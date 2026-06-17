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Kinh tế

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Thông tin về đề xuất cho phép hộ kinh doanh dưới 5 tỷ/năm nộp thuế khoán

Việt Linh

TPO - Trước đề xuất cho phép hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm tiếp tục nộp thuế khoán, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá và tham mưu cấp có thẩm quyền nếu có giải pháp giúp tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Vừa qua, một số ý kiến từ hiệp hội, chuyên gia đề xuất nghiên cứu thực hiện chính sách thuế khoán với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/ năm, thực hiện đóng thuế môn bài hằng năm theo 3 bậc.

Trả lời vấn đề này tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính sáng nay (17/6), ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, cơ quan thuế ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

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Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế trả lời tại họp báo. Ảnh: Việt Linh.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, việc bỏ thuế khoán và chuyển sang cơ chế hộ kinh doanh tự kê khai, tự xác định doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thuế là nội dung được triển khai theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ.

Theo ông Sơn, điểm thay đổi lớn nhất hiện nay không nằm ở thuế suất mà ở phương thức quản lý. Trước đây, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế, còn hiện nay ngưỡng doanh thu được nâng lên 1 tỷ đồng/năm. Đối với nhóm hộ kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, mức thuế suất cơ bản không thay đổi. Người nộp thuế sẽ tự xác định doanh thu theo tháng hoặc quý để kê khai.

"Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh. Nhiều phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các gói dịch vụ phù hợp với từng quy mô kinh doanh đã được cung cấp, trong đó có nhiều gói miễn phí trong giai đoạn đầu", ông Mai Sơn nói.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, qua tổng kết bước đầu, khoảng 98% hộ kinh doanh thuộc diện kê khai đã thực hiện đúng và kịp thời. Cơ quan thuế cũng thường xuyên theo dõi, hỗ trợ trực tiếp nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển đổi.

Ông Mai Sơn đánh giá, việc áp dụng phương thức quản lý mới bước đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Việc kê khai doanh thu theo thực tế cũng giúp hạn chế tình trạng doanh thu thay đổi, nhưng không được điều chỉnh kịp thời như trước đây, từ đó giảm nguy cơ thất thu thuế.

Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định tại nghị định, thông tư hướng dẫn và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để mở rộng các công cụ hỗ trợ, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế và nhận thấy những lợi ích của phương thức quản lý mới.

"Khi có những đề xuất thực sự giúp tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định", ông Mai Sơn cho biết.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã ghi nhận đề xuất nâng ngưỡng doanh thu từ 1 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng/năm cùng một số kiến nghị cụ thể khác. Cơ quan quản lý nghiên cứu, đánh giá và nếu cần thiết sẽ đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Việt Linh
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