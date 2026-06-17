VRG phấn đấu trở thành ‘Tập đoàn kinh tế sản xuất nông nghiệp xanh hàng đầu thế giới’

Tầm nhìn đến năm 2045, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) hướng tới trở thành “Tập đoàn kinh tế sản xuất nông nghiệp xanh hàng đầu thế giới”, xây dựng hệ sinh thái ngành cao su hoàn chỉnh từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sâu, phát triển thương hiệu VRG theo hướng đồng bộ, hiện đại và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VRG tổ chức ngày 17/6/2026, không chỉ xem xét các nội dung quản trị thường niên mà còn xác lập định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Tập đoàn.

Một trong những nội dung trọng tâm được trình và thông qua tại Đại hội là Chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2026–2030 và định hướng đến năm 2045.

Theo đó, VRG đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị thế là tập đoàn kinh tế nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực cao su, nông – lâm nghiệp; phát triển theo hướng tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào sáng 17/6

Trong giai đoạn 2026–2030, Tập đoàn xác định các trụ cột phát triển gồm: duy trì vị thế dẫn đầu trong trồng, chế biến và kinh doanh cao su tự nhiên; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn; mở rộng lĩnh vực khu công nghiệp theo hướng xanh – thông minh – tuần hoàn; phát triển năng lượng tái tạo kết hợp lưu trữ năng lượng và đẩy mạnh ngành chế biến gỗ.

Tầm nhìn đến năm 2045, VRG hướng tới trở thành “Tập đoàn kinh tế sản xuất nông nghiệp xanh hàng đầu thế giới”, xây dựng hệ sinh thái ngành cao su hoàn chỉnh từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sâu, phát triển thương hiệu VRG theo hướng đồng bộ, hiện đại và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tập đoàn đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho giai đoạn 2026–2030: doanh thu hợp nhất tối thiểu đạt 184.239 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế tối thiểu 37.086 tỷ đồng, sản lượng cao su tiêu thụ tối thiểu gần 2,8 triệu tấn. Đồng thời, Công ty mẹ – Tập đoàn dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với tổng vốn 21.734 tỷ đồng, tập trung cho các dự án trọng điểm và các lĩnh vực tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Chiến lược mới cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới quản trị, đẩy mạnh phân cấp – phân quyền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hành quản trị theo định hướng ESG nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Quế Dương – Cục phó Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Tài chính ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, thuộc nhóm kết quả cao nhất giai đoạn 2021–2025; đồng thời biểu dương nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, người đại diện phần vốn nhà nước cùng toàn thể người lao động đã vượt qua khó khăn, duy trì hiệu quả hoạt động, bảo đảm quyền lợi cổ đông và nghĩa vụ với Nhà nước.

Ông Nguyễn Quế Dương đề nghị Tập đoàn tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch năm 2026 và chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển thị trường tín chỉ carbon. Đồng thời, phát huy lợi thế trong lĩnh vực cao su, chế biến gỗ, khu công nghiệp, mở rộng hiệu quả đầu tư tại Lào và Campuchia, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp niêm yết, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Ông Nguyễn Quế Dương cũng tin tưởng VRG sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nòng cốt của ngành cao su, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.