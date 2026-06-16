“VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” tạo dấu ấn tại điểm dừng đầu tiên ở TP.HCM

Cuối tuần qua, AEON Mall Bình Tân (TP.HCM) đã trở thành tâm điểm chú ý khi chuỗi hành trình xuyên Việt “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” chính thức kích hoạt điểm dừng chân đầu tiên. Sự kiện mở màn không chỉ mang đến một không gian trải nghiệm mở sôi động mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với người dân thành phố nhờ chuỗi hoạt động tương tác độc đáo và nhiều cảm xúc.

“VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” là chương trình quy mô lớn được triển khai xuyên suốt mùa hè tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Chương trình hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm, dịch vụ tài chính của VPBank đến gần hơn với khách hàng, tạo thêm những điểm kết nối trực tiếp giữa thương hiệu và cộng đồng tại từng địa phương.

Không gian trải nghiệm mở giữa lòng trung tâm thương mại

Trong hai ngày 13 và 14/6, khu vực sảnh Tây, AEON Mall Bình Tân liên tục nhộn nhịp với dòng khách tham quan ghé thăm, check-in và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại không gian mang sắc xanh đặc trưng của VPBank với chủ đề “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi”. Ngân hàng đã mang đến một điểm hẹn cuối tuần sôi động, nơi khách hàng vừa có thể vui chơi giải trí, vừa dễ dàng tìm hiểu các giải pháp tài chính hiện đại theo cách gần gũi, trực quan nhất.

Ngay từ những giờ đầu tiên, chương trình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách mua sắm nhờ phần hoạt náo cuốn hút cùng những màn trình diễn đầy năng lượng của ban nhạc tạo nên bầu không khí náo nhiệt khắp khu vực sự kiện. Những giai điệu mùa hè trẻ trung liên tục khuấy động không gian, dẫn dắt khách hàng bước vào hành trình khám phá các sản phẩm, dịch vụ tài chính VPBank với đầy ắp ưu đãi.

Hoạt động check-in nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng tham gia. Ảnh VPBank.

Với thiết kế nổi bật mang sắc xanh đặc trưng của VPBank cùng thông điệp “VPBank tới rồi – Mở “lời” ngay thôi”, khu vực check-in nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ xa, liên tục đón dòng khách dừng lại chụp hình, trải nghiệm và chia sẻ lên mạng xã hội. Song song đó, mini game “Vòng quay may mắn” lôi cuốn người chơi với màn hỏi đáp kiến thức về các sản phẩm tài chính và tham gia vòng quay may mắn nhận thưởng.

Hàng trăm phần quà thiết thực như bình giữ nhiệt tiện lợi, tai nghe Bluetooth thời trang cho đến các mẫu quạt mini cầm tay nhỏ gọn được trao tận tay người tham gia, tạo niềm vui bất ngờ, giữ khách hàng dừng chân và trải nghiệm lâu hơn.

Khách hàng hào hứng tìm hiểu về các sản phẩm tài chính của VPBank. Ảnh VPBank.

Không khí tại khu vực trải nghiệm duy trì sức nóng xuyên suốt khi lượng khách tham gia liên tục tăng cao, khách hàng thậm chí sẵn sàng xếp hàng chờ đến lượt tham gia. Từ các bạn trẻ Gen Z yêu thích công nghệ, nhân viên văn phòng tranh thủ dịp cuối tuần cho đến các gia đình nhiều thế hệ cùng đi mua sắm, tất cả đều dễ dàng tìm thấy những hoạt động phù hợp để cùng trải nghiệm.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, khu vực tư vấn luôn duy trì lượng khách ổn định khi đội ngũ nhân viên VPBank trực tiếp hỗ trợ khách hàng tìm hiểu các sản phẩm tài chính như: thẻ tín dụng với ưu đãi hoàn tiền đến 1.6 triệu khi mở thẻ, hoàn tiền tới 15% khi chi tiêu; công cụ Super Sinh lời Premier giúp tiền trong tài khoản tự động sinh lời với lợi suất lên tới 6%; Sản phẩm tiết kiệm đa dạng với các hình thức gửi online, offline phù hợp với mọi đối tượng; hay ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO đa năng, tự động thanh toán hóa đơn hoàn toàn online. Nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới và sử dụng dịch vụ đã được giới thiệu trong 2 ngày sự kiện.

