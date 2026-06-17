VRG trước thềm Đại hội cổ đông: Từ nền tảng tăng trưởng đến khát vọng bứt phá

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: mở đầu cho giai đoạn phát triển mới 2026 – 2030 và đặt nền móng hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045. Đây không chỉ là dấu mốc quản trị doanh nghiệp mà còn là thời điểm xác lập những động lực tăng trưởng mới, củng cố vị thế của một tập đoàn kinh tế nông nghiệp hàng đầu Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái định hình chuỗi giá trị toàn cầu.

Khẳng định nền tảng, tạo dư địa cho tăng trưởng mới

Thời gian qua, VRG đã từng bước khẳng định vai trò doanh nghiệp nòng cốt trong ngành cao su Việt Nam, đồng thời mở rộng không gian phát triển sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như khu công nghiệp, chế biến gỗ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Bước vào giai đoạn chiến lược mới 2026 – 2030, VRG đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị trí là tập đoàn kinh tế nông nghiệp lớn nhất Việt Nam và nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới; phát triển theo hướng tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa ba trụ cột Kinh tế – Xã hội – Môi trường.

Điểm đáng chú ý là định hướng phát triển không dừng ở mở rộng quy mô mà chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn, đổi mới quản trị và hình thành hệ sinh thái kinh tế cao su hiện đại.

Định hình hệ sinh thái tăng trưởng đa ngành, nâng cao giá trị vốn hóa

Theo chiến lược trình Đại hội đồng cổ đông, VRG xác lập các trụ cột tăng trưởng gồm: Duy trì vị thế dẫn đầu trong trồng, chế biến và kinh doanh cao su tự nhiên; Đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn; Phát triển khu công nghiệp theo mô hình xanh – thông minh – tuần hoàn; Mở rộng lĩnh vực năng lượng tái tạo kết hợp lưu trữ năng lượng; Tăng tốc phát triển ngành chế biến gỗ và sản phẩm công nghiệp từ cao su.

Tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện khát vọng lớn hơn: đưa VRG trở thành “Tập đoàn kinh tế sản xuất nông nghiệp xanh hàng đầu thế giới”, đồng thời xây dựng hệ sinh thái ngành cao su hoàn chỉnh với chuỗi giá trị từ nguyên liệu – chế biến – công nghiệp hỗ trợ – thương hiệu quốc tế.

Một mục tiêu có ý nghĩa chiến lược là nâng giá trị vốn hóa thị trường lên mức 400–600 nghìn tỷ đồng, cùng quy mô vốn điều lệ dự kiến đạt 100–150 nghìn tỷ đồng, đưa doanh nghiệp trở thành một trong những định chế kinh tế nông nghiệp có quy mô lớn của khu vực Đông Nam Á.

Những con số cho thấy tầm vóc chiến lược

Giai đoạn 2026–2030, VRG đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng đầy tham vọng: Doanh thu Công ty mẹ tối thiểu 36.575 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tối thiểu 14.207 tỷ đồng; Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tối thiểu 184.239 tỷ đồng; Sản lượng cao su tiêu thụ tối thiểu 2,8 triệu tấn; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế tối thiểu 37.086 tỷ đồng.

Song hành với mục tiêu sản xuất kinh doanh là kế hoạch đầu tư phát triển quy mô lớn với tổng vốn đầu tư của Công ty mẹ dự kiến 21.734 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Chiến lược mới cũng cho thấy bước chuyển rõ nét trong tư duy điều hành: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ; thúc đẩy chuyển đổi số; áp dụng các mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế và định hướng thực hành ESG.

Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục chủ động tái cơ cấu vốn, tối ưu danh mục đầu tư, tăng cường hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực; tập trung các dự án trọng điểm trên quỹ đất chuyển đổi để phát triển khu công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Với nền tảng tích lũy nhiều năm, cùng định hướng chiến lược rõ ràng, VRG đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới – nơi giá trị không chỉ được đo bằng doanh thu hay lợi nhuận, mà còn bằng năng lực kiến tạo hệ sinh thái kinh tế xanh, nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ nông nghiệp và công nghiệp thế giới.