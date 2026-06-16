Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

TPO - Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện; đồng thời giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Mỗi hành động nhỏ như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, điều chỉnh điều hòa hợp lý hay tối ưu hóa quy trình sản xuất đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu khai mạc cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026” sáng 16/6, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các đợt nắng nóng gay gắt, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với từng hộ gia đình, doanh nghiệp mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát triển bền vững.

Trước yêu cầu này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Và mới đây nhất là Chỉ thị số 09 ngày 19/3/2026 về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện; Chỉ thị số 10 ngày 30/3/2026 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Đây là những định hướng rất quan trọng để toàn xã hội cùng chung tay hành động vì mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phát biểu khai mạc lễ phát động cuộc thi

Theo ông Dũng, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026” được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện; đồng thời giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Trong xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng trực tuyến đang trở thành công cụ kết nối và truyền tải thông tin hiệu quả tới cộng đồng. Việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 theo hình thức trực tuyến không chỉ giúp nâng cao tính tương tác mà còn tạo điều kiện để thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp cận rộng rãi hơn, đặc biệt với giới trẻ - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lối sống xanh và lan tỏa các hành vi tích cực tới xã hội.

Theo lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, năm 2026 cũng là năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi được tổ chức. Qua các mùa giải trước, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực với hàng trăm nghìn lượt người tham gia trên cả nước. Những con số đó cho thấy nhận thức của xã hội về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang ngày càng được nâng cao, đồng thời khẳng định hiệu quả của các hoạt động truyền thông do Bộ Công Thương triển khai trong thời gian qua.

“Bộ Công Thương cũng mong muốn thông qua diễn đàn này, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, thiết bị hiệu suất cao, phát triển năng lượng tái tạo và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội”, ông Dũng cho hay.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với từng hộ gia đình, doanh nghiệp mà còn là giải pháp quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia



Ông Phạm Viết Thạch, Phó Trưởng Ban Môi trường và Phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng và điện năng tiếp tục tăng cao, trong khi yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững ngày càng đặt ra những yêu cầu mới. Đặc biệt, các đợt nắng nóng kéo dài làm phụ tải điện tăng mạnh tại nhiều khu vực, nhất là miền Bắc, cho thấy việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.

Là doanh nghiệp được giao nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, EVN nhận thức rõ rằng cùng với đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng, chi phí thấp và mang lại hiệu quả lâu dài để góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và bền vững.

EVN cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, các địa phương và khách hàng sử dụng điện triển khai nhiều chương trình về tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải, quản lý nhu cầu điện, tư vấn sử dụng điện hiệu quả và ứng dụng công nghệ số nhằm giúp khách hàng theo dõi, tối ưu hóa việc sử dụng điện. Đồng thời, EVN cũng tăng cường phối hợp với các Sở Công Thương, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm để đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn kỹ thuật và giám sát việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Cơ quan báo và truyền hình Hà Nội cho biết, đây không đơn thuần là cuộc thi kiến thức mà còn là hình thức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích để phổ biến kiến thức mà còn là một hình thức truyền thông hiện đại, góp phần lan tỏa những hành động tích cực, khuyến khích mỗi người dân thay đổi thói quen sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Theo ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng trang thông tin điện tử Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (https://tietkiemnangluong.com.vn/). Cuộc thi được chia thành 5 kỳ, từ 8h00 ngày 16/6/2026 đến 12h ngày 20/7/2026. Các câu hỏi được thiết kế theo dạng trắc nghiệm với nội dung xoay quanh các chủ đề về chính sách năng lượng, nhãn năng lượng, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, cách làm hay để tiết kiệm năng lượng, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, Giờ Trái đất,…

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước và ngoài nước.

Sau mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ trao 5 phần thưởng cho 5 người thi có kết quả cao nhất. 01 Giải đặc biệt 3.000.000 đồng/giải dành cho người thi có kết quả trả lời đúng và dự đoán chính xác nhất, trong thời gian ngắn nhất. Các giải còn lại trị giá 1.000.000 đồng/giải.