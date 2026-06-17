Lý do vàng phi mã, giá dầu giảm không ngừng

TPO - Giá vàng tiếp tục đi lên khi giới đầu tư giảm bớt lo ngại về khả năng Mỹ nâng lãi suất, đồng thời chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Trong khi đó, Washington có thể miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Giá vàng tiếp tục tăng

Trong phiên giao dịch hôm nay (17/6), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.341 USD/ounce, duy trì quanh vùng cao nhất trong một tuần. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tăng 0,2%, lên 4.361 USD/ounce. Đây là phiên tăng thứ năm liên tiếp của kim loại quý này.

Động lực hỗ trợ vàng đến từ việc giá dầu lao dốc sau những tín hiệu tích cực về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Thỏa thuận dự kiến sẽ cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu sau khi được ký kết, qua đó bổ sung nguồn cung đáng kể cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá vàng thế giới đang trên đà tăng.

Ông Ilya Spivak - Trưởng bộ phận Kinh tế Vĩ mô Toàn cầu tại Tastylive - nhận định giá dầu giảm góp phần làm dịu lo ngại lạm phát và giảm áp lực đối với chính sách tiền tệ. Đà tăng của vàng đang có dấu hiệu chững lại khi sự chú ý của thị trường dồn vào cuộc họp của Fed.

Nhà đầu tư hiện chờ đợi tuyên bố chính sách cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh - người lần đầu chủ trì cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Giới phân tích cho rằng Fed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất. Tín hiệu về định hướng chính sách sắp tới ảnh hưởng lớn đến các thị trường tài chính.

Trong dài hạn, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư châu Á, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và bất ổn chính sách vẫn hiện hữu.

Bạc tăng 0,3% lên 70,38 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.813 USD/ounce và palladium tăng 0,3% lên 1.356 USD/ounce.

Dầu giảm sâu, chứng khoán thận trọng chờ tín hiệu từ Fed

Thị trường dầu mỏ chịu áp lực bán mạnh khi triển vọng nguồn cung từ Iran được cải thiện. Giá dầu Brent đã giảm xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ khi căng thẳng quân sự Mỹ - Iran bùng phát hồi tháng 3.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington có thể miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột. Thông tin này làm dấy lên kỳ vọng hàng triệu thùng dầu từ Iran sẽ sớm quay trở lại thị trường.

Theo bà Kim Fustier - chuyên gia phân tích dầu khí cấp cao của HSBC - thị trường phản ánh khả năng cao hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trở lại bình thường. Tuy nhiên, HSBC cho rằng quá trình này có thể chỉ hoàn tất vào cuối quý III.

Triển vọng nguồn cung cải thiện kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi xuống, đồng thời tác động tới thị trường trái phiếu khu vực châu Á. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm còn 2,63%, trong khi lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn của Australia giảm gần 5 điểm cơ bản.

Chứng khoán thận trọng chờ tín hiệu từ Fed.

Trên thị trường chứng khoán, tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp của Fed. Tại Phố Wall, chỉ số Nasdaq giảm hơn 1% khi dòng tiền rút khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, trong khi chỉ số Dow Jones lập đỉnh mới nhờ sự khởi sắc của các cổ phiếu tài chính và công nghiệp.

Tại châu Á, các chỉ số biến động nhẹ. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4%, trong khi thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc giảm nhẹ. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản mất khoảng 0,3%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD gần như đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed. Đồng euro dao động quanh mốc 1,16 USD, còn đồng yên Nhật giữ ở mức khoảng 160 yên đổi 1 USD.

Các chuyên gia của Pictet Wealth Management cho rằng ông Kevin Warsh nhiều khả năng sẽ phát đi thông điệp thận trọng, ưu tiên theo dõi diễn biến lạm phát trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, nếu Fed để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong các cuộc họp tới, thị trường có thể xem đó là tín hiệu mang tính "diều hâu", qua đó tạo thêm biến động cho vàng, chứng khoán và tỷ giá trong thời gian tới.