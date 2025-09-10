'Tối hậu thư' liên quan đến Ngân hàng SCB

Tại Nghị quyết số 273/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạnh các dịch vụ số trong hoạt động ngân hàng.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững.

Phương án tái cơ cấu SCB phải hoàn thiện trước ngày 15/9.

Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước; chỉ đạo các tổ chức tín dụng xử lý hiệu quả nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, ngân hàng kiểm soát đặc biệt; khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại SCB trước ngày 15/9/2025; tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng.

Vừa qua, 4 ngân hàng yếu kém được chuyển giao bắt buộc cho 4 ngân hàng thương mại. Trong đó, Vietcombank nhận CBBank, đổi tên thành ngân hàng số VCBNeo. HDBank nhận DongABank, chuyển thành ngân hàng số Vikki Bank. MB nhận chuyển giao Oceanbank, đổi thành ngân hàng số MBV. Còn GPBank chuyển giao về VPBank. Ngoài ra, SCB là ngân hàng yếu kém đang trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư.

SCB được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022, sau khi nhiều chi nhánh, phòng giao dịch của nhà băng ghi nhận tình trạng người dân tới rút tiền đồng loạt.

Vào tháng 4 năm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã dự thảo Tờ trình báo cáo Chính phủ và Bộ Chính trị về phương án cơ cấu lại SCB. Trước đó, cơ quan này cho biết có nhiều nhà đầu tư đề xuất tham gia cơ cấu lại nhà băng này. Đến tháng 6, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một trong các đơn vị có tờ trình, đề xuất lộ trình 12 năm xử lý hậu quả tại SCB và hiện có sẵn nguồn tiền 2 tỷ USD.