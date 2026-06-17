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Vì sao các ngân hàng trung ương sắp tăng mua vàng?

Ngọc Mai

TPO - 89% nhà quản lý dự trữ đến từ 76 ngân hàng trung ương cho biết, dự kiến, các ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới.

Tăng mua vàng trong 12 tháng tới

Theo Khảo sát thường niên về Dự trữ vàng của khối Ngân hàng Trung ương do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), có tới 89% nhà quản lý dự trữ được hỏi nhận định các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục tăng lượng vàng nắm giữ trong vòng 12 tháng tới. Đáng chú ý, 45% số tổ chức tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch trực tiếp gia tăng dự trữ vàng trong năm tới, mức cao nhất kể từ khi khảo sát được thực hiện.

Kết quả này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét khi vàng đã vượt qua trái phiếu Chính phủ Mỹ để trở thành tài sản dự trữ được ưu tiên hàng đầu của nhiều ngân hàng trung ương. Đồng thời, 83% nhà quản lý dự trữ dự báo tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ quốc gia sẽ tiếp tục tăng trong vòng 5 năm tới, cao hơn đáng kể so với mức 76% của năm trước.

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Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong sáng 17/6.

Vai trò của vàng trong hệ thống dự trữ toàn cầu cũng đang được củng cố mạnh mẽ. Hiện có tới 93% ngân hàng trung ương tham gia khảo sát cho biết đang nắm giữ vàng, tăng mạnh so với tỷ lệ 81% ghi nhận vào năm 2025. Trong khi đó, triển vọng của đồng USD đang có dấu hiệu suy giảm khi 74% nhà quản lý dự trữ dự báo tỷ trọng của đồng bạc xanh trong tổng dự trữ toàn cầu sẽ giảm trong vòng 5 năm tới.

Theo WGC, khả năng duy trì giá trị trong những giai đoạn khủng hoảng tiếp tục là lý do quan trọng nhất thúc đẩy các ngân hàng trung ương nắm giữ vàng. Có tới 90% số người được khảo sát lựa chọn yếu tố này. Bên cạnh đó, khả năng bảo toàn giá trị dài hạn (84%) và đa dạng hóa danh mục dự trữ (82%) cũng là những động lực quan trọng.

Đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro ngày càng được đánh giá cao. Tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, có tới 85% nhà quản lý dự trữ xem đây là yếu tố quan trọng khi quyết định nắm giữ vàng. Ngược lại, yếu tố truyền thống hay lịch sử trong việc sở hữu vàng đang dần mất đi ý nghĩa, khi tỷ lệ lựa chọn lý do này giảm từ 62% năm 2025 xuống còn 46% trong năm nay.

Khảo sát cũng cho thấy xu hướng thay đổi trong chiến lược lưu trữ vàng. Nhiều ngân hàng trung ương đang tăng cường lưu giữ vàng trong nước hoặc đa dạng hóa các địa điểm lưu ký ở nước ngoài nhằm nâng cao khả năng kiểm soát và giảm thiểu rủi ro. Dù vậy, Bank of England vẫn là địa điểm lưu ký vàng được lựa chọn nhiều nhất, với 57% số tổ chức tham gia khảo sát sử dụng cơ sở lưu trữ tại đây.

Ông Shaokai Fan - Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu kiêm Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) của World Gold Council, nhận định rằng kết quả khảo sát năm nay gửi đi thông điệp rõ ràng về xu hướng gia tăng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương.

Theo ông Shaokai Fan, vàng không còn được xem đơn thuần là tài sản mang tính lịch sử mà đang trở thành một công cụ phân bổ tài sản chủ động, có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngày càng lớn.

Trung Quốc mua vàng mạnh nhất thế giới

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngân hàng trung ương mua vàng mạnh và liên tục nhất thế giới, duy trì chiến lược gia tăng dự trữ vàng trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Đầu năm nay, PBOC công bố đã có tháng thứ 15 liên tiếp mua thêm vàng dự trữ. Động thái này đưa tổng lượng vàng nắm giữ của Trung Quốc lên hơn 2.300 tấn, bất chấp giá vàng thế giới liên tục biến động và duy trì ở vùng cao lịch sử.

Không chỉ Trung Quốc, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn đang là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng.

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã đẩy mạnh tích lũy vàng nhằm đa dạng hóa danh mục dự trữ, giảm rủi ro từ biến động tỷ giá và hạn chế sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh.

Diễn biến này cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của thị trường vàng Việt Nam khi giá vàng miếng SJC lên sát mốc 152 triệu đồng/lượng trong sáng 17/6. Tuy nhiên, hiện giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới hơn 13 triệu đồng/lượng.

Ngọc Mai
#ngân hàng trung ương #dự trữ vàng #tài sản dự trữ #vàng thế giới #quỹ vàng

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