trong giỏ hàng của nhiều gia đình.

Một tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Bông Đỏ (Hà Đông) cho biết giá xăng dầu giảm có giúp chi phí vận chuyển bớt áp lực nhưng không tác động nhiều đến giá bán.

"Chi phí vận chuyển chỉ chiếm một phần nhỏ. Giá lợn hơi, thức ăn chăn nuôi, nhân công mới quyết định giá thịt ngoài chợ. Hiện giá lợn hơi vẫn cao nên rất khó giảm giá bán lẻ", tiểu thương này cho biết.

Trong khi đó, sức mua trên thị trường tiếp tục có dấu hiệu phục hồi. Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 11,1%.

Giới chuyên gia cho rằng việc tăng lương từ ngày 1/7 sẽ tiếp tục hỗ trợ tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, tác động thực tế sẽ phụ thuộc không nhỏ vào diễn biến giá cả thị trường trong những tháng tới.