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Kinh tế

Tập đoàn TCP đồng hành thúc đẩy hợp tác kinh tế Thái Lan – Việt Nam

P.V

Tại Diễn đàn Kết nối Đầu tư và Kinh doanh Thái Lan - Việt Nam 2026 diễn ra tại Hà Nội, Tập đoàn TCP khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc tạo ra các giá trị chung cho nền kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời kiên trì với sứ mệnh thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương Thái Lan - Việt Nam.

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Ông Saravoot Yoovidhya - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP (vị trí thứ năm từ phải sang ở hàng tiền sảnh) trong đoàn đại biểu lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao Thái Lan.

Vừa qua, ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) Tập đoàn TCP đã vinh dự tham gia đoàn đại biểu lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao Thái Lan tháp tùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong chuyến thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, ông Saravoot cũng đã tham dự Diễn đàn Kết nối Đầu tư và Kinh doanh Thái Lan - Việt Nam 2026,

Là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) Thái Lan tại diễn đàn, ông Saravoot đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về môi trường đầu tư cùng kinh nghiệm kinh doanh thực tế cũng như hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành và phát triển cùng thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Saravoot cũng chia sẻ về hành trình của TCP từ một doanh nghiệp nội địa Thái Lan vươn tầm thế giới, bao gồm thị trường Việt Nam khi tiếp cận hơn 100.000 điểm bán lẻ ở cả hai kênh thương mại truyền thống và hiện đại.

Sự hiện diện của TCP tại sự kiện một lần nữa khẳng định vị thế của một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu luôn kiên trì với sứ mệnh thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương Thái Lan - Việt Nam. Bằng việc đẩy mạnh các mô hình hợp tác công - tư tại Việt Nam, TCP cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển vững mạnh của khối doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững dưới định hướng Tiếp năng lượng... Hướng về phía trước”.

Cam kết này tiếp tục được minh chứng rõ nét vào tháng 5 vừa qua, TCP và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028. Đây là cột mốc đầy ý nghĩa trong bối cảnh cả hai tổ chức cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển. Kiên định với định hướng “Tiếp năng lượng, Bừng sức sống”, TCP sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cá nhân và cộng đồng để kiến tạo những giá trị tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững tại Việt Nam.

P.V
#TCP #Thái Lan #Việt Nam #hợp tác kinh tế #đầu tư #thương mại #phát triển bền vững

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