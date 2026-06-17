Trung Nguyên Legend – Hành trình 30 năm liên tục sáng tạo và phụng sự bằng khát vọng lớn

Ngày 16.6.2026, nhân kỷ niệm 30 năm sáng tạo và phụng sự (16.6.1996 – 16.6.2026), Trung Nguyên Legend chính thức khai trương không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại trung tâm đường Nguyễn Huệ, Tp.HCM cùng nhiều hoạt động khác trong năm 2026.

Đây là một trong chuỗi những hoạt động kinh doanh, phụng sự cộng đồng và ngoại giao văn hóa tiếp nối hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự không ngừng của Trung Nguyên Legend với tầm nhìn “thương hiệu Việt toàn cầu”, lan tỏa những giá trị từ “di sản cà phê” Việt Nam đến nhân loại.

Phụng sự năng lượng sáng tạo cho cộng đồng người yêu và đam mê cà phê toàn cầu

Ra đời vào 16.6.1996 với khát vọng nâng cao giá trị hạt cà phê Robusta Việt Nam, xây dựng một thương hiệu cà phê mang tầm vóc toàn cầu, dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập – Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng lớn mạnh, đưa cà phê Việt Nam không chỉ là một nông sản mà còn là biểu tượng của sự bền vững và bản sắc quốc gia trên bản đồ thế giới.

Thương hiệu Trung Nguyên Legend hiện diện trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đưa cà phê Việt Nam chinh phục thế giới.

Tiếp nối hệ thống hơn 1.000 không gian đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và quốc tế, chính thức khai trương Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại số 68 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Tp.HCM, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng hệ thống các “điểm đến cà phê” đặc sắc.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam Hồ Ngọc Phương Linh và người đẹp Linh Nhi (từ trái qua) khám phá hệ sản phẩm cà phê năng lượng đặc biệt tại Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend trên phố Nguyễn Huệ, Tp.HCM.

Trước đó, ngày 6.6.2026, Trung Nguyên Legend đã ra mắt Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại 52 Trương Định. Đây là không gian biểu tượng mới của Trung Nguyên Legend tại Tp.HCM, nơi hội tụ tinh hoa ba nền văn minh cà phê Ottoman – Thiền – Roman, quảng bá những giá trị văn hóa cà phê Việt Nam đến du khách và người yêu cà phê.

Hoa hậu Bảo Ngọc (bên phải) và Á hậu Thu Ngân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm 3 văn minh cà phê tại Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại 52 Trương Định, Tp.HCM.

Với hàng loạt quán cà phê mang tính chuyên gia, chuyên biệt liên tục được ra mắt tại Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam từ đầu năm 2026, tọa lạc tại vị trí trung tâm những thành phố lớn, hệ thống quán cà phê của Trung Nguyên Legend luôn là những điểm đến đặc biệt để “trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống” đặc sắc từ Việt Nam ra thế giới.

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend “trở thành những “trung tâm xã hội” quan trọng”, và là không gian văn hóa quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Trong tháng 6 và 7.2026, quán cà phê Trung Nguyên Legend sẽ tiếp tục hiện diện tại Huntington Beach (California) và Beaverton (Oregon) tại Mỹ, hướng tới mục tiêu 130 quán ở Trung Quốc, 20 quán tại Đài Loan (Trung Quốc) và mở rộng đến Australia, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp cùng các quốc gia ở châu Á, châu Âu,…

Trung Nguyên Legend sáng tạo nên Thiền cà phê - một phong cách thưởng lãm mang chiều sâu văn hóa, được người yêu cà phê toàn cầu yêu thích.

Trong 30 năm phát triển, phát huy những giá trị cà phê Việt Nam, kết hợp tinh hoa 3 văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền, các sản phẩm Trung Nguyên, G7, Trung Nguyên Legend đã mang hương vị cà phê Robusta Việt Nam ra thế giới, chinh phục hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như lan tỏa tinh thần sáng tạo, phụng sự của cà phê Việt Nam ra toàn cầu.

Cà phê Trung Nguyên Legend đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam lan tỏa tinh thần phụng sự, kết nối cộng đồng tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Nổi bật, cà phê Trung Nguyên Legend đã trở thành Đại sứ ngoại giao văn hóa, quà tặng nguyên thủ trong nhiều diễn đàn quốc tế như APEC, ASEM, WEF, ASEAN, AFF,… và là thương hiệu duy nhất được chọn phục vụ các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa mang tầm vóc quốc gia và quốc tế,… giúp quảng bá cà phê Việt Nam như một biểu tượng văn hóa và lối sống.

Ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê đã nhận định đây là "trải nghiệm sâu sắc".

Năm 2026, song song đẩy mạnh phát triển các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, châu Á, châu Âu,… tháng 6.2026, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng hiện diện tại khu vực ASEAN, tăng cường kết nối với đối tác và triển khai nhiều hoạt động quảng bá thương hiệu, góp phần lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam.

Trung Nguyên Legend đồng hành giới thiệu hệ sinh thái cà phê khác biệt, đặc biệt tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, lan tỏa tinh thần ngoại giao cà phê Việt Nam.

Phụng sự khát vọng khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt

Đặc biệt, trong hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, Trung Nguyên Legend đã khởi xướng “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí Vĩ đại, Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” với mong muốn góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam giàu khát vọng lớn, chí hướng lớn và tinh thần phụng sự đất nước.

Hành trình Từ Trái Tim khơi dậy khát vọng lớn cho hàng triệu thanh niên Việt Nam trên hành trình lập thân, khởi nghiệp – kiến quốc.

Với mục tiêu lập chí lớn, khát vọng lớn cho thế hệ trẻ, Hành trình Từ Trái Tim đã nhận được sự đồng hành của các Bộ ban ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước, quốc tế... Bền bỉ xuyên suốt 14 năm (2012 – 2026), đi qua mọi miền Tổ quốc, đến các thư viện địa phương, nhà văn hóa, cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, các trường Đại học - Cao đẳng, khối Quân đội trên cả nước, từ đồng bằng, thành thị đến nông thôn, kênh rạch chằng chịt, các vùng sâu, núi cao và biển đảo xa xôi nhất của Tổ quốc,... Hành trình Từ Trái Tim đã trao tặng hơn 5 triệu cuốn sách quý Nền tảng Đổi đời, tổ chức hơn 1.000 chương trình giao lưu, tọa đàm truyền cảm hứng khởi nghiệp – kiến quốc cho hàng triệu học sinh, sinh viên, quân dân cả nước.

Hành trình Từ Trái Tim bền bỉ vượt mọi địa hình mang sách quý đến với các chiến sỹ trẻ tại các Đồn biên phòng nơi vùng biên giới, hải đảo xa xôi… để hun đúc tinh thần phụng sự đất nước.

Năm 2026, Hành trình Từ Trái Tim đã vượt qua gần 5.000 km đến với 19 tỉnh thành vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới của Tổ quốc liên tục trong 24 ngày (24.3 – 16.4) để lan tỏa khát vọng lớn cùng tinh thần phụng sự - kiến quốc đến hàng ngàn học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ tại 17 trường đại học, cao đẳng; 12 điểm trường, nhà văn hóa và 9 đồn biên phòng xa xôi nhất.

Vượt mọi địa hình, Hành trình Từ Trái Tim trao tặng hàng triệu cuốn sách quý đến các em học sinh, sinh viên vùng núi cao, vùng biên giới, hải đảo xa xôi, thôi thúc khát vọng học tập, dựng xây quê hương, đất nước.

Tại mỗi điểm đến, Hành trình Từ Trái Tim đã trao tặng những cuốn sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời, tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tự học, tự rèn luyện, góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên bản lĩnh, giàu khát vọng lớn và tinh thần phụng sự đất nước.

Phụng sự nhân loại thông qua việc kiến tạo những “di sản sống”

Với khát vọng nâng tầm vị thế ngành cà phê Việt Nam trên toàn cầu, Trung Nguyên Legend luôn nỗ lực nâng tầm vị thế ngành cà phê Việt Nam không chỉ là cường quốc xuất khẩu mà còn là trung tâm khởi xướng tư tưởng, triết lý, văn hóa cà phê. Trong bộ phim “The Tao of Coffee – Cà Phê Đạo” do Discovery sản xuất đã nhận định: “Mọi cách tiếp cận của Trung Nguyên Legend trong việc nâng cao giá trị cà phê Việt Nam không chỉ là một thức uống thông thường mà ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến lối sống cà phê, đi kèm với phương pháp Thiền… hoàn toàn đồng nhất với triết lý – Cà Phê Đạo”.

Thiền cà phê – một phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo được Discovery nhận định "biến cà phê từ một đồ uống thông thường trở thành một phong cách sống, lối sống".

