Giải mã mô hình 'chuẩn bị trước': Cách Blackstones mang sự an tâm trọn vẹn đến gia đình Việt

Trong xã hội hiện đại, nơi mỗi cá nhân đều hoạch định kỹ lưỡng cho quỹ hưu trí, bảo hiểm sức khỏe hay kế hoạch giáo dục của con cái, thì một khoảng trống lớn vẫn thường bị bỏ ngỏ: “Ai sẽ là người chuẩn bị cho hành trình cuối cùng?”. Bằng việc đưa mô hình "”Chuẩn bị trước hậu sự"” thành công từ Nhật Bản về Việt Nam, Blackstones không chỉ giải quyết một bài toán cá nhân, mà đang kiến tạo một chuẩn mực văn hóa với hệ sinh thái dịch vụ chưa từng có trên thị trường.

Kế hoạch cuối cùng cũng xứng đáng được chuẩn bị như mọi kế hoạch quan trọng khác

Lỗ hổng trong kế hoạch cuộc đời và rủi ro tài chính hiện hữu

Tại Việt Nam, cha mẹ thường dành cả đời lao động vất vả, gác lại ước mơ riêng để lo toan cho con cái. Thế nhưng, tâm lý e ngại nói về sự chia ly lại khiến phần lớn các gia đình rơi vào thế bị động khi biến cố ập đến. Hậu quả của sự né tránh này là những quyết định quan trọng như: Hình thức tổ chức, nơi an nghỉ, cho đến việc cân đối ngân sách… thường phải đưa ra vội vã trong lúc bối rối nhất.

Dưới góc độ thị trường, đây là nguyên nhân chính dẫn đến những rủi ro lớn về tài chính và trải nghiệm. Chi phí có thể đội lên nhiều lần do thiếu sự tham khảo, hoặc dịch vụ tổ chức không trọn vẹn khiến đạo hiếu chưa được chu toàn. Nhu cầu về một sự chuẩn bị bài bản, minh bạch là rất lớn, nhưng thị trường lại thiếu đi những giải pháp có tính hệ thống và đủ tầm vóc để người dân đặt trọn niềm tin.

Bài học 70 năm từ Nhật Bản: Sự chuẩn bị là biểu hiện của tình yêu thương

Thực tế, thế giới đã đi trước chúng ta từ rất lâu. Tại Nhật Bản – Quốc gia nổi tiếng với sự tinh tế và kỷ luật, việc chuẩn bị trước hậu sự đã trở thành một phần tất yếu của văn hóa đời sống. Thay vì là điềm báo của sự “u buồn” hay “xui rủi”, bước đi này được người Nhật trân trọng như một đặc quyền của sự tự quyết.

Từ năm 1948, mô hình hội viên tang lễ (Gojokai) ra đời như một hệ thống tương trợ cộng đồng. Người dân chủ động tham gia, tích lũy dần và tự lên kịch bản cho chặng đường cuối của chính mình hoặc người thân. Sau hơn 70 năm, mô hình này thu hút hơn 20 triệu hội viên.

Tại xứ sở Anh Đào, việc chuẩn bị trước được nhìn nhận là một lối sống văn minh, và trên hết, là hành động thiết thực nhất để giảm bớt gánh nặng tâm lý lẫn tài chính cho những người ở lại, đồng thời thể hiện sự trân trọng trọn vẹn đối với cuộc đời của một con người.

Blackstones và cú hích thay đổi cục diện thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, lý do khiến mô hình văn minh này chưa bùng nổ không nằm ở việc thiếu nhu cầu, mà nằm ở "Niềm tin". Để khách hàng an tâm giao phó một kế hoạch dài hạn, thị trường cần một hệ thống minh bạch, tiềm lực vững mạnh và năng lực vận hành thực tế.