Anh Minh Hoàng (32 tuổi, TP.HCM) tham gia chương trình cùng vợ chia sẻ: “Điều khiến tôi bất ngờ là không gian được tổ chức rất mở và thân thiện. Trước đây, tôi từng thấy nhiều sản phẩm ngân hàng được quảng bá nhưng chưa thực sự hiểu rõ. Khi được trao đổi trực tiếp với các chuyên viên tư vấn của VPBank, tôi cảm thấy thông tin được truyền tải dễ hiểu hơn, từ đó yên tâm và tự tin hơn khi lựa chọn sử dụng các dịch vụ, sản phẩm này”

Bus tour VPBank mang đến góc nhìn mới về thành phố năng động

Hòa cùng sức nóng của không gian trải nghiệm, hoạt động bus tour chính là điểm nhấn riêng cho chương trình. Khách hàng đã có cơ hội đồng hành trên những chuyến xe bus hai tầng mang nhận diện thương hiệu VPBank, khám phá thành phố Hồ Chí Minh theo một lộ trình mới.

Xuất phát từ AEON Mall Bình Tân, chuyến xe đưa hành khách đi qua đại lộ Võ Văn Kiệt, lướt qua khu vực chợ Bến Thành, tiến vào phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều địa danh quen thuộc của thành phố. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi hành khách được chiêm ngưỡng và check-in cùng biểu tượng thương hiệu VPBank tại chi nhánh Flagship (TP.HCM). Hành trình tiếp tục qua bến Bạch Đằng, hầm Thủ Thiêm trước khi quay trở lại điểm xuất phát, mang đến trải nghiệm khám phá thành phố vừa mới mẻ vừa giàu cảm xúc.

Xe bus 2 tầng với thiết kế thương hiệu VPBank nổi bật trên đường phố. Ảnh VPBank.

Dù sống tại TP.HCM nhiều năm, chị Nguyên Thảo (35 tuổi, TP.HCM) rất ấn tượng khi lần đầu đi xe bus hai tầng ngắm thành phố: “Chuyến đi mang lại cho tôi những cảm xúc rất khác lạ về những con đường vốn đã quá quen thuộc. Ngồi trên xe bus hai tầng ngắm phố phường tôi thấy thư thái vô cùng, tôi vừa hóng gió vừa chụp được bao nhiêu ảnh đẹp để đăng facebook!”

Đặc biệt, hình ảnh những chiếc xe bus hai tầng phủ sắc xanh VPBank nổi bật di chuyển qua các tuyến phố trung tâm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Không chỉ trở thành điểm nhấn thị giác giữa lòng thành phố, chuyến xe còn xuất hiện trong hàng loạt bức ảnh check-in của khách tham quan, góp phần lan tỏa hình ảnh trẻ trung, hiện đại của thương hiệu.

VPBank mong muốn tạo thêm nhiều điểm “chạm” giữa thương hiệu và cộng đồng tại từng địa phương. Ảnh VPBank.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, tương tác trực tiếp và những chuyến bus tour khám phá TP.HCM, chúng tôi mong muốn mang hình ảnh VPBank đến gần hơn với người dân theo một cách mới mẻ, thân thiện và dễ tiếp cận hơn. Sự đón nhận nhiệt tình của khách hàng trong hai ngày vừa qua là động lực để VPBank tiếp tục mang hành trình này đến nhiều địa phương khác, tạo thêm những điểm kết nối ý nghĩa giữa thương hiệu với cộng đồng trên cả nước.”

Khép lại điểm dừng đầu tiên tại TP.HCM, hành trình “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” sẽ tiếp tục đến với Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Huế và nhiều địa phương khác trong mùa hè năm nay, mang theo những trải nghiệm mới cùng nhiều hoạt động tương tác thú vị dành cho khách hàng trên cả nước.