Với tư tưởng “Cà phê là báu vật của đất trời, là di sản của nhân loại, là giải pháp cho tương lai” của Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend đã từng bước đưa cà phê Việt Nam được nhìn nhận như một “di sản sống” mang giá trị văn hóa, tri thức bản địa và kết nối toàn cầu. Đặc biệt, triết lý “Cà phê Đạo - The Tao of Coffee” đến từ Việt Nam, do nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ giác ngộ, sáng tạo hướng đến lối sống nhân bản và nhân văn, mở ra tương lai bền vững cho cộng đồng nhân loại đã được lan tỏa trên toàn cầu. Trung Nguyên Legend được giới truyền thông quốc tế như Discovery, CNN, Bloomberg ghi nhận là biểu tượng của “The Tao of Coffee”.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, trải nghiệm “Thiền cà phê” chia sẻ đây là “trải nghiệm và nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt”.

Đồng thời, Trung Nguyên Legend không ngừng đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”. Tháng 4.2026, Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới đã được tổ chức tại Bảo tàng Thế giới cà phê, góp phần nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam vượt khỏi khuôn khổ của “một sản phẩm nông nghiệp hay ngành kinh tế” để được nhìn nhận như “di sản sống” gắn với bản sắc và lối sống cộng đồng.

Các đại sứ và khách quốc tế khám phá lịch sử văn hóa cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới.

Trung Nguyên Legend cũng liên tục sáng tạo xây dựng hệ sinh thái cà phê đa dạng, góp phần đưa Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thực sự là thủ phủ cà phê thế giới. Trong đó, Thành phố Cà phê - “khu đô thị kiến tạo lối sống mới lành mạnh và tích cực từ cà phê cho cộng đồng” (theo Warner Bros. Discovery) và Bảo tàng Thế Giới Cà phê đã trở thành công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam, nơi “thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn” (theo National Geographic). Làng cà phê Trung Nguyên, Thắng cảnh Dray Nur – Gia Long hùng vĩ cùng những sản phẩm du lịch cà phê đặc sắc, như Tour Cà phê Thiền mang dấu ấn đặc sắc về cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam.

Bảo tàng Thế giới Cà phê được National Geographic nhận định là một điểm đến đặc sắc, nơi “thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn”.

Tháng 5.2026, tiếp nối sự ghi nhận từ CNN, Bloomberg, Warner Bros. Discovery,… Buôn Ma Thuột là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí National Geographic (Mỹ) vinh danh trong 15 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2026. Theo đó, hàng loạt hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn được Trung Nguyên Legend tổ chức trong dịp tháng 6 và 7.2026.

Làng cà phê Trung Nguyên là “không gian trải nghiệm cà phê đặc sắc với kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên”- theo National Geographic.

Nổi bật là chương trình “Thiền cà phê” giữa đại ngàn thác Dray Nur, khám phá văn hóa cà phê Ê-đê bản địa cùng các chương trình “Coffee tour” được Trung Nguyên Legend sáng tạo dành cho du khách trong nước, quốc tế. Đồng thời, Bảo tàng Thế giới Cà phê sẽ tổ chức liên tục các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo như: trình diễn âm nhạc hòa tấu, workshop vẽ tranh sáng tạo “Thiền cà phê”, vẽ ký họa chân dung bằng màu cà phê,…

Đặc biệt, ngày 25.6.2026, Trung Nguyên Legend sẽ cùng lúc tổ chức khởi công và động thổ 2 nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend tại Buôn Ma Thuột trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Đây là các dự án trọng điểm nhằm nâng cao năng lực chế biến sâu, chế biến tinh, gia tăng giá trị cho hạt cà phê Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn 20 tỷ USD cho ngành cà phê quốc gia. Sự kiện khởi công và động thổ cùng lúc 2 nhà máy của Trung Nguyên Legend cũng góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng xuất khẩu nông sản của tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh phát triển mới.

Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend được thiết kế theo tiêu chuẩn Net Zero sinh thái – bền vững, lớn nhất Đông Nam Á.

Hành trình 30 năm phát triển của Trung Nguyên Legend không chỉ là hành trình xây dựng một thương hiệu, mà là hành trình không ngừng nỗ lực, bền bỉ phụng sự bằng năng lượng sáng tạo, nỗ lực kiến tạo những giá trị bền vững cho văn hóa cà phê Việt Nam và nhân loại. Đây sẽ là nền tảng để Trung Nguyên Legend tiếp tục nỗ lực đưa cà phê Việt Nam hiện diện trên toàn cầu, lan tỏa những giá trị, lối sống tích cực, để “tới một ngày, nói tới cà phê, thế giới sẽ nghĩ tới Việt Nam”.