Khi nào ngân hàng, doanh nghiệp 'bơm' vàng ra thị trường?

TPO - Từ ngày 10/10, ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng miếng. Techcombank và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố kế hoạch tham gia thị trường, nhằm gia tăng nguồn cung và thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động kinh doanh vàng.

Nguồn cung vàng sẽ cải thiện

Ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - đánh giá, Nghị định 232 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 là quyết định rất đúng đắn và kịp thời.

Theo ông Thắng, quy định này cho phép các tổ chức tín dụng và công ty vàng bạc có tiềm lực tài chính lớn tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, góp phần tăng nguồn cung và xây dựng thị trường minh bạch hơn.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết trước đây Techcombank từng tham gia lĩnh vực vàng nhưng đã tạm dừng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với sự mở cửa của Nghị định 232, ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để trở lại.

Theo ông Thắng, Techcombank đã có các bước chuẩn bị trên nhiều phương diện, đơn cử như tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Đồng thời, ngân hàng đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẵn sàng phát triển hệ thống phân phối không chỉ qua chi nhánh mà còn trên nền tảng số, để người dân có thể tiếp cận dịch vụ mua bán vàng trực tuyến.

Sắp tới thị trường có thêm nguồn cung các thương hiệu vàng miếng khác ngoài SJC.

Đối với hoạt động sản xuất, ông Thắng cho rằng việc xây dựng cơ sở chế tác vàng miếng cần thời gian và phụ thuộc vào nhu cầu. Tuy nhiên, Techcombank sẵn sàng triển khai khi thị trường đủ lớn, "chủ động sản xuất giúp giảm chi phí, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước".

Ông Đào Công Thắng - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - cho biết Nghị định 232 mở ra điều kiện thuận lợi để công ty chủ động hơn trong hoạt động sản xuất và cung ứng vàng miếng cho thị trường.

Theo lãnh đạo SJC, một mặt, công ty sẽ có thể tiếp nhận những loại vàng không đủ tiêu chuẩn lưu thông, ví dụ vàng miếng bị móp méo, trầy xước, rớt cạnh hay hư hỏng. Những loại vàng này sẽ được thu hồi, nấu chảy rồi dập lại thành vàng miếng mới.

"Công ty có thể chủ động tái chế để đưa vàng đạt chuẩn ra thị trường, đáp ứng nhu cầu mua của người dân", ông Thắng nhấn mạnh.

Mặt khác, công ty cũng sẽ làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu từ Ngân hàng Nhà nước để sản xuất vàng miếng.

"Hiện Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị thông tư hướng dẫn thủ tục cấp phép. Khi có hướng dẫn, SJC sẽ tiến hành đầy đủ hồ sơ để nhập vàng nguyên liệu, sản xuất và cung ứng ra thị trường", ông Thắng nói.

Lãnh đạo SJC cho biết, trước đây, SJC từng ba lần sản xuất vàng miếng theo đặt hàng của Ngân hàng Nhà nước, mỗi đợt khoảng 5 tấn vàng. Vì vậy, chỉ cần hoàn tất thủ tục nhập khẩu, công ty có thể nhanh chóng sản xuất vàng miếng và bán ra thị trường. Hiện, SJC có sẵn dây chuyền sản xuất công suất 5.000 lượng/ngày.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn quy trình cấp phép

Ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước - cho biết tại cuộc họp Chính phủ ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cơ quan liên quan phải kịp thời đưa ra giải pháp đối với thị trường vàng - lĩnh vực có biến động "rất đáng chú ý".

Ngày 26/8, Chính phủ ban hành Nghị định 232 sửa đổi Nghị định 24, trong đó Nhà nước không còn độc quyền sản xuất vàng miếng, thay vào đó là cơ chế cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện.

Các đơn vị này được phép nhập khẩu, xuất khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu. Ngoài ra, từ nay, các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thực hiện qua chuyển khoản.

Về điều kiện, ông Tuấn nêu rõ, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh vàng miếng, vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, không bị xử phạt hành chính hoặc đã khắc phục hoàn toàn vi phạm. Ngoài ra, phải có quy trình nội bộ về nhập nguyên liệu, sản xuất, giám sát và kiểm soát chất lượng.

Với ngân hàng thương mại, phải có giấy phép kinh doanh vàng miếng, vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên, không bị xử phạt hành chính hoặc đã khắc phục hậu quả. Đồng thời, cũng phải ban hành quy trình nội bộ đầy đủ tương tự doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước cũng hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, quy trình cấp giấy phép, cũng như các thủ tục sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất vàng miếng.