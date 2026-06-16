Lọt Top 100 Doanh nhân xuất sắc, Dailyve khẳng định vị thế trong hệ sinh thái đặt vé thông minh

Ngày 9/6, anh Bùi Văn Ninh – Nhà sáng lập DAILYVE đã vinh dự nhận danh hiệu "Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026". Giải thưởng là niềm tự hào lớn của cộng đồng doanh nghiệp trẻ Khánh Hòa, khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn của thế hệ khởi nghiệp mới tại địa phương.

Giải thưởng uy tín do Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu, dám nghĩ dám làm, có nhiều đóng góp tích cực cho nền kinh tế và cộng đồng xã hội. Tấm bằng khen và giấy chứng nhận danh giá được trao tay chính là quả ngọt, ghi nhận chặng đường nỗ lực bền bỉ và tư duy đổi mới sáng tạo của doanh nhân Bùi Văn Ninh cùng toàn thể đội ngũ Dailyve.

Chân dung anh Bùi Văn Ninh – Founder & Giám đốc Công ty TNHH TM DV Dailyve rạng rỡ nhận giải thưởng vinh danh tại sự kiện ngày 9/6.

Được biết đến là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số phục vụ ngành vận tải hành khách tại Khánh Hòa, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dailyve chuyên cung cấp giải pháp đặt vé toàn diện bao gồm: vé xe khách, vé tàu hỏa và vé máy bay. Với định hướng chiến lược bài bản, Dailyve luôn cam kết mang lại sự nhanh chóng, tiện lợi và an tâm tối đa cho khách hàng trên mọi hành trình.

Bằng khen "Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng cho anh Bùi Văn Ninh.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của Dailyve chính là quy trình dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp cùng hệ thống đặt vé thông minh, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Nhờ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu, Dailyve liên tục dẫn đầu xu hướng thị trường, tự hào luôn nằm trong top tìm kiếm hàng đầu của hành khách mỗi khi có nhu cầu di chuyển. Sự tin tưởng của hàng nghìn khách hàng là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế vững chắc của doanh nghiệp trên bản đồ dịch vụ lữ hành, vận tải nội địa và quốc tế.

"Danh hiệu Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cá nhân tôi, mà còn là cột mốc khẳng định hướng đi đúng đắn của Dailyve. Trở về từ sự kiện, tôi càng có thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đưa Dailyve tiến xa hơn nữa, góp phần thúc đẩy kinh tế số và mang lại niềm tự hào cho mảnh đất quê hương Khánh Hòa", anh Bùi Văn Ninh xúc động chia sẻ.

Thành tích của anh Bùi Văn Ninh và Dailyve đã lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho phong trào khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Khánh Hòa. Tin rằng với bệ phóng vững chắc này, Dailyve sẽ tiếp tục bứt phá, khẳng định mạnh mẽ giá trị thương hiệu và gặt hái được nhiều thành công vang dội hơn nữa trong tương lai.