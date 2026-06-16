Madame Nguyễn Thị Nga được giao giữ chức Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Sự lựa chọn từ tinh thần cống hiến và năng lực dẫn dắt

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, khẳng định việc giao bà Nguyễn Thị Nga đảm nhiệm cương vị Quyền Chủ tịch Hội được Ban lãnh đạo Hội cân nhắc kỹ lưỡng trên nhiều phương diện. Theo ông, điều nổi bật ở bà Nguyễn Thị Nga là tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến cho cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

"Điều tôi đánh giá cao ở Bà Nguyễn Thị Nga là tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến và khát vọng đóng góp cho lợi ích chung của cộng đồng doanh nghiệp. Bà là doanh nhân có năng lực dẫn dắt, tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo và đủ dũng khí để đảm nhận trọng trách đại diện cho cộng đồng doanh nhân tư nhân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Tôi tin tưởng Bà Nga sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Nguyễn Trọng Điều nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Nga nhận quyết định đảm nhiệm cương vị Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Gắn bó với VPBA trong suốt hai nhiệm kỳ trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực, bà Nguyễn Thị Nga là một trong những lãnh đạo tham gia sâu sát vào quá trình xây dựng và phát triển Hội.

Là doanh nhân có nhiều thập kỷ kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga luôn kiên định với định hướng phát triển dựa trên nội lực của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tại nhiều diễn đàn kinh tế trong nước và quốc tế, cũng như các chương trình tham gia xây dựng chính sách, bà đã cùng cộng đồng doanh nghiệp đề xuất nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu khi nhận quyết định, bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ: "Đây là một vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm trước cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Tôi sẽ cùng Ban Chấp hành Hội tiếp tục xây dựng VPBA trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý; là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Hội sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, để mở rộng cơ hội phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước”.

Cũng tại buổi lễ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam cho bà Nguyễn Thị Nga nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của bà đối với hoạt động của Hội và cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, trao kỷ niệm chương cho bà Nguyễn Thị Nga

Dấu ấn của một nữ doanh nhân tiên phong

Một trong những dấu ấn nổi bật của bà Nguyễn Thị Nga là những nỗ lực bền bỉ trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Thông qua hệ sinh thái của Tập đoàn BRG, nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương, hợp tác xã và các chủ thể OCOP đã được triển khai nhằm hỗ trợ quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, kết nối thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc trưng vùng miền đã góp phần tạo thêm cơ hội phát triển cho hàng nghìn hộ sản xuất và doanh nghiệp trên cả nước.

Song song với đó, SeABank đã phát triển nhiều giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Nhiều chương trình tín dụng chuyên biệt được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ doanh nhân kế cận. Tại nhiều diễn đàn doanh nghiệp, bà thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng xây dựng những thương hiệu Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đại diện Ban chấp hành VPBA tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Nga

Việc đảm nhận cương vị Quyền Chủ tịch VPBA diễn ra trong giai đoạn kinh tế tư nhân đang được Đảng và Nhà nước xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng là giai đoạn cộng đồng doanh nghiệp đứng trước yêu cầu mới về nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Nga được kỳ vọng sẽ cùng Ban Chấp hành Hội tiếp tục nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của VPBA; thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, góp phần xây dựng một khu vực kinh tế tư nhân năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và đủ năng lực cạnh tranh trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.