Ngân hàng SCB thanh lý tài sản

TPO - Ngân hàng TMCP Sài Gòn thực hiện thanh lý toàn bộ tài sản cố định, công cụ lao động, vật tư và các loại vật liệu tại các chi nhánh: Hồng Bàng, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Giuộc, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Định, Bến Tre, Khánh Hòa.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB, mã chứng khoán: SCB) vừa phát đi hàng loạt thông báo thanh lý tài sản tại nhiều chi nhánh trên cả nước.

Theo đó, SCB thực hiện thanh lý tài sản tại các chi nhánh: Hồng Bàng, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Giuộc, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Định, Bến Tre, Khánh Hòa.

Danh mục tài sản đưa ra thanh lý gồm toàn bộ tài sản cố định, công cụ lao động, vật tư và các loại vật liệu đang được lưu giữ tại các đơn vị. Đối tượng tham gia chào giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua lại tài sản thanh lý của ngân hàng.

Theo thông báo, việc thanh lý được SCB thực hiện theo hình thức bán nguyên lô thông qua phương thức chào giá kín. Các cá nhân, tổ chức tham gia sẽ nộp hồ sơ chào giá trong thời gian quy định, sau đó hội đồng thanh lý của ngân hàng sẽ tiến hành mở hồ sơ và lựa chọn đơn vị trả mức giá cao nhất. Giá trúng thanh lý là mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trước khi tham gia chào giá, khách hàng được phép trực tiếp kiểm tra hiện trạng tài sản tại nơi lưu giữ. Tuy nhiên, SCB không công bố giá khởi điểm cũng như chi tiết từng hạng mục trong các lô tài sản.

SCB phát đi hàng loạt thông báo thanh lý tài sản tại nhiều chi nhánh trên cả nước.

Gần đây, SCB thông báo thanh lý 17 xe chuyên dùng, thuộc dòng Mitsubishi Pajero, sản xuất trong giai đoạn 2004-2007. SCB tổ chức bán thanh lý bằng hình thức chào giá kín bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong, 1 xe tham gia đấu giá bỏ trong 1 phong bì để Hội đồng thanh lý tài sản tại hội sở SCB họp mở thư chào giá chọn cá nhân, tổ chức có giá chào mua cao nhất.

Đáng chú ý, đối tượng tham gia là tất cả cán bộ, nhân viên nội bộ SCB, các công ty trực thuộc, các công ty liên kết và tất cả tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia mua xe.

Tháng 10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt đối với SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng SCB.

SCB liên tục thông báo chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch, chi nhánh trên cả nước theo lộ trình tái cơ cấu. Tính từ tháng 6/2023 đến giữa tháng 7/2025, từ 207 phòng giao dịch ở khắp cả nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn chỉ còn 54 phòng giao dịch ở 20 tỉnh, thành. Song song với việc thu hẹp mạng lưới, SCB cũng triển khai nhiều biện pháp tinh gọn hoạt động như cắt giảm nhân sự, thanh lý xe ô tô chuyên dụng, máy ATM cùng các tài sản không còn phục vụ hoạt động kinh doanh.