Blackstones xuất hiện với tâm thế của người khai mở. Không dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ tang lễ truyền thống, Blackstones định vị là đơn vị tiên phong kiến tạo mô hình "chuẩn bị trước" với những con số bảo chứng thực tế:

● Quy mô cơ sở vật chất đón đầu: Sở hữu 05 chi nhánh lớn tại TP.HCM với tổng diện tích hơn 5.000m². Việc mở rộng mạng lưới không đơn thuần là minh chứng tiềm lực, mà là điều kiện tiên quyết để vận hành chương trình hội viên trăm tuổi. Blackstones chủ động xây dựng hạ tầng để đặt quyền lợi phục vụ khách hàng lên cao nhất, sẵn sàng đóng vai trò như một "trợ lý riêng" túc trực 24/24, đồng hành cùng gia đình giải quyết trọn vẹn mọi vấn đề về sức khỏe và tâm linh.

● Kinh nghiệm thực tiễn: Phục vụ thành công hơn 6.000 gia đình với đội ngũ hơn 100 nhân sự chuyên nghiệp. Blackstones sở hữu năng lực thực thi thực tế, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

● Tiêu chuẩn quốc tế: Là một trong những đơn vị hiếm hoi trong ngành đạt chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015 - đây không chỉ là giấy thông hành uy tín, bảo chứng cho tính minh bạch và quy trình phục vụ chuyên nghiệp mà còn là cam kết cải tiến liên tục để đáp ứng cho sự thay đổi càng ngày nhanh chóng của xã hội và các tác nhân khác ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ tốt đến khách hàng.

Sự tiên phong của Blackstones đã biến những kế hoạch vốn bị coi là "khó nói" thành những lộ trình rõ ràng, biến sự lo âu thành sự an tâm tuyệt đối. Khi một đơn vị dám thiết lập các tiêu chuẩn khắt khe nhất cho chính mình, đó chính là lúc khách hàng có thể yên tâm trao gửi niềm tin cho tương lai.

Hệ sinh thái khép kín – Lợi thế cạnh tranh độc bản

Blackstones không phải một dịch vụ đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái trọn vẹn

Điểm khác biệt cốt lõi giúp Blackstones thực hiện cam kết đón đầu và phục vụ ưu tiên chính là việc làm chủ chuỗi cung ứng. Không dừng lại ở một nhà cung cấp dịch vụ, Blackstones xây dựng hệ sinh thái khép kín để đảm bảo vai trò trợ lý riêng 24/24 cho gia đình trong cả hai lĩnh vực Tâm linh & Sức khỏe, điều gần như chưa từng có tại thị trường Việt Nam, bao gồm:

● Y tế & Chăm sóc cuối đời (Kimcare): Thiết lập mạng lưới bảo vệ sức khỏe chuyên biệt với xe cấp cứu, đội ngũ điều dưỡng túc trực và thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo sự chăm sóc tận tâm và an tâm tuyệt đối cho gia đình ngay từ giai đoạn chuyển giao nhạy cảm nhất.

● Năng lực tổ chức Tang lễ trọn gói: Làm chủ quy trình vận hành ISO và am tường mọi nghi thức tôn giáo. Sự chủ động về nhân sự và thiết bị giúp Blackstones cá nhân hóa mọi yêu cầu, biến những nghi thức tâm linh trở nên trang nghiêm và vẹn tròn đạo hiếu mà gia quyến không cần lo toan.

● Hệ thống Nhà tang lễ, Hỏa táng & Hoa viên nghĩa trang: Kết nối những "tọa độ" tổ chức và an nghỉ cao cấp với cảnh quan bình yên cùng dịch vụ chăm sóc chuẩn mực, mang lại sự an lạc vĩnh cửu cho người đã khuất và niềm an ủi vẹn tròn cho người ở lại.

Sự xuất hiện của hệ sinh thái Blackstones đánh dấu bước ngoặt của Ngành dịch vụ Tang lễ Việt Nam. Khi vòng tròn Sinh – Tử là quy luật tất yếu, việc chủ động lựa chọn các giải pháp như "Hội viên trăm tuổi" của Blackstones chính là cách những người con báo hiếu trọn vẹn nhất cho cha mẹ, và cũng là cách mỗi cá nhân tự hoàn thiện bức tranh cuộc đời mình một cách tự chủ và an tâm.

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