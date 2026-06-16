Siemens và Pacific Land hợp tác phát triển Silverlake thành khu Công nghiệp đổi mới sáng tạo

Công ty TNHH Siemens và Công ty Cổ phần Pacific Land vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm cùng phát triển Khu Công nghệ cao sinh học Silverlake trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo thế hệ mới tại Việt Nam, với trọng tâm là phát triển thông minh, số hóa và bền vững.

Ông Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens khu vực ASEAN và Việt Nam và Ông Ole Bollingtoft, Tổng Giám đốc Pacific Land Việt Nam ký và trao biên bản ghi nhớ.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với các khoản đầu tư công nghệ cao, đồng thời nhu cầu về hạ tầng hiện đại, tích hợp và đạt chuẩn quốc tế ngày càng gia tăng.

Silverlake được định vị là một hệ sinh thái đổi mới toàn diện, nơi các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học sự sống và công nghệ cao có thể phát triển mạnh mẽ trên nền tảng hạ tầng tiên tiến.

Theo thỏa thuận, Siemens sẽ đóng vai trò là đối tác công nghệ, cung cấp các giải pháp tiên tiến và nền tảng số xoay quanh năm trụ cột chính: hạ tầng thông minh, phát triển bền vững, số hóa, điện khí hóa và công nghệ khoa học sự sống.

Phạm vi triển khai của Siemens bao gồm hệ thống quản lý khu phức hợp tích hợp, các nền tảng IoT và AI, bản sao số, hệ thống phân phối điện toàn diện, cũng như các công nghệ kiểm soát môi trường và an toàn sinh học đạt chuẩn quốc tế phục vụ cho các môi trường nghiên cứu và sản xuất yêu cầu kỹ thuật cao.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tiến sĩ Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc Siemens khu vực ASEAN và Việt Nam, chia sẻ: “Quan hệ hợp tác này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng dài hạn của Việt Nam trong vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao trong khu vực. Thông qua Silverlake, Siemens và Pacific Land không chỉ phát triển một khu công nghệ, mà còn đồng kiến tạo một hệ sinh thái nơi hạ tầng, dữ liệu và công nghệ hội tụ – đặt nền móng để các ngành công nghiệp tương lai tăng trưởng nhanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.”

Ông Ole Bollingtoft, Tổng Giám đốc Pacific Land Việt Nam, nhấn mạnh: “Khu Công nghệ cao sinh học Silverlake thể hiện cam kết của chúng tôi đối với giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam – từ một nền kinh tế sản xuất vững mạnh sang nền kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo công nghệ cao.

Với Siemens là đối tác công nghệ, chúng tôi hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn này thông qua các hệ thống sẵn sàng cho tương lai, lưới điện thông minh, các công trình số hóa và hạ tầng có khả năng chống chịu cao – góp phần đưa Việt Nam vững vàng ghi dấu trên bản đồ toàn cầu về khoa học sự sống, đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao bền vững.”

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