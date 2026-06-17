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Kinh tế

Nhà máy đồ hộp Hạ Long sản xuất trở lại

Nguyễn Hoàn

HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) vừa thông qua nghị quyết tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy trụ sở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (Hải Phòng), kể từ ngày 11/6.

HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) vừa thông qua nghị quyết tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng, kể từ ngày 11/6.

Việc tái triển khai hoạt động trở lại theo nguyên tắc an toàn sản phẩm và kiểm soát chất lượng được ưu tiên cao nhất. Mọi hoạt động vận hành được tổ chức trên cơ sở tuân thủ pháp luật, tăng cường giám sát nội bộ và cải tiến liên tục.

Trong thời gian qua, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chủ động tạm dừng hoạt động sản xuất để tập trung rà soát, khắc phục, củng cố hệ thống quản trị và hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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Trụ sở nhà máy đồ hộp Hạ Long tại TP Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết, ngày 25/5/2026, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được cấp lại chứng nhận ISO 22000:2018 đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong phạm vi sản xuất, chế biến thịt, củ quả đóng hộp và xúc xích tiệt trùng nhà máy tại Hải Phòng. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để công ty tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong giai đoạn tái triển khai hoạt động sản xuất, HaLong Canfoco xác định, yêu cầu về an toàn sản phẩm, kiểm soát chất lượng và tuân thủ pháp luật là những nguyên tắc ưu tiên trong quá trình vận hành. Công ty cũng tiếp tục củng cố hệ thống quản trị, hoàn thiện các điều kiện vận hành và từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #đồ hộp Hạ Long #HaLong Canfoco

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